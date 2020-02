Cuba : Coronavirus, une autre action de terrorisme biologique?

La Chine fait face au coronavirus de manière responsable et avec son peuple., À l’image du premier hôpital à soigner les malades, construit en seulement dix jours, et le deuxième hôpital est déjà livré dans le même but.

Un article publié dans son blog personnel par le journaliste espagnol Patricio Montesinos examine la théorie selon laquelle le coronavirus peut être un germe créé dans des laboratoires aux États-Unis, comme une arme bactériologique de la guerre commerciale déclenchée par Washington contre la Chine.

Selon le texte reproduit dans Rebellion, plusieurs déclarations récentes de hauts responsables de la Maison Blanche et une campagne médiatique internationale anti-chinoise de plus en plus intense nourrissent l’hypothèse que l’administration du président Donald Trump pourrait être responsable de l’épidémie qui est apparue à la fin Décembre 2019, dans la ville de Wuhan.

Montesinos se réfère à ce qui a été dit le 31 janvier par le secrétaire au Commerce Wilbur Ross, qui a déclaré: « l’épidémie de coronavirus qui a infecté des milliers de personnes pourrait stimuler l’économie américaine ». Mais le haut fonctionnaire est allé plus loin en affirmant que « cela contribuera à accélérer le retour des emplois en Amérique du Nord ».

Ces déclarations de Ross ont suivi celles du secrétaire d’État Mike Pompeo, qui, au milieu de l’urgence dans le monde en raison de la maladie susmentionnée, a identifié la Chine comme une menace pour les principes démocratiques internationaux.

À cela s’ajoute le silence complice des grands médias qui ne mentionnent pas les énormes efforts consentis par les autorités du pays asiatique pour maîtriser l’extension de l’épidémie, dont la construction en un temps record de deux grands hôpitaux destinés à Fournir une assistance médicale de la plus haute qualité aux patients et la recherche de médicaments efficaces qui peuvent guérir la maladie.

Le journaliste déclare dans son article que bien qu’ils aient tenté de le cacher, le monde sait bien comment les administrations successives des États-Unis sont allées jusqu’à la guerre biologique pour renverser des gouvernements considérés comme des conflits adverses, déchaînés entre les nations et exterminer les populations.

Fidel, l’un des premiers objectifs

Un regard sur ce qui s’est passé dans le monde au cours des 60 dernières années nous permet d’affirmer que peu de nations ont subi des formes d’attaques biologiques aussi variées que Cuba.

L’une des premières victimes de cette sombre façon d’agression était peut-être le commandant en chef Fidel Castro au début de la Révolution, lorsque la Central Intelligence Agency (CIA) a conçu un plan pour contaminer une combinaison de plongée. qui devait être utilisé par le leader cubain.

Soigneusement infectée par les bacilles de la tuberculose, la société a voulu utiliser l’hospitalité de Fidel avec James Donovan, un avocat qui a négocié avec le gouvernement cubain pour libérer les mercenaires capturés lors de l’invasion de Playa Girón, pour l’envoyer au chef de la Révolution le costume susmentionné.

Le cadeau macabre n’a pas été remis par Donovan à son hôte et les versions arrivées à ce jour suggèrent qu’il a refusé ou cherché un prétexte pour éviter de s’impliquer dans l’acte infâme.

Il y avait aussi pas mal de tentatives d’inoculer des micro-organismes dans le tabac que Fidel fumerait, afin de favoriser la chute de sa barbe emblématique.

Après l’échec de l’invasion de Playa Girón, en 1962, la société, avec l’approbation du gouvernement américain, a mis en œuvre la soi-disant opération Mongoose, (mangouste) qui comprenait parmi ses actions l’utilisation d’agents biologiques et chimiques capables de détruire les cultures cubaines et de neutraliser les travailleurs agricoles.

Ce n’est donc pas par hasard que peu de temps après, le virus pathogène New Castle est apparu dans les champs de la plus grande des Antilles et a causé de graves dommages aux volailles dans l’île et le fait que nous avons dû en sacrifier des dizaines de milliers de spécimens.

