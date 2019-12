la Bolivie redevient un pays gouverné par les Etats-Unis, les néonazis et les narcostrafiquants

Résumé pour l’Amérique latine * / 28 novembre 2019

Les derniers jours du coup d’État en Bolivie témoignent, en grande partie grâce à la médiocrité de leurs exécuteurs, de la personnalisation du procès qui a été intenté pour dissimuler les intérêts d’acteurs étrangers. La conception de ce coup d’Etat laisse penser que le changement de régime a été inspiré par les modèles politiques des décennies précédentes.

Il faut remonter aux années 70-80, lorsque des militaires formés par les Etats-Unis ont attaqué le pouvoir et se sont employés à faire leurs propres affaires sous la façade des institutions de l’État.

Parmi les éléments constitutifs de l’analogie , il en existe un qui concerne les mafias du trafic de drogue. La tentative des médias internationaux de lier le président déchu, Evo Morales, au commerce illégal de cocaïne ne peut être interprétée autrement. Il s’agit d’une procédure de criminalisation qui présente des similitudes avec les accusations portées contre le gouvernement du Venezuela, pour faire référence à un exemple frappant des pays assaillis en Amérique latine par une propagande correspondant aux intérêts géopolitiques de Washington. Les deux cas semblent avoir été traité dans le même moule idéologique.

La persécution des dirigeants politiques liés au Mouvement pour le socialisme (MAS) a trouvé un terrain favorable avec l’argument du trafic de drogue. Au cas par cas, le régime du coup d’État de Jeanine Áñez a constitue un dossier contre l’opposition politique au coup d’Etat, les incriminant dans un commerce illégal de la feuille de coca, dans un pays culturellement et économiquement imprégné par l’usage de la plante.

LE MYTHE DE «EVO NARCOTRAFIQUANT»

Dans la Constitution de l’État plurinational de, la feuille de coca est protégée en tant que patrimoine, reconnaissant ainsi son usage ancestral et médicinal. La culture est autorisée sous les tropiques de Cochabamba et des Yungas, dans les contreforts de La Paz.

Depuis l’accession d’Evo Morales à la présidence du pays, le gouvernement a adopté une politique de défense de la consommation de la feuille et de lutte contre le trafic à des fins illicites.

Morales, qui était à l’origine le chef Cocalero de Chapare, s’est chargé de supprimer l’aide étrangère dans le contrôle des cultures. Essentiellement, la présence du Bureau du contrôle des drogues (DEA) et des politiques policières et militaires imposées par Washington pour attaquer les plantations et persécuter les producteurs, n’a plus entravé le commerce de la cocaine..

La Bolivie a réduit sa superficie de cultures de feuilles de coca de 6% en 2018 (Photo: Cortesia)

Si l’on en croit les chiffres. Selon les données de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (Unodc), sous le régime de Luis García Meza (1980), la superficie cultivée en coca est passée de 10 000 806 hectares à 29 000 582. Ce fut le début de l’augmentation accélérée de la production de cocaïne.

Avec l’arrivée de Hernán Siles Suazo en 1982, la récolte s’est étendue à 39 834 hectares. Au cours du dernier mandat de Víctor Paz Estensoro (1985), les 65 000 hectares ont été dépassés.

Lorsque la loi 1008 est entrée en vigueur, dans le cadre international d’augmentation du budget du Pentagone pour mener la « guerre contre la drogue » pendant le mandat de Ronald Reagan, les efforts ont été concentrés sur l’éradication forcée d’une culture et non la désarticulation des réseaux de trafic de drogue.

Il est bien connu que les institutions antidrogues américaines connaissent les routes de la diffusion, dissimulent le trafic jusqu’aux pays les plus demandeurs et, en guise de spectacle, effectuent des saisies spécifiques pour satisfaire l’opinion publique.

En 2005, les chiffres sont tombé à 25 500 hectares par rapport aux 38 000 atteints en 1998, mais la mesure drastique a fourni une base légale à la violence et au meurtre de cultivateurs de coca.

Les États-Unis ont orienté dans le pays andin la criminalisation des pratiques culturelles des paysans autochtones et boliviens autour de la coca, tout en réglementant le trafic de drogue à leur convenance. Ils l’ont assorti de lieux pour l’installation de bases militaires couvrant la route Bolivie-Colombie afin d’éliminer les mouvements subversifs et de garantir le contrôle géopolitique de la face amazonienne et andine du continent.

