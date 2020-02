La Chine demande une solution négociée au Venezuela et en Palestine

Pékin, 10 février (Prensa Latina) La Chine a plaidé lundi pour la recherche de solutions équitables à la situation au Venezuela et en Palestine, en insistant pour éviter des actes qui éloignent de toute possibilité de négociation dans les deux pays.

Le ministère des affaires étrangères a souligné sa position d’engagement envers les principes de la Charte des Nations Unies et le rejet de l’ingérence étrangère dans la question vénézuélienne.

Le ministère a également dénoncé les dommages causés à l’économie, à la population et au développement normal des relations internationales de Caracas en raison de l’imposition de mesures punitives par des nations comme les États-Unis.

Nous demandons instamment aux autres pays de prendre en compte la réalité humanitaire du Venezuela, de cesser d’imposer des sanctions unilatérales et extraterritoriales et de travailler à la création des conditions nécessaires à la stabilité de sa croissance économique », a déclaré le porte-parole du ministère des affaires étrangères, Geng Shuang.

Geng a également déploré tout acte unilatéral qui augmente les tensions entre Israël et la Palestine, et a demandé au gouvernement de Tel-Aviv d’agir avec prudence et d’empêcher une détérioration de la paix dans la région.

La Chine plaide pour une solution au conflit basée sur le consensus international, y compris les résolutions de l’ONU, la solution à deux États et les principes de la terre contre la paix », a-t-il déclaré.

sus/iff/tgj/ymr

source : https://www.plenglish.com/index.php?o=rn&id=52019&SEO=china-asks-for-negotiated-solution-in-venezuela-and-palestine