Cuba:  Le Ministre russe des Affaires étrangères: Nous confirmons notre soutien à Maduro et au peuple vénézuélien

Vendredi, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a terminé sa tournée en Amérique latine à Caracas, en réaffirmant sa solidarité avec le président vénézuélien Nicolás Maduro dans sa lutte contre les sanctions illégales imposées par les États-Unis.

«Nous réitérons notre solidarité et notre respect pour le peuple vénézuélien et son gouvernement dans leur lutte contre les pressions américaines. et nous condamnons toutes sortes de méthodes telles que le chantage et les sanctions qui vont à l’encontre de la Charte des Nations Unies, y compris l’intervention dans les pays souverains », a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, qui a déclaré que les liens de coopération dans le domaine de l’énergie, de l’industrie étaient renforcés. comme dans l’agriculture

« Nous avons convenu de mesures pour approfondir notre coopération sur les plateformes internationales et également de notre future voie de travail pour approfondir notre coopération économique et commerciale, malgré des sanctions illégitimes », a-t-il ajouté.

« Il est important de développer la coopération technico-militaire pour accroître la capacité de défense contre les menaces extérieures », a déclaré Lavrov, qui a souligné le soutien au gouvernement Maduro dans ses efforts pour promouvoir le dialogue national.

Le vice-président du Venezuela, Delcy Rodríguez, a rappelé les 75 ans de relations entre les deux nations et leur renforcement grâce au commandant Hugo Chávez. « Nous remercions, au nom de notre président Maduro, le ministre des Affaires étrangères Lavrov, le président Poutine et son peuple pour leur engagement et leur soutien à la République bolivarienne.