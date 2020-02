les écrivains et les artistes cubains exigent le respect de leur peuple et de sa culture

L’Union des écrivains et artistes de Cuba (UNEAC) a catégoriquement rejeté la tentative de certains parlementaires européens de disqualifier le modèle social adopté souverainement par les habitants de l’île et a exigé le respect de Cuba et de sa culture.

Après avoir pris connaissance de l’appel lancé à Bruxelles, siège du Parlement européen, à un événement visant à assombrir les relations entre Cuba et l’Union européenne, l’organisation qui rassemble l’avant-garde artistique et intellectuelle a envoyé un message aux promoteurs d’une manœuvre qui, loin de répondre aux intérêts des personnes qu’ils représentent sur le continent, isuit les directives de la politique anti-cubaine féroce du gouvernement des Etats-Unis..

La réunion dans la capitale belge a été dirigée par l’eurodéputé espagnol José Ramón Bauzá et a été organisée par l’organisation non gouvernementale appelée Civil Right Defenders.

L’UNEAC a averti que «ceux qui s’emploient avec obstination à transmettre de fausses bases d’opinion aux parlementaires et aux politiciens européens sont en fait ceux qui se plient aux diktats qui les imposent de l’extérieur et qui reçoivent des fonds qui stimulent leur activités mensongères.

Dans leur déclaration, les écrivains et artistes cubains ont évoqué l’héritage de José Martí qu’ils honorent «pleinement engagés dans la création artistique et littéraire, la promotion des valeurs éthiques les plus élevées et une vocation irréductible au service de la patrie.

Message envoyé aux membres du Parlement européen:

M. José Ramón Bauza Díaz