Comment les années de contrôle américain contrastent-elles avec l’approche du gouvernement Evo Morales? L’administration Morales a reconnu l’identité culturelle de la feuille de coca et l’a séparée du mécanisme de trafic de drogue en séparant la souveraineté nationale de l’intervention étrangère..

De même, il a stabilisé le producteur et établi une politique consensuelle visant à réduire les cultures illicites. La promulgation de la loi générale Coca en 2017 officialisait ces éléments, bien qu’elle ait été sévèrement attaquée par les puissances occidentales, qui l’ont accusé d’avoir amplifié la culture légale de la plante jusqu’à 22 000 hectares.

Leur dénonciation est absurde, comparée aux 209 000 hectares plantés cette même année en Colombie, tous destinés à la production de cocaïne.

Mais leur audace est allée plus loin: ces dernières années, la Bolivie a participé aux forums multilatéraux de lutte contre le trafic de drogue dans le but de défendre la production de coca dans le cadre de ses activités économiques. Il a proposé l’industrialisation du secteur pour exporter ses dérivés vers le marché international.

Contrairement à l’histoire dominante, le pays envisageait de lutter contre la drogue sans abandonner les données culturelles sur la plantation et la consommation de feuille de coca. Cette approche visait à démanteler les trafiquants de drogue et à dénoncer la demande constante dans les grandes villes du monde, les États-Unis en tête.

LE FACTEUR EXTERNE DE LA LUTTE CONTRE LA COCAINE

De toute évidence, les efforts déployés par une nation pour lutter contre une entreprise que soutient le capitalisme mondial dépassent les limites de la résistance. La position dans la chaîne de la consommation ajoute différents niveaux de difficulté à la résistance: jamais les conditions ne seront les mêmes pour un territoire de transit que pour un producteur. Le gouvernement bolivien a résisté à son retour dans le passé narco-gouvernemental tout en manœuvrant parallèlement avec la croissance mondiale des toxicomanes, qui ne selimitent plus seulement aux États-Unis et à l’Europe.

Le Brésil a actuellement 5,6 millions de toxicomanes à la cocaïne et à ses dérivés, ce qui le place au deuxième rang des classements mondiaux, dépassé seulement par les États-Unis. Il est limitrophe des départements de Beni, Pando et Santa Cruz, à l’est du pays, là où a lieu le traitement, le stockage et le transport de la pâte de base, qui de là va en Colombie.

Cependant, le pays brésilien ne possède pas sa propre plateforme de trafic de drogue, mais il a des gangs criminels locaux responsables de la distribution.

Compte tenu de cela, nous devons savoir que les mafias mexicaines, qui, selon les alertes du Défenseur du Peuple en Colombie, contrôlent la route de la cocaïne qui arrive aux États-Unis, pourraient forcer les trafiquants colombiens à se tourner vers les marchés émergents. en Amérique du Sud, sachant qu’ils ont la capacité logistique de les prendre en charge.

Depuis le gouvernement bolivien, a rendu public sa dénonciation de l’entrée d’émissaires colombiens cherchant à créer des groupes armés parmi les producteurs de coca après qu’un affrontement ait eu lieu en août 2018 aux Yunga, avec le bilan d’un officier de police décédé et de sept blessés.

Compte tenu du changement de régime, des conditions favorables pourraient être créées pour la réintégration des cartels colombiens, comme ce fut le cas au début du commerce de la cocaïne sur le continent.

LE PREMIER NARCOETAT DU MONDE

L’histoire contemporaine de la Bolivie est sans aucun doute marquée par deux éléments qui ont un lien fort qui est volotairement ignoré par les analyses des grands groupes de presse mondieux capitalistes : l’établissement de régimes dictatoriaux avec assistance étrangère et la montée du trafic de drogue sur le continent.

En entrant dans les années 80, les pays latino-américains ont ressenti les effets des dictatures instaurées par l’opération Condor, et certains de leurs gouvernements, poussés par le mouvement social, sont revenus au modèle démocratique.

Le cas de la Bolivie a été l’un de ceux où a été interrompu le un lien entre des réseaux militaires, néo-fascistes et des cartels de la drogue, il est évident que l’administration du pays par une coalition de gauche, l’Unité démocratique et populaire (UDP), ne garantissait pas la continuation. d’affaires entre ces secteurs.

