La Retirada: la commune se souvient…

Impitoyable, le mois de février avec ses tempêtes et ses intempéries rappelle les souffrances endurées par les Républicains espagnols, jetés sur les chemins de l’exil, confinés sur les plages hostiles, fuyant l’offensive franquiste. C’est le mercredi 5 février que l’hommage leur sera rendu au cimetière de Port-Vendres.

En présence de l’association Ffreee (Fils et filles de républicains espagnols et enfants de l’exil), la cérémonie aura lieu à 17 h au pied de la stèle qui scelle la tombe des Républicains espagnols morts sur les bateaux hôpitaux basés dans le port, le Lyautey et l’Asni. Rendez-vous à 17 h 30 au ciné-théâtre Vauban pour des témoignages dont certains inédits. Tout d’abord une interview du commandant Robert, né José Antonio Alonso Alcalde, combattant dans l’armée républicaine espagnole, devenu après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale résistant, passé au maquis comme chef d’état major de la 3e brigade de l’Ariège. Seront projetées lors de cette séquence les images du film de Lluis Llech et Louis Imbert, issu des collections de l’Institut Jean-Vigo, des images prises sur le vif entre la frontière du Perthus et le camp d’Argelès-sur-Mer. Suivra la projection du film Camps d’Argelès, réalisé par Felip Solé, le seul film consacré à la vie quotidienne dans le camp d’Argelès jusqu’à sa fermeture en septembre 1941. Inédit également le témoignage consacré à José Egido par ses petites-filles Port-Vendraises. Connu sous le pseudonyme « El Chofer », le maire d’Alpera, de la province d’Albacède, a réussi une évasion spectaculaire le 20 octobre 1939, échappant ainsi à l’exécution programmée par les franquistes qui l’avaient condamné pour avoir alimenté les hôpitaux de Madrid et une base des Brigades internationales. Thérèse Cau dédicacera le livre qui lui est consacré Ils voulaient fusiller la liberté.

Une exposition sur les articles de presse concernant la Retirada sera présentée dans le hall du ciné-théâtre Vauban.