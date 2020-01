Cela conduit certains centristes démocrates à avertir que le silence risque d’aboutir au fait qu’il soit trop tard quand on souhaitera s’y opposer.

Le parcours politique de Bernie Sanders Pour comprendre comment Bernie Sanders est devenu candidat à la présidentielle, il faut commencer au Vermont. (Joyce Koh / The Washington Post)

« Les gens doivent commencer à prendre Bernie très au sérieux – il y a un risque vraiment important qu’il devienne imparable s’il gagne ces premiers États en grand nombre », a déclaré Matt Bennett, vice-président exécutif pour les affaires publiques de Third Way, un groupe démocrate centriste.

Mais malgré «certaines discussions entre des gens qui se tordent la main», a déclaré Bennett, «ce n’est pas comme si notre téléphone sonnait avec au bout une masse de gens qui disent:« Faisons quelque chose ». «

Third Way a lancé mardi un e-mail aux démocrates de l’Iowa disant que Sanders avait un «arrière-plan politiquement toxique» et que «ses positions d’extrême gauche repousseraient les électeurs swing». Et la majorité démocratique pour Israël, un groupe de démocrates pro-israéliens, a réservé 700 000 $ dans des publicités télévisées qui commenceront à être diffusées mercredi, apparemment l’effort le plus concerté à la télévision jusqu’à présent pour attaquer Sanders.

Mais ces mouvements restent l’exception au sein du parti. Certains démocrates disent avoir commis une erreur en 2016 en s’opposant à Sanders et à ses partisans, et ils répugnent à l’idée de risquer de recommencer la même manœuvre. D’autres avertissent que traiter Sanders trop doucement, cependant, pourrait conduire à une répétition de l’expérience des républicains de 2016, lorsqu’ils ont sous-estimé Donald Trump jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour l’arrêter.

De toute façon, l’anxiété est palpable.

« Si Bernie est sur le ticket en tant que candidat, je n’ai aucune chance », a déclaré un candidat de Democratic House dans un quartier swing, s’exprimant sous couvert d’anonymat de peur de contrarier les partisans de Sanders. « Et si vous écriviez cela, je risque d’exploser au primaire. »

Le candidat a ajouté: «Bernie a un véritable public. Mais c’est une minorité, et il repousse beaucoup de gens. »

Sanders accueille dimanche des bénévoles et des sympathisants à son bureau de terrain à Ankeny, Iowa. (Salwan Georges / The Washington Post)

Ce récit de l’angoisse croissante au sein du Parti démocrate face aux risques de nommer un socialiste pour s’opposer au président Trump est basé sur des entretiens avec deux douzaines de responsables, stratèges et dirigeants. Ils disent que Sanders pourrait être écrasé par la machine Trump s’il était le candidat; en même temps, ils craignent que le dire officiellement ne remue son armée féroce et loyale.

Les partisans de Sanders – et ils sont nombreux, y compris des personnalités influentes telles que la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.) – soutiennent que les critiques ne voient pas la réalité d’aujourd’hui. La véritable erreur des démocrates, disent-ils, serait de nommer un candidat qui ne parvient pas à exciter la base, tandis qu’une candidature Sanders dynamiserait non seulement les démocrates mais attirerait également de nouveaux électeurs au parti.

Mais d’autres disent que Sanders, malgré tout son succès, n’a jamais été soumis à un examen minutieux et que la campagne Trump l’aurait éviscéré s’il était le candidat, déterrant toutes sortes de déclarations douteuses ou absconses de la longue politique politique peu orthodoxe du sénateur de 78 ans.

« Sanders serait particulièrement problématique en tant que candidat », a déclaré Ben LaBolt, ancien assistant du président Barack Obama, car il est « un candidat largement non testé ».

Cet argument a été encore plus clairement exprimé dans le message de Third Way envoyé mardi aux démocrates de l’Iowa.

« Si Bernie Sanders devient le candidat, les chances de Trump de remporter un deuxième mandat augmentent considérablement, c’est pourquoi l’équipe Trump l’a qualifié de candidat » idéal « », lit le document de deux pages. «Démocrates de l’Iowa: veuillez ne pas faire ce que Trump veut que vous fassiez.»

Les spots de 30 secondes d’un super PAC connecté à la majorité démocratique pour Israël, quant à eux, présentent Iowans expliquant leurs préoccupations quant à savoir si Sanders peut gagner en novembre.

