Il y a de nombreux épisodes dans lesquels des circonstances les unes après les autres illustrent le bourbier dans lequel la politique qui nous sert de norme dans la démocratie aujourd’hui pataugee. Mais aucune n’est peut-être aussi complète et révélatrice que celle évoquée par le récent appel du président américain au président ukrainien lui demandant de mener une enquête sur les activités ukrainiennes de l’ancien vice-président américain.

Il existe bien entendu des cas où absurdité, complicité et coup d’Etat se conjuguent au nom de la démocratie. Il suffit de regarder le Venezuela, la façon dont la Libye saigne, l’agression persistante et multiforme contre la Syrie; nous pourrions même nous attarder sur la manière indescriptible de « légitimer » les « observateurs » de l’Union européenne lors des élections au Honduras, au cours desquelles le narcoprésident fasciste Juan Orlando Hernandez est passé miraculeusement du dernier rang au premier rang des votes suite à une panne générale d’électricité, et a finalement été « réélu » – sous la bénédiction des États-Unis, voici ce qui est considéré comme légitime par les normes démocratiques régionales.

Le crime parfait

Le cas de l’Ukraine, cependant, est parfait. Il combine un peu de tout ce qui est la corruption des valeurs, principes et normes politiques élémentaires – et de l’éthique humaniste, bien sûr.

En bref, le président des États-Unis, Donald Trump, a appelé le Président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky qui venait d’être élu, en lui demandant d’envoyer à enquêter sur les activités en Ukraine del’ancien vice-président des Etats-Unis, Joseph (Joe) Biden, à la suite du coup d’État qui a contribué à mettre en place, en 2013/2014, la fameuse «révolution des couleurs» de la place Maïdan à Kiev.

Jusqu’à présent, Biden est le candidat le mieux placé du Parti démocrate, le principal rival de Trump lors de la prochaine élection présidentielle. Il y a eu l’histoire durant lequel la vompétition faveur d’un candidat et au détriment de l’autre a pris fin avec la démission d’un président, comme cela est arrivé à Richard Nixon suite à l’affaire d’espionnage dans le bâtiment du Watergate.

« Donald Trump tente maintenant d’utiliser ces données de manière institutionnelle pour les utiliser en campagne. C’est-à-dire qu’il utilise les méthodes impériales sales pour obtenir un accès officiel aux conséquences des méthodes impériales sales de l’administration précédente. »

Il est vrai que Trump semble faire l’objet d’un processus de destitution , non pas essentiellement à cause de ce cas mais pour des raisons de politique en train de s’effondrer tant pour les démocrates que les républicains, c’est-à-dire tout le système. Trump savait ce qu’il faisait en téléphonant à Zelensky, la marionnette récemment installée par Washington et Bruxelles à la tête du régime ukrainien.

Les pratiques de corruption Biden en Ukraine, l’ombre du système créé par le coup d’Etat visant à «démocratiser», en se basant sur des forces nazies nostalgiques des temps d’Hitler ne sont pas secrètes; L’ancien vice-président américain n’a fait aucun effort pour les cacher.

Il s’est vanté d’avoir contribué à l’expulsion du dernier président ukrainien élu démocratiquement – les élections postérieures au coup d’État ne concvernant t pas tout le pays dans les mêmes conditions en raison de la guerre menée par le régime dans les régions du Donbass – et il a ensuite installé son fils, Hunter Biden. , en tant que locomotive chez le plus grand exportateur de gaz naturel d’Ukraine.

Quand un procureur général ukrainien a voulu enquêter sur ces comportements, Biden a exhorté le président par intérim, Petro Porochenko, à le renvoyer. sinon, il annulerait le transfert d’équipements militaires d’une valeur d’un milliard de dollars au régime de Kiev.

Donald Trump essaie maintenant d’utiliser ces données de manière institutionnelle pour s’en servir dans sa campagne. C’est-à-dire qu’il utilise les méthodes impériales sales pour obtenir un accès officiel aux conséquences des méthodes impériales sales de l’administration précédente. Pour mettre en évidence le bourbier politique, le président ukrainien n’a même pas procédé à un chantage comparable menaçant de couper une aide militaire de 250 millions de dollars à Kiev si ses ordres à Zelensky n’étaient pas suivis.

miroir parfait

L’Ukraine d’aujourd’hui reflète le comportement intérieur et extérieur du régime de Washington, entraînant souvent ses alliés dans ces pratiques. C’est aussi pourquoi cette affaire est si exemplaire.

