Archives d’Auschwitz en Russie: comment l’armée soviétique a libéré la «Death Factory» nazie © Sputnik / Boris Ignato

Je réfléchis beaucoup en ce moment, pourquoi vous le cacher je m’interroge sur ce que je fais dans ce parti qui n’a plus rien à voir avec celui auquel j’ai jadis adhéré. Il y a bien sûr la manière indigne dont on me traite mais ça depuis vingt ans j’en ai pris l’habitude, je pouvais toujours penser que c’étaient des erreurs, que bientôt on allait être débarrassé de pareilles ordures. J’ai cru au 38ème Congrès, j’ai espéré, je me suis une fois de plus engagée et puis il y a eu cette phrase terrible du nouveau secrétaire sur « l’air de liberté que représentait la fin de l’URSS ». Elle coïncidait avec cette fraternisation quotidienne avec des Raphaël Glucksman qui avait agi comme il avait agi en Géorgie et qui avait voté le texte ignoble au Parlement européen. Un poste de Conseiller municipal à Bécon les Bruyères valait bien une telle ignominie? Oui mais voilà pour moi toute ma vie le souvenir d’Auschwitz et de sa libération a gouverné mes actes et comme le dit le texte, ce n’était pas simplement une guerre, c’était le mal dans lequel j’avais failli être engloutie et le bien que les soviétiques, les communistes avaient défendu au prix de leur vie. J’ai aimé deux hommes qui ont participé de leurs corps, de leur esprit entier à cette lutte-là. J’ai tenté de dire le meilleur de ce combat dans un livre que j’ai offert à ceux que je croyais encore des communistes, il a été interdit et il y a eu cette phrase de celui qui n’avait pas daigné le lire qui parlait sans savoir avec la même légèreté que les autres… je n’ai plus d’espoir en ce parti, il est mort, il n’y a plus que quelques zombies comme moi pour tenter de rétablir la vérité en vain tant ceux qui ont pris la place des héros sont des usurpateurs. Le monde veut changer mais il n’y a rien, aucun combattant apte comme jadis à relever le défi et il faudra beaucoup de sang et de larmes pour retrouver le sens de la dignité et de l’honneur perdu (note et traduction de Danielle Bleitrach).