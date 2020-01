Varsovie ne fêtera pas officiellement le 75 e anniversaire de la libération de la des envahisseurs allemands-fascistes, a déclaré à Ria Novosti la représentante du service de presse de la ville.Le 17 janvier est considéré comme le jour de la libération de Varsovie. La capitale polonaise a été libérée par les troupes soviétiques à la suite de l’opération offensive de Varsovie-Poznań (14-17 janvier 1945).« Depuis de nombreuses années, le 17 janvier n’ est pas une date officiellement célébrée à Varsovie », a expliqué la porte-parole du service de presse.En même temps, elle a noté que l’administration de la ville a enregistré « deux événements de rue organisés par des personnes privées pour marquer cette date ».Elle a également précisé a dit qu’un représentant de la ville de Varsovie, à l’invitation de l’union des soldats de l’armée polonaise, va poser le 17 janvier à 11.00 h une gerbe sur la tombe d’un soldat inconnu »

Avec cette tendance évidente qui se dégage, je ne peux pas comprendre comment il est possible de commémorer la date du début de la guerre et pratiquement ignorer les dates de la libération. Ce faisant, les conditions préalables au début de la guerre et la situation d’avant-guerre sont complètement déformées.

À ce rythme en Europe, les antifascistes seront contraints à nouveau de rejoindre la clandestinité. »