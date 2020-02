Après « l’effacement » du grand philosophe marxiste Lukacs on passe au suivant, celui-là pourtant prix Nobel, au départ membre du parti communiste s’en était éloigné, parce qu’il avait été victime de pratiques « staliniennes » et il avait rejoint le camp de ceux qui dénonçaient l’emprise de l’URSS sur la Hongrie. Son style et son propos sont proches de ceux de kafka mais pour les thèmes de Primo leviaussi, il était hanté par les camps de concentration, la Shoa .Comme Lukacs il était juif, c’est peut-être à ce titre qu’il passe à la trappe à son tour pour que lui succède un ancien nazi, mais il est plus vraisemblable que c’est parce qu’il demeure encore trop imprégné de socialisme, d’humanisme, de ce qu’il faut effacer.

Son premier livre, le plus réputé, « Etre sans destin » (« Sosrtalansag ») raconte l’histoire d’un jeune déporté, Köves, de manière sobre, ironique et distanciée et entretenant avec la hongrie un rapport ambigü . Kertész disai t: « J’ai présenté les faits comme ils étaient, non pas les faits comme ils sont apparus dans la conscience de chacun après coup ».« Etre sans destin », sur lequel il a travaillé durant dix ans et qui fut d’abord publié dans l’indifférence en 1975, a finalement été reconnu comme une oeuvre « qui dresse l’expérience fragile de l’individu contre l’arbitraire barbare de l’Histoire, et défend la pensée individuelle contre la soumission au pouvoir politique », selon le jury du Nobel.

Comme Lukacs, il est à la fois profondément hongrois et un passeur de la langue allemande. Ses livres ont été traduits dans la collection d’acte-sud. Actes Sud avait publié dans sa revue Position un texte d’Irme Kertész à Jérusalem, réflexion sur sa position de juif athée dans une ville en guerre : » Mon destin en a voulu ainsi : la condition – universelle, pourrait-on dire – dans laquelle je vis, condition que j’ai choisie moi-même et acceptée, est celle des minorités, et si je voulais décrire cette condition, je n’emploierais pour cela aucune notion raciale ou ethnique, ni de notions confessionnelles ou philologiques. Je définirais cette condition de minorité acceptée comme une forme de vie spirituelle qui serait fondée sur l’expérience du négatif (…) car tout ce que j’ai dû subir du fait de mes origines juives, je le considère comme un apprentissage, une initiation à la connaissance profonde de l’humain et de sa situation actuelle. «

Pourquoi faut-il l’effacer pour faire la place à un nazi ?

A la rentrée scolaire 2020-2021, les élèves hongrois devront étudier obligatoirement l’œuvre de l’écrivain pro-nazi József Nyirő, tandis que celle du prix Nobel de littérature, Imre Kertész, ne sera même plus recommandée. L’association des professeurs de hongrois est vent debout contre ce nouveau socle commun de connaissances.

Le ministère des Ressources humaines a publié le 31 janvier le nouveau socle commun de connaissances des programmes scolaires qui entreront en vigueur à la rentrée de septembre. L’association des professeurs de hongrois et son président László Arató ont vivement réagi, publiant une lettre ouverte demandant son retrait . . .

.La protestation continue, parce que la Hongrie et la plupart des ex-pays socialistes ne sont pas quoique l’on dise acquis à ce type de pouvoir d’extrême-droite, négationniste jusqu’au grotesque et la comparaison avec le socialisme engendre de la nostalgie, même si toute manifestation de regret doit s’accompagner d’une protestation de principe : »je ne regrette pas le socialisme mais il faut reconnaitre … et le reste suit…

danielle Bleitrach