Les communistes russes ont demandé la convocation d’une assemblée constitutionnelle

Le Présidium du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie a adopté une déclaration officielle signée par le chef du parti Gennady Zyuganov, qui a formulé l’attitude des communistes à l’égard de la réforme constitutionnelle, a déclaré Dmitry Novikov, vice-président du Comité central du Parti communiste.

«Le fait est que nous avons formulé nos amendements à la deuxième lecture du projet de loi sur les amendements à la Constitution. Et notre attitude vis-à-vis des réformes dépendra de l’attitude à leur égard », a déclaré Dmitry Novikov à Interfax. Premièrement, a-t-il dit, « il est proposé de consacrer l’appartenance des ressources minérales russes au peuple, de prescrire leur privatisations sans ambiguïté et de créer ainsi une base constitutionnelle qui accorderait à tous les citoyens de la Russie leur part des revenus de l’exploitation minière, afin que cette part soit concrète ».

Deuxièmement, les communistes suggèrent « d’indexer sur le coût de la vie les pensions et les avantages sociaux, les bourses, et de le faire au moins une fois par an ». « Une condition indispensable devrait être l’indexation d’au moins la valeur de l’indice de croissance des prix à la consommation pour l’année précédente », a déclaré Dmitry Novikov.

Le Parti communiste propose également d’inscrire dans la Constitution que «le salaire minimum, la pension minimum ne peuvent pas être inférieurs au salaire vital, et le salaire vital lui-même devrait être correctement calculé, comme cela est fait dans un certain nombre d’autres pays, et permette de garantir ainsi la satisfaction des besoins humains en logement, la nourriture, les vêtements, les soins médicaux, ainsi que l’accès à l’éducation, aux valeurs culturelles, aux transports publics dans certaines limites . »

Dmitry Novikov a également fait part de la proposition du Parti communiste de la Fédération de Russie « de consolider notre base de retraite, qui fonctionne depuis longtemps: 60 ans pour les hommes, 55 ans pour les femmes ».

Selon le vice-président du Comité central, les amendements incluent également un bloc politique. « Nous pensons que la procédure actuelle pour la formation du Conseil de la Fédération n’est pas la plus démocratique, et étant donné le rôle de cette autorité dans un certain nombre de postes sont il est proposé d’augmenter le rôle, il faut qu’il y ait plus d’élection des membres du Conseil de la Fédération au scrutin secret direct », a déclaré Dmitry Novikov. Le Parti communiste considère ces amendements comme contraignants, les communistes vont certainement les présenter au projet de loi, a souligné le politicien.

Mais le Parti communiste de la Fédération de Russie n’a pas l’intention de se limiter à cette liste d’amendements, a noté Novikov. «Nous pensons que si nous parlons déjà de réforme constitutionnelle, elle devrait être complète et, par conséquent, elle devrait s’appliquer à l’ensemble de la Constitution, en particulier aux première et deuxième parties. Et pour cela, il est nécessaire, selon la Loi fondamentale, que cela se fasse avec l’Assemblée constitutionnelle », a déclaré le parlementaire.

«Nous n’avons même pas de loi sur l’Assemblée constitutionnelle. Nous pensons que celle-ci l devrait être adopté d’urgence et qu’une discussion sur de nouveaux amendements devrait avoir lieu sur la mise en place de cette Assemblée constitutionnelle », a déclaré Novikov.