«J’aime Bernie. Je pense qu’il a de bonnes idées. Mais le Michigan? Pennsylvanie? Iowa? Ils ne vont tout simplement pas voter pour un socialiste », explique un électeur du nom de Michael Kuehner dans l’annonce. Un autre Iowan, Darby Holroyd, a déclaré: «J’ai des inquiétudes concernant la santé de Bernie Sanders, compte tenu du fait qu’il a eu une crise cardiaque.»

Sanders a eu une crise cardiaque en octobre qui l’a obligé à être hospitalisé et l’a brièvement éloigné de la campagne électorale.

Mark Mellman, président de la majorité démocratique pour Israël et du super PAC aligné, a déclaré que son groupe avait commencé à planifier la campagne il y a plusieurs semaines quand il est devenu clair que Sanders pourrait être le candidat, ajoutant qu’il n’avait travaillé avec aucun autre groupe.

Bien que les publicités se concentrent sur l’éligibilité, Sanders, qui serait le premier président juif, a attiré la colère de certains groupes pro-israéliens en qualifiant le Premier ministre du pays, Benjamin Netanyahu, de «raciste» et en faisant campagne avec les représentants. Rashida Tlaib ( D-Mich.) Et Ilhan Omar (D-Minn.), Qui soutiennent un mouvement controversé de boycott d’Israël.

Sanders a tweeté un message mardi soir accusant les publicités de forces riches et puissantes qui s’opposent à lui.

« Ce n’est un secret pour personne que nous nous attaquons à l’establishment politique et aux gros intérêts, qui diffusent maintenant des annonces d’attaques contre nous dans l’Iowa », a déclaré Sanders dans le tweet. «Mais nous avons le peuple et notre mouvement populaire l’emportera.»

Le directeur de campagne de Sanders, Faiz Shakir, a envoyé un appel de fonds sur la base des attaques.

« Nous avons une petite avance dans l’Iowa avant le caucus de lundi », écrit-il. «Mais des groupes extérieurs attaquent et espèrent nous arrêter. Bernie a besoin de nous tous si nous voulons riposter et gagner. »

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.) pose pour un selfie après avoir pris la parole dimanche au rassemblement Sanders à Sioux City. (Salwan Georges / The Washington Post)

Ceux qui s’inquiètent pour Sanders n’ont pas fusionné autour d’une alternative claire, laissant le vote centriste éclaté parmi une poignée de candidats, dont chacun présente des vulnérabilités.

Certains électeurs s’inquiètent de l’âge et de l’acuité de l’ancien vice-président Joe Biden – il a 77 ans – tandis que d’autres craignent que l’ancien maire de South Bend, en Inde, Pete Buttigieg, 38 ans, n’ait pas été testé. Si le sénateur Amy Klobuchar (D-Minn.) Ou Mike Bloomberg, l’ancien maire de New York, gagne en force, cela pourrait encore plus embrouiller les esprits.

Pendant ce temps, Sanders a montré des signes de consolidation du soutien de l’aile libérale du parti aux dépens de la sénatrice Elizabeth Warren (D-Mass.). Et même les détracteurs de Sanders reconnaissent à contrecœur qu’il attire de grandes foules énergiques et apporte de nouveaux visages au parti Les républicains ont également observé avec prudence, craignant que Sanders ne fasse appel à une souche de l’électorat similaire au bloc qui a soutenu Trump il y a quatre ans.

« Une grande partie du parti était naïf envers les forces de Bernie et ne réalisait pas à quel point il était bien positionné jusqu’à la semaine dernière », a déclaré Dan Pfeiffer, ancien conseiller d’Obama. «Cela va très bien pour Bernie.»

Si Sanders remporte une forte victoire dans l’Iowa lundi, selon certains démocrates, la semaine avant la primaire du 11 février dans le New Hampshire pourrait devenir une fenêtre cruciale pour l’étouffer, bien que Sanders ait remporté le New Hampshire de manière décisive il y a quatre ans.

Les agents démocrates disent que les premiers efforts pour trouver les principaux donateurs pour un effort anti-Sanders ont été infructueux. Ceux qui ont eu de tels pourparlers disent qu’il était plus facile d’effrayer les donateurs sur la perspective d’une présidence Warren, car ils étaient plus enclins à croire qu’elle pourrait être élue et appliquer des politiques de grande envergure.

«Je n’ai entendu parler d’aucun groupe de personnes se regroupant pour dire:« Comment pouvons-nous arrêter Bernie? »A déclaré Pfeiffer. « Mais je suis certain que cela aurait l’effet inverse que celui envisagé. »

Les démocrates inquiets d’une scission cet automne entre les factions pro et anti-Sanders du parti, quel que soit le vainqueur, citent plusieurs épisodes récents.

