Patrushev a répondu aux menaces américaines contre la Russie pour avoir soutenu Maduro

On sait que Llavrov a entamé une tournée tranquille et à la Soviétique en Amérique latine, en commençant par Cuba, puis en allant au Mexique, puis au Venezuela, ce qui a mis hors de lui Trump qui y a vue une contestation intolérable de sa politique, au moment même où comme Macron un peu plus tôt, il recevait Juan Guaido l’opposant dont la position est totalement affaiblie au Venezuela le secrétaire du conseil de sécurité russe lui répond (note et traduction de danielle Bleitrach)

Le secrétaire du Conseil de sécurité russe Nikolai Patrushev a déclaré que les menaces de Washington contre Moscou et Caracas visaient à soutenir les forces anti-gouvernementales au Venezuela. « Les déclarations de la partie américaine que vous avez mentionnées ne sont rien d’autre qu’une tentative d’encourager les forces anti-gouvernementales dans le contexte de la faible cote de leur chef et au contraire du renforcement de la position des autorités légitimes », a déclaré Patrushev, rapporte RIA Novosti . En effet, le représentant spécial américain pour le Venezuela, Elliott Abrams, avait déclaré peu de temps auparavant que la Russie « découvrirait bientôt » que le soutien apporté au président vénézuélien Nicolas Maduro ne restaierait pas impuni. l’administration américaine a mis en garde contre la possibilité d’imposer des sanctions contre Rosneft (l’entreprise d’hydrocarbure) en raison de la poursuite de la coopération avec les autorités du Venezuela. En novembre de l’année dernière, les médias américains ont fait état de « fournitures secrètes » de pétrole du Venezuela.