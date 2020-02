Première annonce sur le futur

voilà ce que je puis déjà vous annoncer c’est que je vais changer de site, avec l’aide d’un certain nombre d' »experts »je vais prendre un site payant et qui offrira donc plus de possibilités.

J’ai proposé à mes hommes de l’art, un format plus magazine où les titres seraient visibles, un triptyque qui permettrait d’avoir, premièrement un déroulé des actualités à la manière de notre blog actuel, et deux rubriques alimentées de manière moins quotidienne, l’une consacrée au cinéma, l’autre à des textes que nous considérons Marianne et moi comme fondamentaux, appelant à la réflexion de nos lecteurs.

Puisqu’il est question de cinéma, retournons à Godard que j’ai déjà cité (1): « Deux histoires nous accompagnent, dit-il dans un entretien en 1997. L’Histoire qui s’approche de nous accompagne à pas précipités et une autre qui nous accompagne à pas lents. Les pas précipités, c’est terminé pour moi: je suis entré dans l’histoire à pas lents »

Moi aussi, le temps est passé pour moi et je supporte de plus en plus mal de subir les frottements du quotidien et parfois les médiocrités. J’ai la chance infinie d’avoir toujours autant de plaisir à lire, à aller au cinéma et à marcher dans le soleil.

Marianne qui est lancée dans un grand changement de vie et de lieu de résidence ne sera pas réellement disponible avant le mois de mai, moi je vais changer un peu de vie, en faisant de ce blog un lieu qui ne s’intéressera pas directement au combats politiciens ou électoraux. Donc c’est un projet qui prendra du temps et aura besoin d’un certain rodage.

J’ai non pas six mais en fait douze caisses d’archives et livres consacrés pour l’essentiel à l’histoire du PCF. Pour le moment, je ne suis pas tentée mais peut-être que cela se déclenchera. Le contexte me rebute, on verra.

danielle Bleitrach

(1) Danielle Bleitrach : Bertolt Brecht et Fritz Lang, le nazisme n’a jamais été éradiqué. Lettemotif. aout 2015 P.374