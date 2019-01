Regards sur un géant, Fanny Chartier*

*Fanny Chartier est coordinatrice de rédaction de Progressistes.

Après un siècle sous le joug d’impérialismes étrangers, la révolution chinoise de 1949 et la proclamation de la République populaire de Chine ont rendu au peuple chinois la maîtrise de son destin. En moins de cinquante ans, cette civilisation millénaire est (re)devenue un acteur de premier plan sur la scène internationale. Mais comment ce pays en est-il arrivé là ? Car la Chine et son mode de développement impressionnent tout autant qu’ils interrogent.

Aujourd’hui, 6 êtres humains sur 10 vivent en Asie, où près de 1,4 milliard d’habitants sont chinois. La Chine est également la deuxième puissance économique mondiale en termes de richesses produites (PIB). Les défis économiques, écologiques ou encore liés à la paix auxquels sont confrontés les peuples à l’échelle mondiale concernent et concerneront donc inévitablement les Chinois.

Le dossier que nous vous proposons n’a pas la prétention de brosser un portrait détaillé de la Chine contemporaine et de son histoire. Il ambitionne plutôt de soumettre à la réflexion des contributions analysant les évolutions récentes des forces productives chinoises pour comprendre la voie spécifique sur laquelle s’est engagé le géant asiatique. Agriculture, industrie, environnement, développement scientifique et technique, économie, protection sociale : quels sont les défis du développement chinois ?

Diverses critiques peuvent évidemment être adressées à l’encontre de son mode de développement. Il n’en demeure pas moins que la Chine questionne la mondialisation capitaliste et conteste l’hégémonie états-unienne dans la gouvernance du monde. Notre dossier tente justement de montrer la grande cohérence et le pragmatisme des politiques que la Chine met en œuvre pour proposer un autre mode de développement pour son peuple, mais aussi pour l’humanité.

Puisse ce dossier apporter un éclairage sur les enjeux et les défis de la Chine actuelle, loin de tout a priori ou caricature, et donner l’envie aux progressistes de s’intéresser à ce pays dont nous avons beaucoup à apprendre. Car aussi légitimes et pertinents que soient les débats théoriques sur les évolutions souhaitables pour l’humanité, nous voudrions avant tout inviter le lecteur à s’intéresser à l’expérience pratique, immédiate, que constitue la voie chinoise vers le communisme dans la mondialisation capitaliste contemporaine.