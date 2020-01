l’extrême droite espagnole est très agitée… et la presse espagnole pas plus crédible que la nôtre

Marianne me tranmet un article russe, qu’elle n’a pas le temps de traduire et qui coïncide étrangement avec la nouvelle du jour à savoir que selon El PaÏs, l’extrême droite espagnole serait financée par les iraniens. El PaÏs et ABC, deux journaux espagnols, le premier ayant renoncé officiellement à son passé franquiste, le second étant moins clair sur le sujet, nous parlent des Turpitudes de leur extrême-droite, le tout dans un contexte qui est celui d’un gouvernement espagnol avec à dose homéopathique de ministres communistes. Cela fait remonter les remugles, entre l’Eglise espagnole dont certains membres en appellent à lutter contre le communisme impie et la presse nostalgique du franquisme qui vante les exploits de la légion « Azul » au siège de léningrad,on peut dire que les source autochtones de l’extrême droite n’ont jamais été éradiquées… Pendant tout un temps la droite espagnole a tenu en son sein cette extrême-droite et le franquisme sous le masque de la monarchie « démocratique » avec un Aznar qui pourtant ne faisait pas mystère de son affiliation au franquisme et même menait un combat aux côtés des Etats-Uns contre les gouvernements « bolivariens » d’Amérique latine, et surtout contre Cuba. Le franquisme ne ressurgit pas, il était mêlé à la droite « honorable » , il a pu continuer à tenir l’appareil d’Etat. Mais aujourd’hui rongé par les scandales la droite s’est divisée et son aile franquiste remonte, les autres découvrent qu’elle est antisémite et financée par l’Iran. Que faut-il penser de tout cela?

Selon EL Païs : Le terrorisme iranien finance Vox le parti d’extrême-droite

un scandale secoue l’Espagne, le journal El Païs vient de révéler que les chefs de l’extrême-droite Vox

Santiago Abascal, et l’un de ses poids lourds, Iván Espinosa de los Monteros ont reçu environ 65.000 euros du Conseil National de la Résistance Iranien. Vox a été fondée en 2013 avec un million d’euros de la CNRI avait déjà révélé El Païs . Le jour de son inscription au registre des partis politiques du ministère de l’Intérieur, le 17 décembre de la même année, il a reçu le premier transfert de l’étranger de partisans de l’exil iranien, 1 156,22 euros

Le salaire d’Abascal a été fixé à 3 570 euros nets par mois, environ 5 000 bruts, qu’il a perçus entre février et octobre 2014. Au total: 40 000 euros. L’Espinosa de los Monteros était de 2 300 euros net mensuel, soit environ 3 083 bruts. Le parlementaire a facturé par l’intermédiaire d’une société.

Abascal et Espinosa de los Monteros savaient que leur masse salariale provenait des fonds du CNRI. V, Vidal-Quadras a répondu à la question de savoir si les dirigeants Vox connaissaient l’origine de l’argent: «Abascal était au courant de tout, j’ai expliqué ma relation avec le CNRI et lui ai dit qu’ils allaient nous financer. Cela semblait bon. J’étais ravi. Il n’a commis aucune faute ».

La nouvelle ne me surprend pas et j’ai toujours sur mon blog refusé de diffuser les textes émanant des Iraniens parce que je savais qu’ils finançaient l’extrême droite antisémite en France, celle de Soral Dieudonné et bien d’autres.

Cela me met d’autant plus à l’aise pour refuser de cautionner l’amalgame que certains fond entre terroristes comme Daëch qui ont accompli des attentats en Europe et dans les pays musulmans et l’Iran dont je conteste l’Idéologie mais qui ne sont pas des « terroristes ». La guerre plus ou moins secrète qu’ils se livrent avec Israël relevant d’un côté comme de l’autre de méthodes que l’on peut déplorer mais qui ne mettent pas en cause le terrorisme tels que nous le subissons en Europe ou aux Etats-Unis. Celui-ci a toujours été le fait beaucoup plus d’alliés reconnus des Etats-Unis par les biais des saoudiens entre autres.

Donc il faut dénoncer la propagande antisémite qui s’appuie sur des réseaux d’extrême droite et qui le plus souvent diffuse des nouvelles fantaisistes que l’on peut effectivement qualifier de « complotiste » comme Egalité et réconciliation, alterinfo, réseaux international, et bien d’autres relais pourris dont le financement par l’Iran est souvent avéré, mais il faut dénoncer également la propagande émanant cette fois de la CIA qui nous présente l’Iran comme l’équivalent de Daech,pour nous inciter à la guerre contre l’Iran.

