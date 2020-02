Chine Nouvelle : une épidémiologiste chinoise identifie des moyens de traiter les patients du coronavirus dans un état critique

La Chine a découvert des moyens efficaces de traiter les patients affectés par le nouveau coronavirus (2019-nCoV) dans un état critique, a déclaré à Xinhua la célèbre épidémiologiste Li Lanjuan.

Selon le bilan établi vendredi soir, un total 11.791 cas confirmés d’infection au nouveau coronavirus ont été signalés dans 31 régions de niveau provincial et dans le Corps de production et de construction du Xinjiang, a annoncé samedi la Commission nationale de la santé. Au total, 243 patients ont été guéris et sont sortis de l’hôpital.

Les mesures pour traiter les patients dans un état critique sont connues sous le nom de « quatre combats et deux équilibres », a déclaré Mme Li, académicienne de l’Académie d’ingénierie de Chine, qui dirige le Laboratoire national clé pour le diagnostic et le traitement des maladies infectieuses.

« Le premier [combat] est de lutter contre le virus. Nous avons constaté que si nous commencions un traitement antiviral un jour plus tôt, le taux de patients dans un état critique diminuait de 10% et le taux de mortalité chutait de 13% », a-t-elle déclaré mercredi dans une interview exclusive accordée à Xinhua

« Le deuxième est de prévenir les chocs en fournissant une substance saline. Le troisième est de prévenir l’hypoxémie et la défaillance viscérale. Le quatrième est de prévenir et de lutter contre les infections secondaires. Nous adoptons un traitement antiviral à un stade précoce et utilisons des antibiotiques dans le cas d’une infection secondaire », a-t-elle déclaré.

Les « deux équilibres » se réfèrent au maintien de l’équilibre des électrolytes de l’eau et de l’acide-base, ainsi que de l’équilibre microécologique, a-t-elle expliqué.

© Chine Nouvelle (Xinhua), Le 01/02/2020