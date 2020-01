‘imagine la tête de Lavrov découvrant ces alliés inattendus, les évangélistes attendant impatiemment l’Apocalypse(1) contre le négationnisme historique de l’UE inspiré par les Polonais et les lituaniens. Cette tête sera probablement la même que la mienne à l’idée que cette bande de cinglés apocalyptiques est plus soucieuse de vérité historique que les socialistes du parlement européen qui ont voté l’infâme résolution assimilant nazisme et communisme… Sans parler des Polonais de toutes obédiences que Churchill appelait « les hyènes de l’Europe à cause de la rapidité avec laquelle après le pacte de Munich, ils s’étaient jetés avec les nazis, et les hongrois sur la malheureuse Tchécoslovaquie. cela dit Lavrov dont la diplomatie a réussi à se faire des alliés de tout le moyen-orient, du Hamas à Netanayoun, en passant par l’Iran et les saoudiens serait moins surpris que moi. (note de danielle Bleitrach)

(1) Remarquez si Bernie Sanders qui bien que juif dénonce la politique de l’Etat d’Israêl comme une bonne partie des juifs américains qui sont tout à fait hostiles à Trump et encore plus aux évangélistes, l’équilibre n’en sera pas transformé. Dans le genre apocalyptique, Mahmoud Ahmadinejad, l’ancien président iranien qui avait la c^te auprès des anti-impérialistes appartenait lui même à une secte apocalyptique… Il m’arrivait quand je voyais ce crétin de Bush disciple des évangéliste et lui de me dire que le nombre de gens rêvant de la fin du monde était un peu excessif.

Mike Evans, conseiller de Trump sur Israël, dit vouloir notamment remercier le président russe pour le rôle des Soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale