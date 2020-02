La campagne de l’outsider de Bernie Sanders commence à ressembler à une campagne gagnante. Photographie de Tom Brenner / NYT / Redux

Bernie Sanders , à soixante-dix-huit ans, à trois mois d’une crise cardiaque, a survécu à la nuit, pour devenir le co-leader de la nomination démocrate à la présidence des États-Unis. Il est toujours maigre et déterminé; à mes yeux, la courbure de son dos s’est approfondie. Lors d’une tournée dans l’Iowa le week-end dernier, il portait un costume avec une chemise à col ouvert, et ses cheveux étaient du côté docile de son épi Il n’y a pas beaucoup de blagues dans les discours de Sanders en ce moment, ni dans les histoires, ni dans les gens. Il s’est adressé à des milliers de personnes dans l’Iowa et n’a pas répondu à une seule question.

Plus les sondages de Sanders sont favorables, plus il semble grave, voire austère. « Nos infrastructures, nos routes, nos ponts, nos systèmes frontaliers, les usines de traitement des eaux usées s’effondrent », a-t-il déclaré morose à Ames. Ses perspectives d’envol étaient suffisantes pour exciter sa foule; Sanders lui-même pourrait se dégonfler sur un ton plus familier. Les Américains doivent endurer «l’embarras international» de ne pas garantir les soins de santé. Vouliez-vous «parler de vulgarité?» Considérez les dirigeants pharmaceutiques, «une bande d’escrocs». ​​Sans passion, il a poursuivi sur le changement climatique. «Ils ont sous-estimé les types d’incendies de forêt et de feux de forêt que nous sommes en train de subir. Vous êtes tous conscients que l’Australie, un beau pays, est en train de brûler. »Le travailleur américain moyen« n’a pas obtenu un nickel de plus »qu’il y a cinquante ans, a-t-il déclaré: et «vous avez trois personnes au sommet possédant plus de richesse que la moitié inférieure de la société américaine. T’as pigé? Trois personnes,face à cent soixante millions de personnes. »Pourquoi, vous vous êtes demandé, une personne s’investirait-elle dans un endroit aussi malade? La réponse, portée par ses jeunes foules et substituts: pour nos enfants.

Il est courant de décrire la scission actuelle au sein du Parti démocrate comme opposant sa gauche à son centre. Une autre façon de le dire est que le Parti est divisé entre son avenir probable et sa réalité actuelle. Un sondage Emerson de l’Iowa cette semaine a révélé que quarante-quatre pour cent des démocrates de moins de cinquante ans soutiennent Sanders; dix pour cent préfèrent Elizabeth Warren , et aucun autre candidat n’a atteint les deux chiffres. On pourrait penser qu’une coalition croissante de cette taille serait attrayante pour d’autres démocrates, mais Sanders a été approuvé par un seul de ses collègues du Sénat, Patrick Leahy, du Vermont, et par sept députés. Vendredi, il avait le soutien d’un seul législateur de l’État de l’Iowa, tandis qu’Amy Klobucharavait été approuvé par dix-huit. « Personne ne l’aime », dit Hillary Clinton, de Sanders, dans un nouveau documentaire qui vient d’être montré à Sundance, ce qui semble vrai dans un certain sens, mais hors de propos. Ses électeurs ne ressemblent plus tellement à des étrangers au Parti. Ils commencent à ressembler à la future base. L’ancien secrétaire au Trésor, Larry Summers, a parlé d’une analyse que lui et certains associés ont menée, qui a révélé que les propositions de Sanders ajouteraient 60 billions de dollars dans de nouveaux programmes de dépenses, environ vingt pour cent du PIB, soit plus de cinquante fois les nouvelles dépenses proposées. par Klobuchar, dix fois celle proposée par Joe Biden, et près du double de celui proposé par Warren. Selon Summers, le programme de Sanders représente près de trois fois la taille du New Deal. Sanders pourrait chicaner avec les chiffres, mais le vaste écart entre l’ampleur de ses propres programmes et ceux de ses rivaux suggère quelque chose pour expliquer pourquoi ses partisans ont été si durs pour les autres démocrates afin qu’ils se retirent. « Dans tout autre pays, je ne serais pas dans le même parti que Joe Biden » a déclaré Alexandrie Ocasio-Cortez , substitut le plus important de Sanders, au New York Times , le magazine le mois dernier. L’enjeu de la campagne principale de Sanders est de savoir si la transformation des démocrates a déjà commencé.

