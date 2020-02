Cuban network , un film qui vaut mieux que ce que son auteur en dit…

Hier j’ai vu le film Cuban network alors que la veille j’avais lu dans le numéro de Positif de février l’interview de son auteur sur les conditions du tournage dont il parle comme d’un quasi cauchemar, tant il a été suspendu jusqu’à la dernière minute aux autorisations. Quand elles lui ont été données, il a eu une totale aide du pays malgré son manque de moyens (pas d’hélicoptères pour le tournage) et le fait qu’il était impossible alors de tourner les scènes de Floride en Floride. Malgré ce cela lui a permis un petit budget parce que tout dans l’île est à moindre prix.

Comment le même Olivier Assayas dont de surcroît en général le cinéma est plutôt intimiste arrive-t-il a sortir ce film qui nous tient en haleine et qui ne trahit pas trop ce que fut cette odyssée des cinq. Sans doute parce qu’il part d’un livre qu’il dit brouillon et très pro-castriste de Fernando Morales (Les derniers soldats de la guerre froide), mais surtout soyons réalistes parc que son producteur brésilien Rodrigo Teixera, lui a mis le livre et le sujet en main. Financièrement il était un peu cerné et ses acteurs étaient des latinos, plutôt du bon côté.

Le film, essentiellement à travers le personnage de René Gonzales, un ancien militaire qui a servi en Angola, ce qui n’est pas non plus une mince et banale histoire, a pour héros principal un homme fidèle par excellence, à son pays, au communisme mais aussi à sa femme et à ses enfants. Il feint de déserter pour aller infiltrer les terroristes qui attaquent l’île pour empêcher le tourisme de se développer. ce sont d’Infâmes salopards, trafiquants de drogue, parrains mafieux qui ont des liens avec la CIA et le FBI . L’URSS vient de tomber, l’île est asphyxiée, faute de nourriture, des biens les plus élémentaires les gens fuient sur des bateaux de fortune. Peu à peu d’autres compagnons viennent le rejoindre et ,jusqu’à ce que le réseau soit découvert. Il n’est donc pas question de la suite c’est-à-dire la manière dont a été obtenu leur libération. ce qui devrait constituer un film également palpitant mais peut-être avec un autre cinéaste même si nous n’avons plus Eisenstein en magasin pour les mouvements de foule et manifestations de tout un peuple réclamant le retour de ses héros et l’Amérique latine, le monde en faisant autant.

Résumons le diagnostic en quelques mots: Cuba est une épopée, Cuban network un bon film d’aventure.

Ce peuple de l’épopée cubaine, réclamant inlassablement la libération de leur cinq héros, a pour moi un visage, celui d’un française, Marie Dominique. Elle a été emportée par un cancer foudroyant et a fait don de son corps à la science cubaine, effectivement il n’y avait pas un millimètre de son âme et de son corps que Marie Do n’avait pas donné à Cuba, à sa Révolution. Elle était mon amie. En regardant le film, Marie-do, l’immense peuple cubain dont les dirigeants sont le reflet, tous m’ont manqué, mais ils n’ont pas été totalement absents. La principale qualité du film est la sincérité, le fait qu’il n’a pas de sous entendu, il est direct. comme dans les films d’aventure classique. C’est renforcé par une bande son efficace et avec des trouvailles remarquables, par exemple quand les explosions ont lieu dans les hôtels, on voit le terroristes payé par les fascistes de Miami qui dépose ses engins pour empêcher le tourisme de se développer et le fracas de la bombe est couvert mais aussi exprimé par le bruit des vagues tapant sur la rambarde de Malecon, ce bruit familier et si fréquent symbole de l’île mais aussi du siège qu’elle subit.

