Irlande sortie des urnes, excellents résultats de nos camarades du Sinn Fein

Fianna Fáil, Fine Gael et Sinn Féin devraient connaître une égalité extraordinaire dans leur part des voix lors des élections générales de samedi, selon les résultats du sondage de sortie d’ Ipsos MRBI, les trois partis remportant presque la même part des voix.

Les résultats du sondage pour The Irish Times, RTÉ , TG4 et UCD sont les suivants: Fianna Fáil 22,2%, Fine Gael 22,4%, Sinn Féin 22,3%, Green Party 7,9%, Labour 4,6%, Social-démocrates 3,4%, Solidarité-People Before Profit 2,8% et indépendants / autres 14,5%.

Le sondage a été réalisé aujourd’hui dans 250 endroits à travers l’État, parmi 5 376 electeurs qui venaient de voter. Il a une marge d’erreur de 1,3%.

Si ces chiffres sont confirmés lors du dépouillement des votes dimanche, cela signifie que le résultat de l’élection dépendra entièrement de la capacité des partis à transformer leur part du vote en sièges Dáil – le Sinn Féin étant susceptible de lutter pour égaler celui de Fianna Fáil. et le retour de Fine Gael dans les sièges.

Alors que les projections de sièges à partir de ces chiffres doivent être traitées avec beaucoup de prudence à ce stade, les résultats suggèrent que Fianna Fáil rivalisera avec Fine Gael pour être le plus grand parti du prochain Dáil, mais aussi que les deux auront trop peu de sièges pour ancrer une coalition majoritaire à part entière.

La composition possible du prochain gouvernement ne sera pas claire tant que les sièges n’auront pas été pourvus et que les négociations ne seront pas entamées entre les partis. Cependant, il est peu probable que ces négociations soient simples, les promesses préélectorales de coalition rendant tout arrangement gouvernemental difficile.

Le leader du Fianna Fáil, Micheál Martin, a exclu toute coalition avec Fine Gael ou Sinn Féin, tandis que le leader du Fine Gael Leo Varadkar a déclaré qu’il n’entrerait pas au gouvernement avec Sinn Féin, mais pourrait être ouvert à un accord avec Fianna Fáil.

S’il est reproduit lors du dépouillement des votes, les résultats constitueront une percée spectaculaire pour le Sinn Féin, qui obtiendra de loin son meilleur résultat à une élection générale.

Cependant, il est peu probable que le parti déclare vouloir participer au prochain gouvernement à moins que Fine Gael ou Fianna Fáil ne désavouent leurs positions préélectorales d’exclure une telle coalition.

Le vote de samedi intervient après une campagne dans laquelle le désir de changement parmi les électeurs est devenu le thème central, tous les partis d’opposition se bousculant pour enfiler manteau du changement, et même Fine Gael, au gouvernement depuis neuf ans, promettant un changement s’il est réélu.

Les résultats du sondage ont été annoncés simultanément par l’Irish Times et à la télévision RTÉ 1.

Les sondages de sortie effectués pour l’Irish Times par Ipsos MRBI ont dans le passé prédit les résultats des élections avec un haut degré de précision.