Samedi dernier, à l’Ames City Auditorium, Sanders, voyageant avec Ocasio-Cortez et le réalisateur de documentaires Michael Moore, a attiré une foule de plus de mille personnes, ce qui signifie que deux cents d’entre eux ont dû regarder le rassemblement depuis une salle de sport à l’arrière. Moore est sorti pour s’adresser à eux. « Vous êtes comme moi, c’est la foule la plus folle! », A déclaré Moore. «Nous n’imaginions pas deux heures plus tôt quoi que ce soitde ce genre !» Mais, quelle que soit la campagne Sanders, ce n’est pas pour les slackers. Sanders savait dès le début de la course qu’il était susceptible de lever plus d’argent que n’importe lequel de ses rivaux, et il en a – plus de quatre-vingt-seize millions de dollars jusqu’à présent, selon la campagne. Son directeur de campagne, Faiz Shakir, est un ancien joueur de baseball de Harvard qui s’est entraîné au bureau du Sénat de Harry Reid. Son rôle dans l’opération Sanders ressemble à celui que Rahm Emanuel a joué dans le jeune Barack Obama: le personnage d’une campagne idéaliste qui comprend quelque chose sur le pouvoir. La campagne de Sanders a un slogan pointu: «Pas moi. Nous. »- et l’image de marque qui continue de pivoter, habilement, pour correspondre aux nouvelles. En Iowa, le week-end dernier, les bénévoles portaient les derniers boutons, qui répondent aux questions sur l’éligibilité de Sanders. Ils lisent «Bernie Beats Trump». La plate-forme de Sanders n’est pas moins radicale qu’en 2016, et la mentalité combative de ses partisans est intacte. Vendredi soir, Rashida Tlaib, l’un des substituts les plus francs de Sanders, a fait les gros titres pour avoir sifflé une mention de Hillary Clinton lors d’un événement de campagne. (Tlaib s’est excusé plus tard.) Mais le mouvement de Sanders, avec toutes ses émotions hérissées, commence également à ressembler à un gagnant. A tous les niveaux, il existe une tension intéressante, entre impuissance et pouvoir.

Tôt dimanche dernier matin, une centaine de volontaires de campagne attendaient de rencontrer Sanders dans un bureau d’un centre commercial. Alors que les gens se pressaient, avec leur équipement d’hiver toujours en place, j’ai essayé de comprendre ce qui était différent de 2016. L’opération de campagne était beaucoup plus grande et meilleure – tout le monde était d’accord là-dessus. Mais surtout, disaient-ils, c’était la même ferveur. « Honnêtement, je ne pense pas qu’il y ait une différence – je pense que c’est la même chose », m’a dit une femme du nom de Celia Ringstrom. La constance de Sanders, face à l’opportunisme et à l’hypocrisie des républicains et des démocrates, était leur signe de raliment. «Je veux dire, il dit la même chose depuis quarante ans», m’a dit un homme du nom de Mike McElree. Sanders était du bon côté d’une compétition entre «démocratie et barbarie», a déclaré un organisateur au groupe – tous d’accord.

Tout au long de l’automne, une chose sage à dire à propos de la course était que les démocrates dans la vie réelle n’étaient pas les mêmes que sur Twitter – qu’ils n’étaient pas aussi attachés au socialisme et aux revendications de justice sociale, et pas si loin à gauche . Dans le monde réel, la défendait-on, le Parti était peuplé d’un groupe plus calme – plus âgé, moins éduqué et moins progressiste. Ils voulaient un peu plus d’assurance maladie publique, un système de taxation plus équilibré et un retour à une décence publique dont ils se souvenaient – ils étaient des Biden. Cependant, la semaine précédant les caucus de l’Iowa, la distinction entre le Parti sur Twitter et le monde réel semblait s’effondrer. «Je n’aime tout simplement pas les riches», m’a dit une femme du nom de Sara Brizzi à Ankeny. « Peut-être à cause du fait d’avoir grandi pauvre. » Brizzi, qui était là avec son mari et leur fille de cinq ans, a expliqué qu’elle travaillait pour une compagnie d’assurance maladie et que si Sanders gagnait et que son plan Medicare for All était réalisé, elle perdrait probablement son emploi. En 2016, les experts ont parfois décrit les campagnes Sanders et Trump comme reflétant une politique «symbolique», dans laquelle les positions politiques importaient moins que de résister au statu quo. Mais le mouvement Sanders est profondément matériel: ses adhérents veulent Medicare for All, et un Green New Deal, et des collèges publics sans frais de scolarité, et ils ont imaginé ces programmes suffisamment clairement pour qu’ils se soient demandé si leurs propres emplois pourraient être affectés. Brizzi avait pesé les risques et les avantages, et décidé qu’elle était avec Sanders. les experts ont parfois décrit les campagnes Sanders et Trump comme reflétant une politique «symbolique», dans laquelle les positions politiques importaient moins que de résister au statu quo. Mais le mouvement Sanders est profondément matériel: ses adhérents veulent Medicare for All, et un Green New Deal, et des collèges publics sans frais de scolarité, et ils ont imaginé ces programmes suffisamment clairement pour qu’ils se soient demandé si leurs propres emplois pourraient être affectés. Brizzi avait pesé les risques et les avantages, et décidé qu’elle était avec Sanders.