Assayas est efficace parce qu’il s’engouffre dans les codes les plus établis du cinéma d’aventure et il utilise une voix off pour nous aider à accélérer la lecture d’un film qui aurait pu être trop bavard.. La plupart des critiques que j’ai entrevu sur le sujet déduisent de ce choix quelque chose qui est à la fois vrai et faux. Il y aurait une sorte de plaisir comme dans un James Bond entre les deux adversaires,les Etats-Unis et Cuba, ils jouent à cache-cache comme dans la scène où la chasse cubaine abat les avions des terroristes de Miami. C’est vrai, dans la manière dont les Cubains défient la principale puissance du monde il y a un côté sportif, parfois cela va jusqu’au rire comme quand on a gagné dans une partie de pelota (le base ball); Cela s’accompagne d’une absence de chauvinisme stupéfiant, une sympathie pour le peuple américain qui désarçonne. On retrouve cela dans le film, ce n’est pas simplement du à la volonté d’Assayas de ne pas faire un film trop pro-castriste, cela existe réellement. Mais c’est aussi de l’intelligence politique et il faut un sacré niveau pour tenir une telle attitude, ne jamais donner dans la paranoïa.

Parce que ce n’est pas un jeu que de subir ce qu’ils subissent depuis 1959, pour avoir refusé de rester une colonie des Etats-Unis, d’en être le bordel et le lieu préféré de la mafia… Pour avoir nationalisé les biens des magnats en réponse aux attentats déjà… ce serait abominablement erroné de l’imaginer un seul instant , parce que le courage qu’a du déployer Cuba face à ce monstrueux adversaire est surhumain. Ils ont payé et continuent à payer le prix fort d’une véritable torture, la plus injuste qui soit. Autre qualité du film, il était difficile de comprendre comment fonctionne le réseau d’organisations « anti-castristes » de Miami,les armés, ceux qui pratiquent le trafic de drogue, ceux qui ont une couverture humanitaire et leurs liens avec le FBI hérité de Hoover ce grand paranoïaque anti-communiste. On en retire une impression générale qui n’est pas inexacte et qui tranche avec les habitants ordinaires de Miami, le désir profond des familles d’être réunies.

Face à un tel ennemi on ne doit pas baisser la garde un seul instant. ,On ne peut pas faire confiance à un ennemi qui jamais ne tiendra sa parole.

Une scène du film passe très vite sur la manière dont le réseau « la guêpe » de lutte antiterroristes infiltré à Miami a été découvert et les cinq condamnés pour avoir refusé de « coopérer ». Pourtant c’est révélateur. De cela je ne parlerai pas plus que le film, parce que c’est aux Cubains de dire comment cela s’est passé et qui a été assez naïf pour tenter de coopérer avec les autorités américaines pour qu’ils mettent hors d’état de nuire les terroristes et trafiquants comme Posado Carriles qui sévissent sur leur sol. C’est à partir de cet échange de documentation, que le FBI loin de mettre hors d’état de nuire ceux qui portaient la mort contre non seulement Cuba mais dans toute l’Amérique latine, a arrêté puis condamné les cinq pour espionnage sur le sol américain. Ce que Fidel explique dans un cours interview d’une manière très claire: « le pays le plus espionné accusé d’espionnage et celui qui ne fait que se défendre pour tenter d’arrêter les terroristes qui tuent sur son sol, condamné pour terrorisme! » Parce que quelqu’un a cru en la bonne foi des USA, le réseau a été démantelé et les 5 héros ont payé.

Il l’ont fait avec une dignité, un courage dont le personnage de rené Gonzales donne une vision intimiste mais forte.

Oui le peuple cubain manquait et pourtant le choix de René Gonzales comme héros principal d’un certain côté permettait d’en exprimer beaucoup de qualités. ce choix ne paraissait pas évident pour qui avait suivi l’affaire des 5. Sans doute parce qu’il avait justement le tempérament secret alors que Gerardo (dans le film sous son nom d’emprunt Manuel Viramontes) est le Cubain type, joyeux, extraverti, à la manière d’un Raoul Castro et il paraissait le porte-parole du groupe. René, joué par Edgar Ramirez avec qui Assayas avait déjà tourné Carlos, fait du film une énigme et en même temps rend justice au sens moral, à l’esprit de sacrifice, à l’humanité du héros cubain, comme l’amour avec sa femme (jouée d’une manière magnifique Penélope Cruz) témoigne d’une sorte de fidélité à ce qu’il aime, cette dépendance amoureuse que les Cubains à l’inverse des français ne craignent pas d’exprimer.

