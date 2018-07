La pointe de l’Iceberg: les protagonistes visibles de l’affaire Benalla..

INFOGRAPHIE. Vous ne comprenez rien à l’affaire Benalla ? On vous résume l’identité et les rôles de chacun en une image

De l’Élysée au ministère de l’Intérieur en passant par la préfecture de police de Paris, difficile de s’y retrouver dans la foule de personnages auditionnés à l’Assemblée et au Sénat ou mis en cause dans l’affaire Benalla. france info a donc eu une excellente initiative de publier ces principaux protagonistes. Cela permet déjà de comprendre la manoeuvre de Macron qui vise à écarter du champ des responsabilités ceux qui lui sont proches pour faire porter le poids de l’affaire à la police, ministère de l’intérieur, préfecture de police et service élyséens de protection. Ces derniers se défendent et refusent de jouer les fusibles, d’où l’interruption des auditions par la commission des lois de l’assemblée nationale où en Marche a la majorité. Et la continuation au sénat où la droite a la majorité. Ceci explique le théâtre immédiat mais pas le fond de l’affaire.(note de Danielle Bleitrach)

