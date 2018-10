Les participants au rassemblement de célébration de deuil (1993) à Moscou ont demandé la fermeture du centre Eltsine

« L’exécution en masse de défenseurs du gouvernement soviétique et de la Constitution a jeté les bases du terrorisme, de la corruption et de l’arbitraire en Russie, a engendré la scission de la société russe en un sommet pourri et une majorité volée, » légalisé » le génocide de leur propre peuple, qui continue à ce jour », a déclaré le document adopté que cite le site kprf.ru. Lors du rassemblement, le dirigeant du Parti communiste, Gennady Zyuganov, a accusé l’élite américaine de s’être livrée à un affrontement armé il y a 25 ans dans le centre de Moscou, a rapporté TASS. De son côté, le député de la Douma d’Etat, Sergueï Chargounov, a exhorté à perpétuer le souvenir des partisans de l’opposition décédés en octobre 1993 en leur érigeant un monument. Il a également rappelé que le 2 octobre, il avait présenté à la Douma d’Etat un projet de loi sur l’indemnisation des dommages et les mesures de réinsertion sociale des citoyens touchés par le conflit civil qui s’est déroulé du 21 septembre au 5 octobre 1993 à Moscou.

L’opinion des Russes sur les événements d’Octobre 1993

22% des Russes estiment que les événements de l’automne 1993 ont été principalement motivés par la politique irresponsable du premier président de la Russie, Boris Eltsine, et de son entourage. Ceci est démontré par les résultats de l’enquête » Levada Center « .

22% des personnes interrogées considèrent la politique de Boris Eltsine et de son entourage comme principale raison des événements de l’automne 1993, qui ont pris fin avec la prise du bâtiment du Conseil suprême et l’abolition du Congrès des députés du peuple et du Conseil suprême.

Selon l’enquête, 12% des personnes interrogées ont répondu que ce sont les partisans du Conseil suprême qui avaient raison dans la confrontation. En 2006, 10% des répondants le pensaient. Seulement 6% des personnes interrogées reconnaissent le bien-fondé des partisans du président Boris Eltsine, alors qu’en 2006, 9% des personnes interrogées le pensaient.

54% de la population pense qu’à l’époque, il n’était pas juste d’utiliser la force militaire pour contrôler la situation.

Selon les chiffres officiels, dans les affrontements entre les partisans de Eltsine et le Conseil suprême, 158 personnes ont été tuées et 348 blessées.

L’enquête auprès des sociologues du Centre Levada a été menée du 23 au 26 septembre 2016 auprès de 800 personnes âgées de 18 ans et plus dans 137 localités dans 48 régions du pays.

«L’ère soviétique était la plus haute réalisation de la civilisation. Nous étions les premiers dans la science, nous étions les premiers dans la sécurité, nous étions le pays le plus cultivé et éduqué. Après l’exécution du pouvoir soviétique en 1993, tout cela a été sacrifié par Eltsine et son équipe. Nous avons été construits dans la queue de « Oncle Sam », et nous récoltons aujourd’hui des fruits terribles et cruels. 80 000 productions ont été détruites, des industries entières ont été liquidées, près de 20 millions d’enfants ne sont pas nés pendant cette période », a déclaré Gennady Zyuganov, président du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie, sur la chaîne de télévision Russia 1.

Le 17 août, une pétition a été publiée sur Change.org, dont les auteurs demandent au président russe, Vladimir Poutine, et au procureur général, Yuri Tchaika, de fermer le Centre Eltsine pour la propagande du fascisme libéral.

Le 28 septembre, la Ligne rouge a annoncé l’ouverture d’une antenne du centre Eltsine à Moscou pour 1,3 milliard de roubles.