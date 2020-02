Un petit cadeau pour vous inviter à venir sur l’autre blog

La presse russe

Pavlensky quand il se clouait les couilles sur la place rouge…

La presse russe moque de nous Français : qu’est-ce que vous allez faire de Pavlensky?

Après avoir raconté la mésaventure de « Grivo », celui qui selon eux devait l’emporter puisqu’il était le candidat du pouvoir, l’auteur de l’article explique que celui qui a accompli ça c’est Pavlensky, oui leur Pavelensky accueilli à bras ouvert par les français pour faire la leçon à la police russe. Il a déja brûlé la Banque de france, explique l’article après avoir rappelé quelques faits et méfaits de l’individu et aussi soupiré d’aise à l’idée qu’il soit à Paris, même si le malheureux « Grivo » en a fait les frais conjugaux, le jour de la fête des amoureux de surcroit.

« Comment allez vous agir avec lui maintenant? Après tout, par ses actions, il a démoli le principal candidat au siège du maire du parti au pouvoir du pays, et même dans le même temps l’homme sur lequel le président Macron lui-même prétendait s’appuyer. Mais en même temps, il choque par accident la société française, qui s’indigne de l’invasion de la vie privée. Si Pavlensky n’était qu’un vulgaire immigré de Russie, il serait aussitôt convaincu d’être un « des agents du GRU intervenant dans les élections dans un pays souverain, dont il n’est pas citoyen ». Mais l’activiste s’est enfui de Moscou vers l’Occident pour en goûter l’ « air de la liberté », fuyant la persécution du terrible FSB. Vous pouvez, bien sûr, vous les occidentaux essayer de prétendre que Pavlensky est secrètement un agent profondément complice du renseignement russe, renié officiellement afin de détruire la société française de l’intérieur. »

Il ne croit pas si bien dire, hier un article du Monde expliquait sans rire que les techniques de Pavlensky était celle habituelles du pouvoir russe (comme si les autres l’avaient attendu).

Et l’exemple vient de haut: Macron vient de sortir à Munich un discours tout aussi alambiqué et ambigu que celui de Daladier au retour de la même ville en 1938: « Malgré ses appels au dialogue avec Moscou, Emmanuel Macron a estimé que la Russie «allait continuer à essayer de déstabiliser» les démocraties occidentales.

«Je pense que la Russie continuera à essayer de déstabiliser, soit (via) des acteurs privés, soit directement des services, soit des « proxies »», a-t-il déclaré.

Danielle Bleitrach