Le couplevit une tension fusionnelle avec les enfants. Sans toutefois négliger aussi ceux qui les entourent y compris l’invraisemblable Juan Pablo Roque qui est lui un véritable aventurier, Je dois dire que les scènes de son mariage, qui est sensée décrire « miami vice » comme elle a été tournée à Cuba fait un peu miteux. Dans le même temps, les personnages principaux prennent tout leur sens dans des scènes d’action menées tambour battant avec d’autres personnages qui traversent l ‘écran, des figurants qui lui imposent son rythme rapide, celui des truands, mercenaires en Amérique latine,.. Celui de la vie qui déborde dans cette île magique et si spirituelle . Tous les trucs d’un récit alerte, palpitants sont utilisés pour que le rythme ne retombe jamais, mais peut-être ceux qui n’ont pas vécu de l’intérieur ces vingt années, celles de la chute de l’URSS dans laquelle faute d’engrais, la récolte de la canne ne cessait de baisser et où il a fallu installer un tourisme dans une île assiégée, où l’on crevait littéralement de faim, je peux en témoigner et où il a fallu faire face au sabotage n’ont-ils pas toutes les clés que le film ne donne pas…

Le peuple de Cuba est filmé d’une manière assez passive dans laquelle est privilégié l’effet esthétique, par exemple quand les tracts des anticastristes tombent comme de la neige dans les coursives d’un immeuble. Puis dans les assassinats où l’on suit le terroriste salvadorien effrayé, au bord de l’évanouissement d’hôtel en hôtel, des mercenaires et des chauffeurs de taxi… Les anticastristes ont cru que l’île allait tomber, les foules protestaient, d’autres tentaient de les empêcher de s’enfuir… Fidel est arrivé et a dit « laissez les partir! » et tout s’est retourné la foule a crié « Vive Fidel! » cela n’est pas montré. Seulement des uniformes, mais aussi la solidarité familiale… Autour de la femme du « Gusano » (ver de terre traduit par traître). A disparu tant de choses, tant d’héroïsme anonyme…

A ce moment, dans la salle obscure, remonte en moi la colère qui me hante, celle de l’Humanité, mon journal, appuyant sur invitation de Robert Ménard alors dirigeant de reporter sans frontière « un dissident » cubain. Robert Ménard qui a reconnu lui -même être appointé par les Etats-Uns.Les bobos parisiens se réunissant aux champs Elysées pour dénoncer « la dictature de Castro », avec des gens comme Ariane Ascaride qui m’a insultée et traitée de « stalinienne » parce que je tentais de lui expliquer qui était Robert Ménard. Les mêmes qui faisaient un film dans lequel ils expliquaient l’amitié de Mitterrand pour Bouquet l’homme du Vel d’Hiv. Quand on a vécu ces moments-là en tentant en vain de faire partager l’héroïsme cubain, on se dit que le film d’Assayas est ce qui pouvait sortir de mieux de la France telle qu’elle est. Et puis je repense au combat de marie-do, à celui que nous menions nous même, nous si peu nombreux comme Remy Herrera, Viktor Dedaj, j’ai peu fréquenté la solidarité française à Cuba mais je sais qu’elle était active, que des électriciens venaient réparer les istallations, et puis il y a eu ceux qui ne suivaient pas la politique de la direction du PCF, qui comme ceux de Venissieux, le PRCF, organisaient des débats….. mais nous qui étions des intellectuels, en prenant partie, nous nous y sommes perdus de réputation… Et le film est juste dans les eaux de ce que l’on peut montrer pour rester crédible dans ce petit monde médiatique, il est même mieux que ça, parce que ne serait-ce dans le personnage de René passe quelque chose d’un engagement comme il n’y en a peut-être plus… je l’ignore…

Peut-être pour avoir connu Cuba, mais aussi d’autres peuples en lutte qui donnaient non pas ce qu’ils avaient en trop mais le peu qu’ils avaient, suis-je à jamais perdue pour la vie politique française ? En décalage constant avec le compromomis, les petits arrangements, jusqu’à la nausée… C’est la question que je me pose aujourd’hui… Cuba rend tellement exigeant… Même à l’égard d’un film qui a le mérite d’être distrayant tout en nous laissant entrevoir un autre monde… entrevoir seulement…

Donc allez voir ce film et dites vous bien que les héros furent encore plus nombreux, plus exemplaires que ce qu’ils apparaissent ici et que ce peuple à la fois héroïque, joyeux, d’une immense culture et passionné vous attends…

Danielle bleitrach