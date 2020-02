vous pouvez acheter le livre de Xi Jinping, construisons une communauté de destin.

Marianne et moi avons eu la chance de pouvoir lire et souvent commenter la dernière publication de XI jinping traduite en français, elle est désormais disponible à la libraire Phenix à Paris. Un autre livre est actuellement en préparation. Bonjour Danielle! Voici un lien Internet qui permet de commander par Internet le livre de Xi Jinping « Construisons une communauté de destin pour l’humanité » vendu dans une librairie parisienne : https://www.librairielephenix.fr/livres/construisons-une-communaute-destin-pour-humanite-9787511737335.html Plus il y aura de gens qui l’achèteront, plus la librairie en commandera de Chine, plus le livre circulera en France. N’hésite pas à faire circuler ce lien sur ton blog! Amitiés. Peggy

On peut penser que la nouvelle épidémie du Coronavirus confronte la Chine et l’ensemble de l’humanité à la nécessité d’une collaboration scientifique au niveau mondiale, l’existence d’une coopération basée sur la transparence et sur la communication des faits autant que des recherches. Il y a une évolution dans ces deux domaines de la part des Chinois et celle-ci est incontestablement à mettre en relation avec la philosophie que propose la Chine pour penser la mondialisation face au chaos, aux crises de la mondialisation capitaliste., Soit on s’amuse à jouer avec » le péril jaune » doublée de la peur des « rouges » comme le font nos médias, soit on ouvre le dialogue. Le problème que met en évidence cette crise est celui non seulement d’une recherche ouverte non liée au profit et à la nécessité de sortir le reste de la planète du sous développement pour faire face à des épidémies qui ne manqueront pas de surgir sous des formes encore plus aiguës comme l’ont été la variole et la grippe espagnole. Enfin, il faut bien mesurer que le rapport des forces au niveau mondial n’est plus ce que l’on croit et que la plupart des dispositions proposées par les Chinois sont déjà inscrites par l’oNU dans la charte qui gouverne les relations entre les peuples. (note de danielle Bletrach)

Dans ses discours officiels, l’ancien premier ministre chinois Wen Jiabao a maintes fois employé des formules comme « village planétaire » ou « grande famille »9. Le terme « grande famille » a été repris dans le thème de la 15e réunion informelle des dirigeants de l’APEC tenue en 2007 : Renforcer la construction de la grande famille et créer un avenir durable commun. L’idée de « communauté de destin pour l’humanité », une fois énoncée a reçu des interprétations multiples et a été perçue dans la lignée de plusieurs stratégies dont le « rêve chinois ».

Rôle du Parti communiste

Le Parti communiste chinois « est un parti politique qui se bat pour la cause du progrès de l’humanité », s’est ainsi exprimé Xi Jinping dans son rapport présenté au XIXe congrès du PCC.

Le PCC considère que les partis politiques sont une force majeure en faveur de la construction d’une communauté de destin pour l’humanité et qu’ils doivent jouer un rôle plus important dans ce cadre. Xi Jinping a insisté : « Le Parti communiste chinois n’importe pas de modèle étranger, ni exporte le modèle chinois, il ne demande pas aux autres pays de copier l’expérience chinoise. » En accentuant sur le rôle des partis politiques dans la construction de la communauté de destin pour l’humanité, le PCC veut remédier au développement excessif du néolibéralisme et de l’individualisme depuis le xxe siècle.

Les buts du parti communiste chinois face au chaos engendré par la mondialisation capitaliste et sa crise structurelle

Le Parti communiste chinois propose la construction d’une communauté de destin pour l’humanité comme une solution de gouvernance mondiale pour réagir aux conséquences de la mondialisation. Une solution qui devrait résoudre les problèmes qu’aucun pays à lui seul n’est capable de résoudre et qui privilégie la coopération gagnant-gagnant. Enracinée dans la culture chinoise, la stratégie de la communauté de destin pour l’humanité fait écho aux deux grands thèmes de notre époque que sont la paix et le développement. Construire une communauté de destin pour l’humanité s’entend également par l’établissement d’une communauté de développement et l’installation d’un ordre international durable et stable.

La solution s’applique sur 5 plans : politique, sécurité, économie, culture et écologie, en promettant un monde « beau, propre, ouvert et inclusif et marqué par la paix durable, la sécurité universelle et la prospérité commune ». Cette nouvelle approche pour gérer les relations internationales est appliquée dans le cadre des programmes tels la Ceinture et la Route, l’Institut Confucius et la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures.

L’écologie

Construire une communauté de destin pour l’humanité revient à privilégier la recherche des intérêts communs de toute l’humanité, la sauvegarde de l’écosystème intact et l’équité intergénérationnelle. C’est une philosophie qui s’oppose à la recherche des intérêts économiques des individus ou des groupes au détriment des intérêts communs de l’ensemble des humains, conséquence de l’industrialisation. Xi Jinping n’a pas oublié d’aborder la protection de l’écosystème lors de la Réunion de haut niveau sur la Construction d’une Communauté de destin pour l’humanité tenue à Genève, lors du Sommet climatique de Paris et du Forum sur la Coopération internationale dans le cadre de l’Initiative de la Ceinture et de la Route

Droits de l’homme

La protection des droits de l’homme fait partie de la construction de la communauté de destin pour l’humanité. Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères : La Chine a déjà obtenu des résultats plutôt satisfaisants en termes de protection des droits de l’homme de ses citoyens et a contribué au progrès de la cause des droits de l’homme sur le plan international. Le rêve chinois en droits de l’homme consiste à faire de la Chine un pays prospère, à assurer le bonheur du peuple chinois et à promouvoir un meilleur développement du monde21.

Mars 2018, le Conseil des Nations unies pour les Droits de l’homme a adopté la Résolution sur la promotion d’une coopération mutuellement avantageuse dans le domaine des droits de l’homme, proposée par la Chine. On pouvait retrouver l’idée de construire une communauté de destin pour l’humanité dans ce document adopté par 28 voix pour, 17 abstentions et une seule voix contre, celle des États-Unis. À l’occasion de la première édition du Forum Sud-Sud sur les Droits de l’homme, la Chine a soutenu que le droit à la sécurité était le plus important des droits de l’homme, critiquant certains pays d’abuser de la question des droits de l’homme pour « embêter les autres ».

Diplomatie

Donnant un nouveau cap à la diplomatie chinoise, la stratégie de la communauté de destin pour l’humanité est sensée proposer au monde une solution chinoise. Dans la continuation des politiques de la diplomatie chinoise de différentes époques depuis la fondation de la République populaire de Chine, l’idée de la communauté de destin pour l’humanité marque aussi un rejet de la solution d’organiser l’ordre international selon la définition conventionnelle du pouvoir de l’Occident

C'est à la lumière de cette stratégie que la Chine se définit à l'international en tant que force en faveur de la paix, du développement et du maintien de l'ordre. Elle se veut également une « ancre de la stabilité » et une « source de la croissance » à un moment où l'Occident sombre dans la chao. Elle s'efforce de manière plus active de promouvoir ses solutions dans les domaines économique et climatique, et de faire avancer la réforme de la gouvernance mondiale. On parle désormais de la « diplomatie Xi Jinping ».