Oui il faut lutter contre ceux qui feignent de découvrir ce genre de liens pour mieux nous faire oublier ce que les Etats-Unis et leurs « allié » occidentaux nouent avec les véritables promoteurs du terrorisme. Si ces pays découvrent qu’ils ont une extrême-droite et que celle-ci est prête à n’importe quelle alliance, ils sont singulièrement naifs (1)

Danielle Bleitrach

(1) Outre le fait qu’El Païs est un de ces miracles espagnols dont le propriétaire s’est reconverti du franquisme au centre gauche, Marianne m’a signale le mêle jour cet article qu’elle n’avait pas le temps de traduire:

pourquoi l’Espagne se vante d’avoir participé au blocus de Leningrad

l Pourquoi l’Espagne se vante de participer au siège de Leningrad 17 27 janvier 2020, 11:56

Signaler un bug • L’un des plus grands journaux d’Espagne a décidé de louer la célèbre division bleue pour la guerre contre l’URSS et pour sa participation au siège de Leningrad, lorsque « les soldats espagnols ont montré leurs meilleures qualités ». Qu’est-ce que c’est – une autre tentative de l’Europe pour reconsidérer les résultats de la Seconde Guerre mondiale ou la stupidité grossière des nationalistes espagnols? « Il ne fait aucun doute que l’acte le plus audacieux de la division bleue a été la défense de la ville russe de Krasny Bor près de Leningrad », écrit le journaliste Manuel Villatoro dans l’un des plus grands journaux espagnols ABC. Deux choses doivent être soulignées Premièrement, les Espagnols ont «défendu» la ville russe contre les troupes soviétiques. Deuxièmement, l’offensive de l’Armée rouge faisait partie de l’opération Polar Star, conçue pour débloquer la capitale du Nord. Cette opération a échoué, notamment en raison des actions des Espagnols. En d’autres termes, l’un des principaux journaux espagnols se vante que les assistants espagnols d’Hitler ont réussi à prolonger le blocus de Leningrad pendant près d’un an, un crime de guerre inhumain qui occupe une place spéciale dans notre mémoire nationale. Mais d’un point de vue espagnol, tout semble différent. Mais en fait, c’est une démonstration égoïste des Pyrénées, mais pas une russophobie idéologique, comme dans la plupart des cas de ce genre. C’est presque un axiome: si un pays européen commence à rendre héroïques les complices nazis parmi ses citoyens, ces actions sont finalement dirigées contre la Fédération de Russie. Un bon exemple est le cabinet de la Pologne moderne , le premier gouvernement polonais à honorer ouvertement la brigade ентwiętokrzyskie. Même le gouvernement fortement anticommuniste en exil n’a pas permis une telle chose , puisque les nationalistes radicaux qui composaient la brigade mentionnée ont activement collaboré avec la Wehrmacht, combattant moins « pour la Pologne » que contre les communistes. Varsovie les considère désormais comme des synonymes . A ce sujet Le pathétique des Espagnols, vantant les «exploits» de la «Division bleue» est d’un genre différent. Ceci est une vantardise pour son propre moral sans référence à la politique actuelle. Le fait est que les commandants soviétiques ne considéraient pas les Espagnols comme un adversaire sérieux, et les Allemands décidèrent de ne leur confier qu’une section secondaire du front. Cependant, c’est la défense espagnole qui a finalement déterminé l’issue déplorable de l’étoile polaire. Ensuite, la «Division bleue» a subi les pertes les plus importantes de son histoire, c’est pourquoi la combinaison même des mots russes «Red Bor» en Espagne est reconnaissable.Autrement dit, c’est une démonstration. Les Allemands auraient considéré nos grands-pères pour golody et ivrognes licencieux, les ayant même parfois confondus avec les Juifs (fait historique: lorsque certains combattants de la division sont allés AWOL en Pologne, la Gestapo les a arrêtés tout comme les Juifs), et ils ont pu résister à la machine militaire stalinienne et Joukov. Dans le même temps, les historiens espagnols ne pèchent pas contre la vérité lorsqu’ils affirment que la division bleue a rempli sa mission politique. De notre point de vue, ses combattants (et au total jusqu’à 40 000 personnes) sont bien sûr des envahisseurs et des criminels, dont les actions n’avaient aucun sens pratique. En 1941, Franco les a envoyés dans un hachoir à viande sur le front de l’Est, et en 1943, ils les a ramenés sous la pression de la Grande-Bretagne et des États-Unis (ici on doit rendre hommage aux Alliés ). C’est un succès moyen – se battre