Certains des meilleurs alliés de Sanders, par exemple, ont exprimé leur indignation cette semaine face à une liste de candidatures que Tom Perez, président du Comité national démocrate, envisage pour les comités lors du congrès du parti cet été.

« La DNC devrait avoir honte d’elle-même, car c’est vraiment une gifle pour les gens qui demandaient une réforme », a déclaré lundi Nina Turner, la coprésidente nationale de la campagne Sanders, dans une interview accordée à Status Coup . « Et si la DNC croit qu’elle va s’en tirer en 2020 avec ce qu’elle a fait en 2016, elle se trompe d’époque. »

Et lors d’un faux caucus organisé lundi soir à Des Moines, les partisans de Sanders sont sortis quand il est devenu clair qu’ils n’atteindraient pas le seuil de 15% nécessaire pour gagner des délégués, plutôt que de prêter leur force à un autre candidat. Pour certains critiques, cela suggère que les contributeurs de Sanders pourraient abandonner le parti si Sanders n’était pas le candidat.

Biden, en campagne mardi dans l’Iowa, s’inquiétait ouvertement de la façon dont les partisans de Sanders se comportaient et si ce n’était pas lui le candidat du parti.

« Vous ne pouvez pas faire ce genre de choses », a déclaré Biden, se référant au débrayage des partisans. « Ça va faire une différence. »

Lorsqu’on lui a demandé si le parti pouvait s’unir derrière Sanders s’il était le candidat, Biden s’est arrêté pendant plusieurs secondes.

« Nous le devons. Je ne vais pas porter de jugement maintenant », a-t-il déclaré. « Mais je pense juste que cela dépend de la façon dont nous nous le traitons entre maintenant et le moment où nous aurons un candidat. »

Pourtant, il a dit: «Je pense que oui, je pense que nous pouvons nous unir. Nous devons nous unir. »

Des partisans de Sanders écoutent lors d’un rassemblement au State Historical Museum de l’Iowa à Des Moines le 20 janvier (Salwan Georges / The Washington Post)

Mais beaucoup d’autres s’inquiètent de savoir si le parti pourra se réunir.

«Bien sûr, cela m’inquiète», a déclaré l’ancienne sénatrice Barbara Boxer (D-Californie) dans une interview. «C’est une question. Si nous voulons gagner, nous devrons nous unir. »

Ces préoccupations expliquent pourquoi les rivaux de Sanders ont largement évité de l’attaquer – ou de s’opposer les uns contre les autres. À mesure que les sondages lui donnaient de la force plusieurs de ses collègues candidats ont commencé à le critiquer plus directement au cours du week-end , mais la plupart des attaques sont restées indirectes.

Une vulnérabilité potentielle pour Sanders dans la primaire démocrate pourrait être les problèmes d’armes à feu, parce que le parti est de plus en plus uni autour du contrôle des armes à feu et Sanders a dévié de cette position dans le passé.

Le dossier de Sanders de soutenir certaines mesures en faveur des armes à feu, y compris la protection des fabricants contre toute responsabilité, est revenu à plusieurs reprises lors de la primaire de 2016. Mais même Biden – qui fait de la question une partie standard de son discours de sfond – l’a rarement soulevée cette fois-ci.

De même, un super PAC soutenant Biden – le genre de groupe nominalement indépendant qui est souvent utilisé pour lancer des attaques – n’a pas l’intention de critiquer Sanders, aet préfère diffuser des annonces louant la biographie et l’éligibilité de Biden.

Un effort coordonné pour diminuer Sanders pourrait se retourner de façon spectaculaire, a averti Steve Grossman, ancien président de DNC. Cela causerait des dommages importants « s’il apparaît d’une manière ou d’une autre qu’il y a une tentative de se mêler du processus », a déclaré Grossman, qui a approuvé Buttigieg.

« Les démocrates doivent attirer de nouveaux électeurs », a-t-il ajouté. «Ces électeurs – électeurs pour la première fois, électeurs activistes – réagiraient extraordinairement négativement et pourraient potentiellement s’éloigner du parti s’ils sentaient que les gens interféraient de manière inappropriée.»

Au-delà de cela, certains anciens du parti ont doucement ridiculisé l’idée que «l’establishment» pourrait monter un effort coordonné pour éliminer Sanders, même s’il le voulait.

« Quiconque pense que le Parti démocrate peut truquer n’importe quoi – se fait des illusions », a déclaré Joe Trippi, un consultant démocrate. «Les deux partis n’ont plus ce pouvoir. Si le Parti républicain avait pu arrêter Trump, il l’aurait fait. »