Un homme en uniforme afghan a tiré sur l’armée américaine avec une mitrailleuse

Au titre de ce qu’on lit dans la presse internationale qu’elle soit celle des USA ou de la Russie, voir de la Chine, il y a des nouvelles comme celles-ci qui témoignent du fait que partout la présence des USA est mal vécue et provoque des incidents y compris ici avec l’armée officielle qui entraînent la mort des soldats. Au moment où Trump qui avait promis de se retirer annonce le maintien de sa présence en Syrie, établit un plan de paix en Israël qui ne peut que provoquer des tensions, va-t-il oui ou non quitter l’Afghanistan? En tous les cas on annonce les plus grandes manoeuvres US en Europe… (note et traduction de Danielle Bleitrach)

9 février 2020, 07:31

Photo: Rahman Safi / Xinhua / Zuma / Global Look Press

Les médias ont rapporté que plusieurs soldats américains sont décédée des suites d’une fusillade avec les troupes afghanes. L’armée américaine en Afghanistan a confirmé qu’un homme en uniforme afghan avait ouvert le feu sur les Américains.



Le New York Times , citant des responsables afghans et américains, écrit qu’une fusillade entre soldats afghans et américains samedi a entraîné la mort des militaires des deux côtés. L’incident s’est produit dans la province afghane de Nangarhar lors d’une opération conjointe. Reuters rapporte que les services de sécurité afghans ont annoncé un affrontement entre les forces américaines et afghanes. Cependant, un autre responsable a déclaré que jusqu’à présent, il n’y avait aucune information sur la question de savoir s’il s’agissait d’une attaque de militants ou d’un affrontement entre l’armée américaine et celle dAfghanistan. Il est souligné qu’aen Afghanistan, il y avait souvent des attaques «internes» de terroristes introduites dans les rangs des forces de sécurité afghanes, mais récemment leur nombre a diminué. Plus tard, le représentant officiel des forces américaines en Afghanistan, le colonel Sonny Leggett, a déclaré que deux militaires américains ont été victimes de l’attaque, six autres soldats américains ont été blessés. Selon Leggett, « selon des informations, un homme en uniforme afghan a ouvert le feu à partir d’une mitrailleuse sur les forces combinées des États-Unis et de l’Afghanistan », rapporte TASS . « Nous collectons toujours des informations, les causes et les motifs de l’attaque sont actuellement inconnus », a-t-il déclaré. En janvier, il a été signalé que deux militaires américains avaient été tués dans un véhicule militaire en Afghanistan .