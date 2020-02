Le ministre russe des Affaires étrangères arrive à Cuba en visite officielle

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est arrivé à Cuba mercredi soir au début d’une tournée en Amérique latine qui le conduira également au Mexique et au Venezuela dans le but de consolider les relations avec la région.

Dans un message publié sur le réseau social de Twitter, le ministère cubain des Affaires étrangères a expliqué que Lavrov est arrivé dans la ville de Santiago de Cuba, où il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères de la République de Cuba, Bruno Rodríguez.

Lavrov et Rodríguez passeront en revue l’état de la coopération bilatérale et analyseront également la question des sanctions américaines contre les Grandes Antilles.

Bruno Rodríguez P ✔@BrunoRguezP Sostuve encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores de #Rusia, Serguei Lavrov. Ratificamos el excelente estado de los vínculos bilaterales y la voluntad de continuar profundizándolos en todas las esferas. Canciller ruso rindió también tributo a nuestro líder #FidelCastro. Le ministre russe se rendra jeudi au Mexique, où il poursuivra sa tournée dans la région. Dans la nation mexicaine, il prévoit de rencontrer son collègue Marcelo Ebrard.

Lavrov se rendra le même jeudi en direction de Caracas, où il sera reçu la nuit par le ministre vénézuélien des Affaires étrangères Jorge Arreaza.

Vendredi, le ministre russe des Affaires étrangères développera son programme à Caracas avec des entretiens avec Arreaza et le vice-président Delcy Rodríguez. Plus tard, il sera reçu par le président vénézuélien Nicolás Maduro.

Dans une interview à l’agence de presse cubaine Prensa Latina, Lavrov a déclaré que les sanctions appliquées par Washington contre Cuba « montrent que dans l’empressement à étrangler l’économie de l’île, les États-Unis violent consciemment les droits de l’homme, car dans ce cas, les blessés ce sont des citoyens ordinaires. «

« Nous sommes catégoriquement contre ces mesures et exprimons notre solidarité avec nos amis cubains. Nous insistons sur l’élimination totale du blocus économique et financier des États-Unis pour garantir un développement socio-économique complet du pays et la mise en œuvre du principe de l’égalité de souveraineté entre les Etats et les garanties et droits des citoyens cubains « , a-t-il dit.

En ce qui concerne la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (Celac), Lavrov a estimé que cette initiative était « un espace régional unique pour promouvoir un programme unificateur, sans confrontations ».

<< Nous espérons qu’avec les efforts de la présidence mexicaine au Celac, les Latino-Américains surmonteront les divergences internes sur la base du programme de travail approuvé en janvier de cette année au Mexique. Surmonter ces contradictions permettrait de restaurer les mécanismes de dialogue Celac-Russie. de la manière la plus confortable pour nos partenaires « , a déclaré Lavrov.