Morning star : Quel est le rôle de l’individu dans l’histoire?

SI VOUS ÊTES une personne âgée, il est probable que l’histoire que vous avez eue à l’école était principalement une liste de dates de rois, de reines et de (vieux) premiers ministres.

Si vous êtes jeune, il est probable que vous en aurez appris plus sur les «mouvements» – la guerre civile américaine, peut-être sur le mouvement des droits civiques (mais probablement très peu sur la révolte paysanne, les débats de Putney, le chartisme ou les mineurs) grève, et probablement presque rien sur les luttes de classe en Europe).

Quoi qu’il en soit, il est probable que les noms des individus figurent en bonne place. Hitler a «déclenché» la seconde guerre mondiale: l’assassinat de l’archiduc Ferdinand (à Sarajevo par Gavrilo Princip, personnage moins connu, mais en quelque sorte un héros pour les Yougoslaves) a déclenché la première guerre mondiale.

Nous parlons de l’ère victorienne, de la France napoléonienne, du darwnisme, du thatchérisme – et, bien sûr, du marxisme!

Pour les marxistes, l’histoire essaie de regarder au-delà des individus pour examiner les raisons pour lesquelles les gens, y compris ceux dont vous n’aurez jamais entendu parler et ceux dont les noms n’ont jamais figuré dans aucun document écrit, ont agi comme ils l’ont fait.

Pas seulement les circonstances et les motivations individuelles, mais pourquoi les gens ont agi ensemble, collectivement.

Il s’agit de savoir comment les gens gagnent leur vie, comment ils voient le monde et ce qu’ils font pour le changer et pourquoi, en particulier en tant que membres d’un groupe plus large – leur classe.

Aucun individu, aussi talentueux, capable, méchant ou clairvoyant puisse-t-il déterminer le cours principal du développement historique.

Cela ne signifie pas que les individus ne sont pas importants – ils le sont. Et dans certaines circonstances, le rôle joué par les individus peut être déterminant.

Sans Wat Tyler, Jeanne d’Arc, Henry VIII, Cromwell, Napoléon, Hitler, Mussolini, Staline, Mao, Kennedy, Gorbatchev, Thatcher, Blair (ajouter Trump et Johnson et Corbyn), l’histoire des périodes dans lesquelles ils vivaient serait incomplète , Pour dire le moins.

Un «jeu de devinettes» en relation avec le rôle des individus dans l’histoire est: pourquoi ont-ils fait ce qu’ils ont fait?

Un autre (abandonné par les historiens sérieux) est le «contrefactuel»; que se serait-il passé – et à quoi ressemblerait le monde aujourd’hui – s’ils avaient agi différemment?

L’un des textes marxistes les plus influents était Le rôle de l’individu dans l’histoire de Georgi Plekhanov.

Cela a été écrit comme une attaque contre la théorie du «homme grand» de l’histoire – popularisée par l’écrivain Thomas Carlyle – et en particulier comme une polémique contre les Narodniks russes qui ont souligné le rôle de l’action directe et le héros révolutionnaire (éventuellement armé d’une bombe ) dans la transformation du tsarisme.

Plekhanov a soutenu que l’histoire ne doit être considérée ni comme la conséquence des actions d’individus «d’en haut» ni du mouvements «d’en bas».

La relation est dialectique, et démêler ces liens est l’un des intérêt de l’histoire en tant que sujet, et devient vital si nous voulons essayer non seulement d’interpréter le monde, mais de le changer.

La thèse de Plekhanov comportait un certain nombre d’éléments. L’une était assez abstraite – la relation entre le «libre arbitre» et le fatalisme.

Il a soutenu que le changement historique ne pouvait plus être considéré comme la conséquence d’une nature humaine innée, ou comme la manifestation de la volonté divine.

Le «développement des forces productives» était la base la plus générale du changement historique, car il était étroitement lié aux changements de la société.

Mais il y a aussi ce qu’il a appelé des «causes particulières» – des facteurs spécifiques et contingents liés à la situation existante à tout moment et en tout lieu.

Enfin, il a déclaré: «L’influence des causes particulières est complétée par le fonctionnement des causes individuelles […] et d’autres« accidents »grâce auxquels les événements prennent enfin leurs caractéristiques individuelles.

«Les causes individuelles ne peuvent pas entraîner de changements fondamentaux dans le fonctionnement des causes générales et particulières […] Néanmoins, il ne fait aucun doute que l’histoire aurait eu des caractéristiques différentes si les causes individuelles qui l’avaient influencée avaient été remplacées par d’autres causes du même ordre. «

Les marxistes soutiennent que si les individus ne peuvent pas changer à volonté le cours objectif de l’histoire, néanmoins l’individu peut parfois jouer un rôle majeur.

Comme l’a déclaré Lénine: «L’idée de nécessité historique ne sape en rien le rôle de l’individu dans l’histoire: toute l’histoire est constituée des actions des individus».