Selon la déclaration de William Turner, ancien agent du FBI et du journaliste Warren Hinckle, dans le livre Lethal Secrets: The War of the CIA and the American Mafia against Fidel Castro and the Assassination of John Fitzgerald Kennedy , les États-Unis ont utilisé le La guerre bactériologique à Cuba pendant l’administration de Richard Nixon (1969-1974) et de la CIA a engagé le gouvernement du Nord dans une guerre secrète non déclarée et illégale contre Cuba. La preuve en est l’émergence soudaine et la propagation rapide en 1971 de la première épidémie de peste porcine africaine, dont le contrôle et l’éradication ont conduit à l’élimination de plus d’un demi-million de porcs.

Le 7 janvier 1977, un câble de l’agence américaine UPI, daté de Washington, rapporte qu’une source non identifiée de la société a déclaré avoir reçu un conteneur contenant des virus au début de 1971, à Fort Guglick, base de l’armée américaine dans le Zone du canal de Panama. Le même serait transféré dans un bateau de pêche à des agents chargés d’opérer clandestinement à Cuba.

Grâce aux recherches effectuées par un groupe de scientifiques du Centre national de la santé agricole (Censa), dirigé par le Dr Rosa Elena Simeón Negrín, il a été conclu que ce germe spécifique des porcs avait été artificiellement adapté pour le véhiculer. à travers les oiseaux. Les spécialistes ont averti que cela ne pouvait être réalisé que de manière intentionnelle et avec des techniques raffinées de génie génétique et de biotechnologie.

C’était la première fois qu’une maladie agressive se propageait dans l’hémisphère occidental.

La peste porcine africaine est réapparue à Cuba en 1979. A cette occasion, on pouvait savoir que la réinfection avait pour origine les environs de la ville de Caimanera, très proche de la base navale, qui occupe illégalement le territoire de Guantanamo.

D’autres actions de guerre bactériologique subies par le peuple cubain entre les années 70 et 90 du siècle dernier ont été l’introduction délibérée du moule bleu du tabac (1971), qui a gravement affecté la production d’un article exportable aussi important, la Roya de La Caña (1978), dont l’effet dévastateur a forcé le démantèlement de presque tous les champs plantés avec la variété de canne Barbados 4326, avec des rendements agricoles et industriels élevés; la douloureuse épidémie de dengue hémorragique (1981), faisant 158 ​​morts, dont 101 enfants, et la peste des insectes Thrips palmer qui ont dévasté diverses cultures.

Lors du procès à New York en 1984 à l’agent de la société d’origine cubaine Eduardo Arocena, il a déclaré ouvertement que la mission du groupe sous son commandement avait été confiée pour obtenir certains germes pathogènes et les introduire à Cuba.

Les aveux sont consignés dans le procès-verbal de la page 2189, dossier 2-fbi-n et 185-1009, mais le procureur n’a jamais ordonné l’enquête.

Il n’y a aucune preuve pour le moment que le coronavirus fasse partie d’une action terroriste biologique aux États-Unis, mais la pratique de ce pays et les déclarations de certains de ses plus hauts responsables amènent le journaliste Patricio Montesinos dans son grand article à demander: « N’est-il pas très suspect que le coronavirus soit apparu en Chine et que Washington l’ait introduit pour affaiblir ce que beaucoup considèrent déjà comme la première puissance économique du monde, au-dessus de l’empire sous la direction catastrophique de Trump?

En contexte

Selon un rapport publié hier par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 31 400 cas de coronavirus infectés existent dans le monde, et plus de 31 200 en Chine.

L’épidémie est déjà dans 25 pays et 638 personnes sont décédées, dont une seule a été enregistrée en dehors du géant asiatique.

Aucun pays d’Amérique latine n’est encore sur la carte de distribution du coronavirus préparée par l’oms, bien que la contagion d’un citoyen argentin voyageant sur un bateau de croisière détenu au Japon ait été prouvée.

Jusqu’à présent, les médecins chinois ont sauvé 1 540 personnes, selon un rapport du Quotidien du Peuple.

Le Quotidien du Peuple a rapporté que le président chinois, Xi Jinping, s’est entretenu vendredi par téléphone avec son homologue américain, Donald Trump, pour demander la raison dans l’atmosphère des médias internationaux, où ils exposent délibérément des chiffres et des données sans contraste, qui véhiculent une image. que la nation asiatique ne fait pas assez pour lutter contre l’épidémie.