Le coup d’État de 2014, organisé par les États-Unis, l’OTAN et l’Union européenne pour instaurer une « démocratie » en Ukraine, s’inscrit dans une stratégie plus large contre la « menace russe ». A Kiev, pour endiguer les « mauvaises intentions » de Moscou, des organisations nazies ont été catapultées au pouvoir, principalement dans les forces armées et militarisées et dans la guerre menée contre les populations russophones de l’est du pays.

Néanmoins, le coup d’Etat n’en était pas moins une « révolution démocratique », comme le dira toujours la dirigeante socialiste et ancienne eurodéputée Ana Gomes, présente sur la place Maidan lors des événements.

Il y avait aussi les leaders du coup d’Etat tels que Victoria Nuland, adjointe au département d’État américain, le défunt sénateur républicain et fasciste John McCain et l’ambassadeur à Kiev, Geoffrey R. Piatt. Diplomate, nous nous retrouverons plus tard à l’ambassade américaine à Athènes pour organiser un schisme au sein de l’Église chrétienne orthodoxe – isoler la composante russe – et organiser diverses falsifications politiques, telles que des élections dans les pays des Balkans, notamment la Bosnie-Herzégovine, et le processus de réforme. création de la Macédoine du Nord, qui a depuis impliqué des escroqueries par référendum sur l’achat ostensible de députés à Skopje.

Pour se faire une idée de l’étendue de l’arc de la corruption, il convient de noter que l’affaire de la Macédoine a été déclenchée par l’ambassadeur des États-Unis, M. Piatt, en coopération avec le gouvernement grec, alors dirigé par Alexis Tsipras.

Joe Biden, bien que plus dans l’ombre, se trouvait également au Maidan, scellant ainsi le coup d’État de l’administration Obama et rejoignant le meilleur des deux mondes, anticipant ainsi l’entreprise familiale dans le secteur prometteur du gaz naturel.

marais nauséabond

L’histoire de l’Ukraine « démocratique » n’a que cinq ans, mais elle regorge de circonstances qui alimentent la prétendue « politique occidentale », toujours inspirée par l’exemple américain: la montée des forces nazies, la persécution des forces démocratiques. notamment le Parti communiste, des attentats terroristes tels que les assassinats dans le bâtiment des syndicats à Odessa le 2 mai 2014, la guerre contre le Donbass qui sévit principalement parmi les populations civiles, les provocations criminelles d’assassinat de l’avion Malaysian Airlines MH17 et depuis l’incident naval dans le détroit de Kertch, l’administration désastreuse et corrompue du président milliardaire et fasciste Porochenko, la dégradation économique du pays à des niveaux sans comparaison en Europe, une corruption généralisée.

« Joe Biden, bien que plus dans l’ombre, était également au Maidan, scellant le coup d’État de l’administration Obama et réunissant le meilleur des deux mondes, anticipant les activités de la famille dans le secteur prometteur du gaz naturel. »

Une situation qui cadre parfaitement avec les actions de Donald Trump contre son rival Biden et ses activités en Ukraine, qu’ils considèrent comme une colonie. Une situation qui illustre également l’entraînement de l’Union européenne et de l’OTAN dans les sagas «démocratisant» Washington, en Ukraine comme en Libye, en Afghanistan comme en Irak, le Venezuela et le Yémen. La politique «occidentale», auto-proclamée phare de la démocratie et des droits de l’homme, est devenue un marais nauséabond.

C’est la norme politique et démocratique recommandée – imposé sera le mot le plus juste – au monde entier, si nécessaire avec des canons et le recours à divers types de terrorisme, qui peuvent être à la fois de façade islamique et nazie.

Ceux qui ne se soumettent pas savent déjà à quoi s’attendre: la justice de Washington et son bras armé, l’OTAN, ne peuvent pas pardonner. Une justice légitimée par des comportements tels que celui de Trump ou de Biden, des clics républicains et démocratiques américains , des eurocrates de Bruxelles. Exemplaire