Toujours à propos du nouveau blog,un échange-contribution

chère jeanne, dominique, merci, tu me permets de reprendre ton texte, il est si proche de ce que je veux produire, de ce que Marianne qui est plus jeune que moi apporte que je te remercie de l’avoir compris… C’est ça que je veux partager et pas ce viol constant de ma mémoire, de mon intelligence, de mon coeur que représentent certains comportements… Jeanne Dominique, tu le sais ce blog t’es ouvert comme à tant d’autres. Ce sera avec ou sans le PCF, mais avec ce qu’il a créé en nous d’exigences et que tu dis si bien… Il me semble que toi qui sait lire et si bien écrire, tu pourrais nous tenir une rubrique de compte-rendu de lectures à la manière de ce que tu décris, comment une lecture incite à une autre, les parcours de lutte autant que de connaissance. (note de danielle Bleitrach)

Platon disait qu’il fallait aller « aux grandes choses en tournant autour » , il parlait de la philosophie comme propédeutique à la politique.

Bien sûr si nous étions des matérialistes mécanistes on dirait qu’il n’est qu’un idéaliste mais sachons le lire.

Je trouve Danielle que votre projet est un excellent projet, en fait je trouve que c’est un projet qui revient sur ces bases.

Ce qui m’avait immédiatement accrochée quand j’ai commencé à lire ton blog c’est à dire quand tu l’as commencé sous ce titre, c’est que tu mêles , pas en rhapsodie dénuée de sens ,mais en constellation, des plans qui font la richesse et d’une vie, et d’une pensée politique éducatrice pour tous.

Tu parles, d’art, de musique, de littérature, de cinéma, de tes indignations,de tes goûts, tu m’as permis de réfléchir à des choses comme la psychiatrie quand tu as mis des textes de Saint-Alban, tu as parlé de Brecht tant de fois, tu as fait découvrir avec Marianne des peintres russes et Soviétiques, tu m’as ouvert les yeux sur Cuba que je ne connaissais que par ouï dire…

Lire tes mémoires, quelle ouverture ! Tu as rencontré tant de gens ,tu t’y es frottée, confrontée, caressée, tu as les soucis de nous tous, condition humaine de mère courage confrontée à la mort et en même temps avide de faire circuler.

Je pense qu’effectivement l’époque et les forces qui nous restent demande « un long détour » car il y a tant de perte! quand on pense ce qu’était l’éducation que m’a donnée le Parti et la sphère complète de la « nébuleuse » communiste, les discussions entre copains, les discussions sérieuses entre camarades responsables quand on militait, on ne disait pas n’importe quoi, on frottait nos esprits les uns aux autres et on avait un peu de flamme…

Dans mon travail de professeur je me suis astreinte non seulement à lire les philosophes du programme ,mais aussi les oeuvres de nos classiques et leurs adversaires in extenso de Plékhanov, aux mémoires de Georges Cognot ! Je me suis tapée les Mystère de Paris d’Eugène Süe en parallèle de misère de la philosophie , j’ai lu tous les rogatons mais aussi Feuerbach et Sénèque, Lucrèce et Sade, Rousseau et Stendhal,

Quand je suis parvenue à ton blog :je me suis dit « il n’y a pas que moi »! qui a cette fringale de savoir.

Danielle toi tu as le courage, la rage, la puissance et le talent de savoir écrire et pas que lire, tu sais bouger, aller et venir …

Ton nouveau blog va remettre les choses en place et nous permettre à tous de progresser dans cette étape oublieuse, déculturée,

« Mais avec tant d’oubli comment faire une rose,

Avec tant de départs comment faire un retour,

Mille oiseaux qui s’enfuient n’en font un qui se pose

Et tant d’obscurité simule mal le jour. »

Danielle ton projet commun avec Marianne est très excitant, je vous soutiens fort, si je puis avec mes petites forces te recopier des textes, t’apporter un éclairage de petites chroniques dis le moi.

Bravo en tous les cas vous êtes complémentaires,des passeuses sur le long détour…