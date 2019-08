Marx et la psychologie

​

Les écrits de Marx sur la psychologie pourraient être qualifiés de rares et méconnus. Pour autant dans toute son oeuvre il retourne ou renverse la base d’analyse des rapports sociaux, des rapports entre humains et à ce titre il permet d’ouvrir une autre base pour une analyse psychologique ou psychanalytique.

Marx renverse le rapport entre ce qu’il appelle « la vie » et « la conscience ». Il renverse le postulat qui faisait croire aux hommes que la conscience déterminait la vie. En fonction des idées qu’ils ont dans la tête, les êtres sociaux organiseraient leurs échanges, leurs relations économiques, leurs rapports au pouvoir, leur monde matériel. Ainsi fonctionne le préjugé dominant encore aujourd’hui : les idées organiseraient le monde.

Marx montre très rapidement que c’est le monde matériel et social qui produit les idées que les hommes ont dans la tête. Le renversement produit par Marx est simple mais considérable : les idées ne fabriquent pas les conditions matérielles, ce sont les conditions matérielles qui fabriquent les idées.

Ce simple énoncé renverse les théories psychologiques ou psychanalytiques actuelles, comme il a renversé les théories de l’économie politique classique ou bien la philosophie. Il s’agit bien de faire destruction théorique d’une théorie ancienne

Le mot renversement est fort malgré son ambiguïté éventuelle. Il a été utilisé par Marx dans sa Postface du Capital pour qualifier l’opération topologique qu’il avait infligé à la dialectique de Hegel, celle-ci marchant sur la tête, il suffirait de la remettre sur les pieds pour lui trouver une physionomie tout à fait raisonnable, écrit-il. Louis Althusser et François Châtelet indiquent le risque d’en déduire que Marx aurait substitué à un usage idéaliste du concept, pris comme reflet du mouvement de la pensée, un usage matérialiste, pris comme reflet du mouvement réel.

Le concept a une fonction, est fait pour mourrir ainsi que l’indiquera Bachelard et là est le ressort du renversement produit par Marx. Il s’agit de mettre en place un renversement conceptuel pour faire fonctionner à partir d’une autre base, une pratique autre dans le social.

La pratique de la psychanalyse est concernée à ce sujet dans la pratique même du « Dites ce qui vous vient à l’esprit », qui est institution d’un nouveau rapport social, révolution possible pour l’être social dans sa pratique du dire. Marx dans l’Idéologie allemande avait saisi le rapport entre la « conscience » et le « langage ». Il indique ainsi : « Dès le début une malédiction pèse sur l’esprit, celle d’être affligé d’une matière, qui se présente ici sous forme de couches d’air agitées, de son, en bref de langage. Le langage est aussi vieux que la conscience – le langage est la conscience réelle, pratique existant pour d’autres hommes, et ainsi seulement existant pour moi-même, et tout comme la conscience le langage n’apparaît qu’avec le besoin, l’exigence de relations humaines avec d’autres hommes. » Marx décrit clairement l’expérience de transfert qui caractérise l’être humain à travers la matérialité du langage et comment la pensée n’est pas assimilable au langage. Leçon pour une certaine psychanalyse qui s’enferme dans l’idéalisme où le concept prédéfini est déjà là, avant toute pratique de rencontre avec l’humain ou bien encore occultant les pratiques de rencontre. Un exemple simple et édifiant illustrera mon propos. Lors d’« une présentation de malades » (sic), telle spécialiste lacanienne de l’homosexualité aura l’outrecuidance d’énoncer après la sortie de l’impétrant que cet homme qui venait de dévoiler son histoire se trompait : il n’était certainement pas homosexuel car ce qu’il avait dit ne correspondait pas à la théorie de Lacan sur l’homosexualité. Ainsi l’idée devait organiser le monde, l’idée de Lacan sur l’homosexualité devait organiser le monde du « malade » (sic)….

Dans les Manuscrits de 1844, Karl Marx a une vue des plus stimulantes sur la psychologie : « On voit que l’histoire de l’industrie et l’existence objective de l’industrie sont le livre ouvert des forces essentielles de l’homme, la psychologie humaine matérielle que, jusqu’à présent, on ne concevait pas dans son lien avec l’essence de l’homme, mais toujours uniquement du point de vue de quelque relation extérieure utilitaire. C’est que, se mouvant à l’intérieur de l’aliénation, on réduisait la réalité des forces essentielles de l’homme et son activité générique à l’existence universelle de l’homme, la religion ou l’histoire dans son essence abstraite universelle : la politique, l’art, la littérature, etc. On peut considérer l’industrie matérielle courante comme une partie du mouvement général, de même que l’on peut considérer ce mouvement lui-même comme un aspect particulier de l’industrie, puisque toute activité humaine a été jusqu’ici travail, donc industrie, activité aliénée à elle-même. Nous avons devant nous, sous la forme d’objets concrets, étrangers, utiles, sous la forme de l’aliénation, les forces essentielles de l’homme objectivées. Une psychologie pour laquelle ce livre, c’est-à-dire précisément la partie la plus matériellement présente, la plus accessible de l’histoire, reste fermé ne peut devenir une science réelle vraiment riche de contenu. Que doit-on penser somme toute d’une science qui, en se donnant de grands airs, fait abstraction de cette grande partie du travail humain et qui n’a pas le sentiment de ses lacunes tant que toute cette richesse déployée de l’activité humaine ne lui dit rien, sinon peut-être ce que l’on peut dire d’un seul mot : ‘’besoin’’, ‘’besoin vulgaire’’ »

Belle définition pour partir d’une base autre que celle de la psychologie contemporaine.

© Hervé Hubert, le 91 marx 2017