Le point de vue marxiste le plus proche est peut-être que les individus se présentent pour jouer un rôle important dans les événements lorsque le besoin ou l’opportunité se présente: «vient le temps…» Mais c’est aussi un processus dialectique – en agissant pour changer les choses, l’individu change également.

Comme Marx l’a dit dans Capital, le socialisme et la lutte pour y parvenir sont un élément majeur de ce qu’il a appelé «la réalisation de soi de la personne» et les transitions des individus en «êtres humains pleinement développés».

Tout cela s’applique aux changements négatifs ainsi qu’aux changements progressifs. Sans Staline, l’histoire soviétique – et en fait l’histoire du mouvement communiste mondial jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale et après celle-ci – aurait pu suivre un cours très différent.

Mais comme dans l’Allemagne nazie, le «culte de l’individu» masque même ici les circonstances objectives qui ont permis à une personne d’exercer une telle influence dominante – dans le premier cas, la nécessité pour le jeune État socialiste de se défendre contre les attaques de l’extérieur et de l’intérieur. (beaucoup d’entre eux l’imaginaient) et dans le cas de l’Allemagne nazie, le chaos de la république de Weimar et la montée du fascisme comme «solution» à une crise plus générale du capitalisme.

L’argument ne s’applique pas seulement aux personnalités politiques, mais aussi à la science et à la culture.

La science (par exemple) est souvent conçue comme une connaissance ou des «faits» purs, indépendamment de la façon dont ils sont produits, contrôlés ou utilisés.

Les marxistes contesteraient cela, soulignant que tout au long de l’histoire, le contenu changeant des connaissances scientifiques – qui sont comprises à tout moment dans le temps comme des faits – sont étroitement liés aux conditions sociales de leur production, bien que d’une manière dialectique plutôt que déterministe.

Marx, écrivant à Engels à propos de la théorie de l’évolution de Darwin par sélection naturelle, a commenté: «Il est remarquable de voir comment, parmi les bêtes et les plantes, Darwin reconnaît sa société anglaise avec sa division du travail, la concurrence, l’ouverture de nouveaux marchés, les« inventions »et la lutte malthusienne. pour l’existence ».

Darwin lui-même n’a été incité à «rendre public» que lorsqu’il a découvert qu’Alfred Wallace, travaillant dans l’archipel malais, avait pensé – et écrit – dans le même sens.

En 1931, une délégation soviétique est arrivée à l’improviste lors du deuxième Congrès international d’histoire de la science à Londres, où son chef, Boris Hessen, a présenté un document intitulé Les racines socio-économiques des principes de Newton.

Hessen a soutenu que les Principia d’Isaac Newton – peut-être le traité scientifique le plus important de la civilisation occidentale – étaient intimement liés aux conditions sociales de sa production.

Les lois du mouvement de Newton et sa «découverte» de la gravité n’étaient pas un don de la providence divine, pas (seulement) le produit du génie individuel (ou la conséquence d’être frappé par une pomme qui tombe).

Ils répondaient à des problèmes techniques spécifiques du capitalisme ancien, en particulier la nécessité d’améliorer la navigation maritime, le développement de nouvelles machines et d’armes balistiques en temps de guerre.

Dans aucun cas, le fait que les théories scientifiques soient liées au contexte social de leur production signifie qu’elles sont «fausses» ou manquent d’objectivité.

Mais il remet en question la vision conventionnelle des scientifiques (et de la science) comme autonomes, ayant un impact «sur» la société mais n’étant pas influencés par la société.

Le marxisme lui-même, bien sûr, est un produit de son temps. Lénine a dit des œuvres de Marx et Engels qu’elles étaient «le successeur légitime du meilleur que l’humanité ait produit au 19e siècle, tel que représenté par la philosophie allemande, l’économie politique anglaise et le socialisme français».

Ces trois courants ont leur propre fondement dans les actions des individus et du contexte social dans lequel ils agissent.

La réalisation de Marx et Engels a été de s’appuyer sur eux et de les relier à une vision du monde qui a fourni une partie du contexte social et politique dans lequel les révolutionnaires ultérieurs ont joué leur rôle dans le développement de la théorie et de la pratique – à la fois l’interprétation et le changement de la société.

Finissons donc avec le marxisme lui-même. L’attribution de noms individuels à des périodes historiques ou à des théories scientifiques est elle-même (comme l’a suggéré Plekhanov) le résultat de circonstances historiques.

Marx était sans aucun doute une figure imposante, mais il en était de même pour une multitude d’autres. Si ce n’était pas Marx qui avait lancé le bal (incidemment, ni Marx ni Engels n’aimaient le terme marxisme), cela aurait certainement été quelqu’un d’autre – bien que notre compréhension de l’histoire humaine et de la société aurait pu prendre plus de temps à se développer et aurait pu développé d’une manière quelque peu différente.

Cette réponse a été collectivement révisée par les participants à la série Introduction au marxisme à la Marx Memorial Library and Workers ‘School. Les détails de ce cours et d’autres peuvent être trouvés à www.marx-memorial-library.org.uk .