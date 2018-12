Avec ma franchise habituelle, accord et désaccord…

Au titre d’un accord profond et sans réserve, je voudrais dire à quel point j’apprécie le discours de Fabien Roussel au Conseil National et combien je me réjouis de voir que l’exécutif du parti se donne les moyens de travailler en accord avec cette combativité, ce recentrage sur le monde du travail. Il me semble qu’il y a là le signal positif que beaucoup de communistes de cœur et de raison depuis des années attendent pour reprendre leur carte et leur place. Je voudrais insister là-dessus : oui c’est le moment, tous les révolutionnaires, tous ceux qui veulent un parti communiste digne de ce nom doivent intervenir et ne plus rester sur la touche. Une espérance est née, des gens qui croient en ce qu’ils font vont agir, ils sont besoin de l’aide de tous…

