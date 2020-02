L’histoire américaine d’Oliver Stone: «Nous ne sommes pas menacés. Nous sommes la menace »

NATIONS UNIES – Les controverses américaines sont le point fort d’Oliver Stone.

Le réalisateur hollywoodien a tourné ses caméras contre l’assassinat de John F. Kennedy, la guerre du Vietnam et les attentats du 11 septembre.

Mais, lors de ses recherches pour sa série télévisée, The Untold History of the United States, ce sont les exploits américains au Moyen-Orient qui lui ont laissé l’impression la plus durable, a-t-il déclaré mercredi à Middle East Eye.

« Quand j’ai étudié l’histoire inédite, une chose qui m’a vraiment frappé violemment est l’histoire de notre implication au Moyen-Orient », a déclaré Stone.

«C’était une implication néfaste.»

Stone retrace l’histoire de la main mise de Washington dans la région jusqu’aux années 1930, mais il dit qu’elle a atteint un sommet lorsque le président George HW Bush a envoyé des centaines de milliers de soldats américains pour libérer le Koweït après l’invasion irakienne de 1990.

L’Union soviétique s’est récemment effondrée et la région a été largement ouverte à une seule superpuissance, a-t-il déclaré.

«Nous ne sommes jamais sortis de là. Une fois que nous y étions, nous y sommes pour toujours », a déclaré Stone.

«Nous avons déstabilisé toute la région, créé le chaos. Et puis nous blâmons l’Etat islamique pour le chaos que nous avons créé », a-t-il ajouté, faisant référence au groupe État islamique (EI) qui gouverne désormais des pans d’Irak et de Syrie.

Stone a recherché et écrit la série et le livre avec Peter Kuznick, un universitaire de l’Université américaine spécialisé dans les frappes nucléaires américaines sur le Japon qui ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale.

«Tout tourne autour du pétrole. Vous vous souvenez de l’adhésif que nous mettions sur nos pare-brises : que fait notre pétrole sous leur sable? », A déclaré Kuznick à MEE.

La faim de Washington pour le carburant sous-tend son alliance avec l’Arabie saoudite, le coup d’État soutenu par la CIA contre le Premier ministre iranien Mohammad Mosaddegh en 1953 et son soutien aux militants religieux antisoviétiques en Afghanistan dans les années 1980, a-t-il déclaré.

«Nous créons ces dégâts, puis nous élaborons un grand plan militaire pour les résoudre. Et les solutions militaires ne fonctionnent tout simplement pas », a-t-il déclaré.

Les vues de Stone et Kuznick ne sont pas susceptibles de soulever des sourcils dans les rues du Caire, de Moscou ou de Paris.

Mais aux États-Unis, ils ne sont pas courants

Comme Stone le dit, les Américains vivent dans une bulle et sont alimentés à la cuillère par un système scolaire, des politiciens et des médias qui décrivent les États-Unis comme un phare de stabilité et une force du bien dans le monde.

Dans un exemple célèbre, l’ancien président Ronald Reagan a qualifié les États-Unis de «ville brillante sur une colline».

« C’est très réconfortant d’être un Américain », a déclaré Stone.

«Vous avez le sentiment que vous êtes en sécurité et que vous avez la prospérité des biens matériels, et que vous avez des ennemis partout – Russie, Chine, Iran et Corée du Nord.

« Vous entrez dans ce cocon où vous avez un grand pays, deux océans, mais que vous êtes toujours menacé. »

Stone dit qu’il comprend bien cela parce qu’il l’a vécu lui-même.

Il a été élevé à New York, le fils d’un agent de change républicain, Louis Stone. Il a toujours été créatif – il a souvent écrit de courtes pièces pour divertir sa famille – mais n’a jamais remis en question la façon dont ses professeurs d’histoire avaient gonflé les États-Unis, a-t-il déclaré.

«Je n’avais reçu qu’une partie de l’histoire, qui mettait l’accent sur l’exceptionnalisme américain, l’Amérique en tant que pays altruiste et bénéfique pour le monde», a-t-il déclaré.

En 1967, Stone s’est porté volontaire pour combattre dans l’armée américaine et a servi au Vietnam. Il a été blessé à deux reprises et a reçu une étoile de bronze pour son héroïsme et un Purple Heart pour son service.

«Je suis revenu du Vietnam perplexe, complètement confus quant à ce qui se passait là-bas», a-t-il déclaré.

« Mais j’ai eu une forte dose de double langage, le discours militaire. »

Il a commencé à poser des questions et à lire sur «l’histoire progressiste» en même temps qu’il étudiait le cinéma à l’Université de New York avec Martin Scorsese et d’autres enseignants, a-t-il dit.

Ces idées ont nourri son cinéma à orientation politique dans les années 1980.

Salvador (1986) s’est déroulé dans une guerre des années 80 en Amérique centrale. Platoon (1986), le film révolutionnaire de Stone, a dramatisé ll’intervention d’un jeune soldat au Vietnam, avec Charlie Sheen.

Il a continué à sonder cette guerre à Born le 4 juillet (1989), avec Tom Cruise. JFK (1991) a montré ses théories du complot sur le meurtre de l’ancien président; des films tels que Nixon (1995) et W (2008) ont abordé les commandants en chef suivants.

La sortie de son film sur le lanceur d’alerte Edward Snowden de la NSA a été retardée jusqu’en 2016, a-t-il déclaré.

Il a également interviewé des hommes d’État étrangers qui défient Washington – du révolutionnaire cubain Fidel Castro au président ukrainien déchu Viktor Ianoukovitch et au président russe Vladimir Poutine.

The Untold History of the United States, une série documentaire en 10 parties et un livre de 750 pages, offre aux Américains une perspective alternative sur l’histoire américaine de la Seconde Guerre mondiale à la guerre froide jusqu’à nos jours.

Stone dit qu’il veut contrer le «crime éducatif» infligé aux écoliers américains .

«L’exceptionnalisme américain doit être chassé de nos programmes», a-t-il déclaré.

«Nous ne sommes pas menacés. Nous sommes la menace. «