sans succès pour Hitler. Mais Franco lui-même a vu la situation différemment. Premièrement, il a cherché à éviter une implication à grande échelle dans la guerre mondiale et a voulu payer son allié obsessionnel et exigeant – lBerlin nazi – avec une petite contribution, en d’autres termes, avec une seule division. Deuxièmement, jusqu’à récemment, il avait peur que Hitler envahisse l’Espagne pour occuper Gibraltar, par conséquent, il a jugé nécessaire de démontrer aux Allemands le courage et le dévouement des soldats espagnols. Troisièmement, Caudillo a tenté de soulager les tensions politiques internes et de «se défouler» des cercles radicaux dans son propre camp. Parmi ses partisans (principalement dans la Phalange), nombreux étaient ceux qui ont appelé à rejoindre la guerre du côté de l’Allemagne afin de «répondre à l’URSS» pour avoir soutenu les républicains dans le massacre civil de 1936-1939. Toutes ces tâches sont terminées. Et la participation personnelle de Franco à ce projet prouve l’importance qu’il attache à elle. Il suffit qu’Agustin Munoz Grandes ait été nommé commandant de la division. Au moment de sa création, il est l’un des chefs militaires les plus talentueux du pays, le ministre du gouvernement, le secrétaire général de la Phalange et le syndic de caudillo. Par la suite – le ministre de la Défense de l’Espagne et le successeur officiel de Franco. Mais officiellement, la division était purement volontaire, et un nombre important de ses soldats étaient en effet personnellement motivés à rendre aux communistes une «visite de retour» et à venger leurs proches civils. À tel point qu’une partie du personnel a ignoré le décret de retour dans leurs Pyrénées natales en 1943 et est restée au front, passant de la Wehrmacht aux troupes SS. Au final, plusieurs milliers d’Espagnols ont même participé à la défense de Berlin. Il y avait juste la tendance inverse. Certains anciens républicains se sont également retrouvés dans la division bleue, tentant ainsi de détourner le volant de la répression franquiste de leurs proches. Certains d’entre eux se sont battus jusqu’en 1943, car cela rapportait le double salaire – de Madrid et de Berlin, nécessaire à leurs familles dans l’Espagne ravagée et appauvrie. Mais d’autres ont franchi la ligne de front et se sont rendus aux troupes soviétiques, ce qu’ils ont regretté plus tard. Dans un premier temps, les soldats de la « Division bleue », quels que soient les motifs de leur reddition, n’ont pas été répartis sur le nombre total de prisonniers de guerre, mais ne les ont par la suite pas reconnus du tout, l’Espagne et l’URSS n’ayant pas officiellement combattu. En conséquence, les Espagnols ont pu retourner dans leur pays d’origine quelques années plus tard que les Allemands et les Italiens Plusieurs dizaines de personnes sont restées vivre en URSS. Le motif de vengeance de la participation soviétique à la guerre civile espagnole est toujours présent dans la conscience historique de certains des conservateurs de droite du royaume, d’où ces articles. Une autre partie de ceux qui glorifient les «exploits» de la «Division bleue» suit la mémoire familiale des ancêtres chez qui on veut voir au moins des hommes courageux. Le fait que la «Division bleue» ait évité la «défrankation» qui se produit dans l’Espagne moderne contribue à la préservation de tels sentiments. Par ses principes, elle s’apparente à la «décommunisation» ukrainienne, mais ici elle est plus facile à expliquer par l’exemple. Si la «Division bleue» combattait dans une guerre civile, les rues nommées en son honneur ou en l’honneur de ses commandants seraient renommées, mais comme cela faisait partie de l’histoire d’une guerre complètement différente – la Seconde Guerre mondiale, il y a une rue avec ce nom même à Madrid. En fin de compte, les souvenirs enthousiastes de la «Division bleue» dans les journaux espagnols sont le produit du travail soit des Franco-anticommunistes idéologiques, qui ne sont pas si nombreux dans le royaume et qui continuent d’être poussés dans le domaine marginal, soit d’une partie des souvenirs de famille avec le type de caractérisation des Pyrénées. C’est impudent. Et c’est désagréable. Mais cela fait partie de processus complètement différents des tentatives de l’Ukraine, de la Pologne, des pays baltes et d’un certain nombre d’autres États de reconsidérer les résultats de la Seconde Guerre mondiale avec la diabolisation parallèle de la Russie moderne.