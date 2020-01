Tout a commencé en 2011, lorsque lelégiste fédéral Sergio Torres, chargé de l’enquête sur les crimes commis à l’ESMA, s’est rendu aux États-Unis pour consulter la documentation du dossier CIDH, notamment celle liée à la J «J «J’ai visité Cette Agence en 1979. Il y avait plus de trente boîtes, qui semblaient demeurées ouvertes depuis lors ». il les a passé en revue pendant deux ans et c’est là qu’il a trouvé un dossier jaune avec une centaine de photographies qui accompagnait des rapports sur des corps apparemment retrouvés entre 1976 et 1978, près de différentes villes le long de la côte du pays voisin: Colonia, Carmelo, José Ignacio, Balizas, Laguna de Rocha, Laguna de Garzón, Piriápolis, Solana del Mar, La Paloma.

Le matériel provient des documents compilé par Daniel Rey Piuma, marin qui a fait défection en 1980 et a rendu public les rapports des services de renseignement et des policiers.

Les images sont effrayantes. On y voit le corps d’une femme dont les ongles d’orteil étaient peints et qui avait été violée. Elle avait été retrouvée dans la lagune uruguayenne de Rocha, qui avait accès à la mer, le 22 avril 1976. Une autre femme avait un document d’identité parmi ses vêtements, qui mentionnait sa date de naissance en 1954. Et certains des corps avaient conservé dans leurs poches des pièces et billets en usage à cette époque en Argentine.

Cela a rendu irréfutable les « vols de la mort » qui ont été révélés en 2005 par l’équipe argentine d’anthropologie légale (EAAF) qui a eu à identifier des corps apparus en 1977 au sud de la côte de Buenos Aires. Il s’agissait de la fondatrice des Mères de la Plaza de Mayo Azucena Villaflor de Devincenti, ses compagnes Esther Ballestrino de Careaga, María Ponce de Bianco et Angela Aguad et la religieuse française Leonie Duquet, qui avait eté kidnappée entre le 8 et le 10 décembre. Les corps sont apparus six jours plus tard sur les plages de Santa Teresita, entraînés par le courant de la mer, et ont eté enterrés comme NN dans le cimetière du Général Lavalle.