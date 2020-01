Emmanuel Todd et la lutte des classes en France

Notons qu’Emmanuel Todd reprend dans une référence explicite à Marx le titre emprunté à ce dernier la lutte des classes en France. Mais la référence qui s’impose en l’écoutant est bien celle de la préface à la critique de l’économie politique : « Le mode de production de la vie matérielle conditionne le processus de vie social, politique et intellectuel en général. Ce n’est pas la conscience des hommes qui détermine leur être ; c’est inversement leur être social qui détermine leur conscience. À un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants, ou, ce qui n’en est que

l’expression juridique, avec les rapports de propriété au sein desquels elles s’étaient mues jusqu’alors. De formes de développement des forces productives qu’ils étaient ces rapports en deviennent des entraves. Alors s’ouvre une époque de révolution sociale. Le changement dans la base économique bouleverse plus ou moins rapidement toute l’énorme superstructure.

Lorsqu’on considère de tels bouleversements, il faut toujours distinguer entre le bouleversement matériel – qu’on peut constater d’une manière scientifiquement rigoureuse – des conditions de production économiques et les formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques ou philosophiques, bref, les formes idéologiques sous lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le mènent jusqu’au bout. Pas plus qu’on ne juge un individu sur l’idée qu’il se fait de lui-même, on ne saurait juger une telle époque de bouleversement sur sa conscience de soi ; il faut, au contraire, expliquer cette conscience par les contradictions de la vie matérielle, par le conflit qui existe entre les forces productives sociales et les rapports de production. »

Les analyses d’Emmanuel Todd parce qu’il est démographe ont le mérite souvent grâce à cette science de nous confronter à la structure même d’une société sur une période plus longue que l’événementiel, la démographie est avec l’histoire la science qui permet cette articulation. ce qu’il nous décrit ici est l’ébranlement des institutions. Avec pour la France ce paradoxe qu’il note, à savoir la manière dont le politique, la démocratie électorale est désormais figée entre un 45% de l’électorat qui se partage entre Macron et Le pen, sans aucune issue, sur des enjeux qui ignorent ceux de la lutte des classes en pleine effervescence.

Le démographe que Todd est a lui même évolué. On se souvient qu’il a commencé à mettre en évidence le poids des structures familiales régionales héritées de la Révoution français sur les cotes contemporains, désormais la référence est plutôt la transformation orléaniste et l’opposition entre une élite étatico-financière et le reste du peuple produit de la phase dite néo-libérale un sorte de cens autoritaire qui s’est appuyé sur la mise en place de l’euro.

https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/la-france-au-bord-de-limplosion-sociale-emmanuel-todd-est-linvite-des-matins?fbclid=IwAR3mL5JyoNKfr51byWXPYi2mcDysha3Khpk47YS5GlcsUkYlKI15RK-ZgOY

La France au bord de l’implosion sociale ? Emmanuel Todd est l’invité des Matins

Sommes-nous entrés dans un nouveau chapitre conflictuel de notre histoire sociale ? C’est la théorie qu’avance l’historien et démographe Emmanuel Todd dans son nouvel ouvrage « Les luttes de classes en France au XXIe siècle ». • Crédits : ERIC FEFERBERG – AFP Depuis plus d’un an, la France connaît un regain spectaculaire de conflits sociaux, incarné notamment par les Gilets jaunes et plus récemment par les mouvements contre la réforme des retraites. Si certains parlent d’un pic de fièvre ponctuel avant un retour au calme, Emmanuel Todd se montre quant à lui bien plus alarmiste et brosse le portrait d’un pays où se préparerait « un choc frontal entre ceux d’en haut et les autres ». Après des années d’un calme relatif, sommes-nous lentement en train de nous diriger vers une nouvelle lutte des classes ? Quel sens donner à cette expression au XXIe siècle ? Qui sont les nouveaux protagonistes des luttes sociales actuelles ? Une nouvelle ère de conflit politique est-elle en train de s’ouvrir ? Pour en parler, Guillaume Erner reçoit l’historien et démographe Emmanuel Todd. Il publie « Les luttes de classes en France au XXIe siècle » aux éditions du Seuil. « La tendance générale de la société française, c’est une vision paradoxale […] Tous les gens sont obsédés par la montée des inégalités, moi au fond, j’observe le contraire, j’énumère les éléments d’une société de plus en plus homogène. » Emmanuel Todd Ce que nous promet Emmanuel Macron et son gouvernement, c’est l’anxiété économique jusqu’à la mort. Emmanuel Todd « Si on est dans un pays qui s’appauvrit, on va devoir gérer cet appauvrissement, et les gens le savent, et ils n’en sortiront pas jusqu’à la prochaine présidentielle. » Emmanuel Todd La prise de conscience des enseignants avec cette histoire de retraites, c’est le début d’une nouvelle phase. Emmanuel Todd BIBLIOGRAPHIE