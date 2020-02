Un médecin dénonciateur du virus à Wuhan décède d’un coronavirus

Voici du site quasi officiel du gouvernement chinois en anglais, Global Times, le portrait de celui que la Chine considère comme un héros parce qu’avec huit autres personnes il a voulu donner l’alarme et que la police locale les en a empêché, les accusant de propager de fausses nouvelles. Comme dans les procès pour corruption, le gouvernement central a décidé de faire un exemple contre les autorités de Wuhan et cette mort que les Chinois pleurent comme celle d’un héros fait partie de la volonté de transparence que le gouvernement de Xi Jinping a décidé d’imposer au pays (note et traduction de Danielle Bleitrach)