Le régime dictatorial du général Hugo Banzer a pris fin en 1979 lorsque Walter Guevara a assumé la présidence provisoire, aucun candidat n’ayant atteint les 50% requis par le mandat électoral de l’époque.

Son gouvernement n’a pas fini l’année car Guevara a été renversé en novembre par un coup d’État exécuté par le général Alberto Natusch Busch. Dans son livre L’agent du diable: la vie, l’époque et les crimes du nazi Klaus Barbie (2013), Peter McFarren et Fadrique Iglesias soulignent qu’avant l’eur coup d’Etat, ces militaires avaient dîné à La Paz avec l’ancien agent allemand de la Gestapo, Klaus Barbie et avec Roberto Suárez Gómez, le «roi de la cocaïne».

Quelques jours plus tard, Barbie et Suárez Gómez auraient une réunion secrète dans la ville de Cochabamba. Barbie a déclaré au seigneur de la drogue bolivien: « Vous, les Boliviens, n’êtes pas prêts à vivre en démocratie, vous avez besoin d’un gouvernement dur, semblable à ceux qui gouvernent dans les pays voisins. »

Luis García Meza assume la présidence de la Bolivie après le coup d’État militaire de 1980 (Photo: Archive)

L’opposition de la Central Obrera Boliviana (COB) et l’intervention du Congrès ont mis fin aux intentions de Natusch. Lidia Gueiler Tejada a été nommée présidente constitutionnelle par intérim, alors présidente de la Chambre des députés. Les projections des élections à venir prévoyaient la victoire du candidat du Mouvement national révolutionnaire (MNR), Hernan Siles Zuazo, allié à des partis de gauche, dont le Mouvement de la gauche révolutionnaire (MIR), le Parti socialiste ) et le Parti communiste bolivien (PCB).

Mais l’événement n’a pas eu lieu. McFarren et Iglesias écrivent que le 17 juillet 1980, le général García Meza, accompagné du colonel Luis Arce Gómez et, une fois encore, avec l’intervention de Barbie et de Suárez Gómez, organisèrent un coup d’État et il s’imposa comme «le dernier dictateur une période de deux ans, dans l’èpoque la plus turbulente et violente du XXe siècle en Bolivie ».

QUI ETAIENT CES PERSONNAGES ET POURQUOI ONT-ILS ORGANISE UN COUP ÉTAT?

À l’instar d’autres criminels de guerre, Klaus Barbie, le « Boucher de Lyon », a été recyclé à l’époque par les États-Unis en échange d’une collaboration avec la CIA dans sa guerre contre les pays socialistes de l’Europe de l’Est.

Il s’est enfui en Bolivie en 1951, grâce à la collaboration de l’Église catholique, échappant à la justice française pour les accusations de meurtre et de torture qu’il pratiquait pendant le nazisme. On lui attribue la détention, la torture ou la mort d’au moins 11 000 personnes.

En fin de compte, il a été tenu pour responsable de la détention et de la torture ou de la mort de 11 000 ou 25 000 personnes, voire davantage. Mais l’exploit qui le distinguait aux yeux des Français était sa poursuite impitoyable de Jean Moulin, un héros de la Résistance qui dirigeait les partisans du général Charles de Gaulle et de la France libre.

À La Paz, il adopta la fausse identité de Klaus Altmann, qui permettait aux tribunaux de rejeter deux fois la demande d’extradition présentée par la France.

Alors que la dictature de Banzer était à son zénith, l’Allemand avait trouvé refuge dans le pays, à la suite de ses activités clandestines auprès de la dictature militaire. Un changement de direction à la tête de l’État menaçait son installation sur le territoire. C’est ce qui s’est passé lors du retour de la démocratie: en janvier 1983, les autorités judiciaires ont arrêté Barbie et ordonné son expulsion en tant qu’étranger indésirable.

En Bolivie, en plus d’être un agent anticommuniste, il a été « trafiquant d’armes et de drogue sous diverses dictatures sud-américaines et a participé au harcèlement et à la mort de Che Guevara en 1967 », a déclaré La Vanguardia.

Le journaliste Boris Miranda, d’après les informations fournies par l’un des paramilitaires qui ont participé au « coup d’Etat de la cocaïne » de 1980, en déduit que le trafic de drogue ressort de l’engagement des propriétaires terriens de Santa Cruz d’investir dans le secteur, bénéficiant des titres de propriété délivrés par Banzer.

