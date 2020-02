Moi je n’en sais pas autant que vous par ‎Émile Zhaoxin Cn

récemment on parle bcp des virus, certains ont dit c’est une punition divine pour des »oui ghours » qui vivent malheureusement dans des camps d’extermination à Xin jiang,

bah, déjà je ne sais pas comment ils vont interpréter l’incendie en Australie et la grippe Influencza en Amérique,

je ne prétends pas de bien connaître Xin jiang, pas comme certains français ou arabes qui prétendent de le connaître seulement après avoir vu qqs soi-disant reportages avec des images floues,

il existe une chaîne fait par une jeune youtubeuse, une jeune lycéenne ouïghoures qui vit à Xin jiang,

qui filme sa vie quotidienne, par exemple, cette fois-ci est dans un bazar la nuit, il y a aussi autres vidéos qui filme son école, des restaurants ou marchés à Xin jiang,

finalement, c à vous de voir et de juger si ces personnes sont en train de subir une »genocide »,

enfin, une pote, une certaine Rim, est assez déçue de voir qu’il y n’a pas de génocide ou des cadavres dans ces vidéos,

mais si les ouï ghours ont une vie en paix et stable, tu devrais être contente pour elle, si Xin jiang a des rues plus propres et les infrastructures mieux que votre pays, c pas nos fautes non plus, dsl de vous décevoir,