Le nouveau blog va donner ça

Voici le nouveau blog tel qu’il se présente, Franck a fait un travail énorme… pour rendre l’ensemble lisible et attrayant…

Moi, je suis en train de reprendre des textes depuis l’été 2011 où histoire et société a été mis en place. Je suis assez contente et étonnée par la richesse des articles, un certain nombre ont été déjà reportés comme celui que vous voyez en une sur Lacan ou sur lle triomhe français après l’expédition libyenne.

Donc il y a comme prévu quatre grandes rubriques plus des brèves du « hérisson » qui dès maintenant réclame qu’on lui gratte le dos. Ces quatre rubriques sont

actualité, avec deux articles dont vous ignorez tout. dont un petit bijou sur les USA et les guerre picrocholines plus par ordre alphabétique cinéma avec Barry Lindon mais aussiNani Moretti et samuel Fuller plus le cinéma chinois civilisation accorde une large part à la Chine et pas seulement la politique.. textes fondamentaux avec ce Lacan et la Révolution illustré par Gericault

Les titres et les photos vont changer au fur et à mesure des parutions mais vous aurez un panorama plus complet et plus lisible.

Merci à Franck , la collaboration fonctionne si bien que je lui ai dis que nous étions ginger Roger et fred astair… Il y a françois le hérisson, Marianne bien sur…

Mais ce blog est toujours le votre, et déjà des collaborations sont là…

cela me paraissait étonnant de voir combien ce blog avait réussi à fédérer non seulement des lecteurs, mais des lecteurs de qualité, attentifs et amicaux mêle s’ils n’interviennent pas toujours, mais en reportant les articles j’ai compris ce qui nous rassemblait Imaginez j’en suis toujours en 2011, et cela n’a pas vraiment vieille. Ce matin, das une de mes longues marches, j’ai rencontré un des lecteurs. Nous avons longuement discuté de l’actualité mais aussi de articles qu’il souhaitait conserver et de la manière dont ce blog était devenu sien.

L’aventure c’est aussi cette réponse immédiate de Franck à ma demande, nous ne nous sommes jamais rencontrés, il ne vit pas en France et pourtant,il a accompli un travail énorme… François est dans la Sarthe, nous nous téléphonons et nous nous racontons notre vie… Tous de sensibilité communiste, tous refusant d’être autre chose tout en ayant du mal à se reconnaître dans l’événementiel..

Voilà, vous l’aurez deviné avant de me lancer dans cette aventure j’étais blessée. Je dis souvent en plaisantant: si je suis communiste c’est parce que je hais l’injustice, a fortiori si elle me touche! » Maintenant je peux plaisanter et imaginer une autre manière d’être utile… Merci à tous et continuons

danielle Bleitrach