L’e négoce visait principalement à contrôler les points de sortie de la drogue en raison de la demande colombienne, qui à l’époque ne possédait pas de grandes plantations nationales et devait s’approvisionner en matières premières en provenance du Pérou et de la Bolivie.

Les forces armées boliviennes ont elles-mêmes volé des terres dans l’est du pays, en particulier à Beni et à Santa Cruz, des départements dans lesquels des pistes d’exportation aérienne de coca, de pâte de base et de cocaïne avaient été établies.

C’est en ce sens, Barbie intervient dans le coup d’Etat pour fournir aux conspirateurs une troupe de choc capable d’empêcher le transfert de l’administration de l’État aux mouvements de gauche. Il a mis à la disposition de l’armée, Luis Arce Gómez, des mercenaires européens et boliviens (les « jeunes mariés de la mort »), avec lesquels ils ont exécuté le changement de régime en faveur d’une alliance de trafiquants de drogue, d’extrême droite et de militaires corrompus.

ceux qu’on appelle «les jeunes mariés de la mort» ont protégé les envois de drogue de Roberto Suárez (Photo: Archive)

Sous les ordres d’Arce Gómez, le chef du PS, Marcelo Quiroga, le dirigeant de l’université, Carlos Flores Bedregal et le syndicaliste Gualberto Vega Yapura ont été assassinés au siège de la COB, le jour même du coup d’État. Avant de devenir ministre de l’Intérieur, il a préparé avec García Meza une «liste noire», qui comprenait plus d’une centaine de personnalités politiques qu’il fallait éliminer avant la prise du pouvoir par la violence.

Luis Arce Gómez a dirigé le narco-coup avec un contingent de paramilitaires qui ont été payés avec des ressources provenant du trafic de drogue.

C’est là que le nom de Roberto Suárez Gómez, le roi de la cocaïne,apparait. Il a contribué avec 5 millions de dollars à la campagne visant à renverser le gouvernement Gueiler et à mettre en place un régime militaire après ses rencontres avec Klaus Barbie.

Ce propriétaire terrien et agriculteur de Beni était déjà, dans les années 80, l’un des trafiquants de drogue ayant la plus grande influence dans la région. Il a embauché la légion de Barbie, qui était déjà chargée de contrôler la sécurité des opérations sur les pentes de Santa Cruz et de Beni.

Miranda explique que le criminel de guerre allemand, lié aux autorités militaires et à des gangsters comme Suárez Gómez et le colombien Pablo Escobar, était l’un des «principaux rouages d’une machine qui contrôlait près de 90% de la production et de la distribution de la cocaine dans le monde. via une connexion qui débutait en Bolivie, a traversé la jungle colombienne et s’est retrouvée dans les rues des États-Unis et de l’Europe.

LE JOUR OU LE DEA REVELE LE RÔLE DE LA CIA DANS LE NARCO-COUP D’ETAT

En mai 1980, Michael Levine pensait avoir réussi à porter un coup sévère au trafic de drogue international en mettant à jour une vente de cocaïne organisée par la DEA à des responsables du trafic de drogue boliviens, dont Roberto Suárez.

Levine était un agent infiltré de la DEA, qui a travaillé à l’ambassade américaine en Argentine entre 1978 et 1982. Ses enquêtes ont abouti à montrer la trame conspirative de la CIA, dans la dictature militaire argentine et dans les trafiquants de drogue du coup d’État qui a conduit García Meza à pouvoir.

«Le 24 mai 1980, un vieux Convair chargé de la drogue est parti d’une piste cachée dans la jungle de Beniana en Floride. Au même moment, deux Boliviens ont été arrêtés à l’intérieur de la Kendall Bank of Miami après avoir été payés pour avoir «couronné» l’opération », a déclaré Boris Miranda.

Il a réussi à incriminer les principaux acteurs du trafic de drogue, qui planifiaient en même temps l’agenda en Bolivie. Mais Levine avait touché plusieurs atouts fondamentaux du réseau de collaborateurs de la CIA déployés sur le continent sud-américain. Le gouvernement des États-Unis a pris la décision de couvrir l’affaire et de libérer les détenus.

En 1996, Michael Levine a publié un livre intitulé « Le grand mensonge blanc » dans lequel il révèle, avec la documentation de ses années de service dans la région de l’Amérique latine, la fraude de la guerre déclarée par les États-Unis au trafic de drogue.