À l’issue de la rencontre de Sotchi, qui a réuni le 22 novembre les dirigeants russe, turc et iranien, il semble évident au quotidien russe Nezavissimaïa Gazeta que l’après-guerre syrien est entre les mains de Moscou, Ankara et Téhéran.

Le règlement politique du conflit syrien a été au centre d’une autre rencontre non moins importante qui s’est tenue à Riyad, en parallèle des négociations de Sotchi. La capitale saoudienne a accueilli les représentants de la plupart des forces d’opposition syriennes, dans le but de former une délégation unie en vue de la prochaine session de la conférence de Genève, qui devrait se tenir en décembre, comme l’a annoncé l’envoyé spécial des Nations unies pour la Syrie Staffan de Mistura. “Je compte mener deux cycles [de négociations] en décembre à Genève. Mais pour cela nous avons besoin d’une délégation de l’opposition syrienne forte et créative”, pouvait-on lire dans la déclaration diffusée par le bureau de Mistura.

Le bien nommé “Journal indépendant” a vu le jour en décembre 1990, un an avant la chute de l’URSS. Il fut donc l’un des tout premiers titres (avec Kommersant) à paraître dans la foulée de la Loi sur la presse soviétique

Note de danielle Bleitrach pour histoire et societe: cet article russe fait état d’une marginalisation des Etats-Unis au Moyen orient, celle-ci ne date pas seulement de l’erratique Trump, l’Amérique a de moins en moins les moyens politiques mais aussi économique de gérer les crises qu’elle et ses alliés occidentaux ont installées sur toute la planète mais singulièrement dans ce coin du monde.Si on peut se réjouir de la baisse d’influence de l’impérialisme américain et de ses vassaux, il est clair que personne pas même les Russes et les Chinois ne peuvent ni ne veulent prendre la succession, le grand avantage de la situation c’est qu’il y a un effort de calmer le jeu, de laisser les choses en état, en formant des alliances dont le but est un certain respect des souverainetés mais aussi un frein mis aux appétits hégémoniques locaux. ce qui aboutit comme ici à des protectorats multiples. Par parenthèse la France de Sarkozy et celle de Hollande ont perdu tout les bénéfices d’une diplomatie jadis reconnue au profit d’un rôle de supplétif des Etats-Unis qui ne voulaient même pas de son bellicisme tout azimut. Macron qui cherche à s’imposer et à reconquérir un rôle se trouve pris dans le grotesque de ces ambitions picrocholines, en particulier ceux qui ont le plus perdu dans ce désengagement des Etats-Unis, les saoudiens, même les israéliens sont en train de recomposer les alliances et quelques petits peuples risquent de faire les frais de cette négociation régionale s’ils n’ont pas de stratégie adéquate..