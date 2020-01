MACRON et un pouvoir de plus en plus rejetés !

Le dernier sondage rendu public hier ne laisse pas de doute :

les français très majoritairement (61%) demandent le RETRAIT de la contre-réforme et manifestent méfiance et condamnation de la politique de MACRON et de son comportement.

Sur BFM-TV les commentateurs qui d’habitude s’évertuent à défendre sa politique ne cachaient pas leur étonnement de tels résultats et leur inquiétude.

Si bien que Bruno JEUDY d’habitude si prompt à justifier les choix du pouvoir pouvait s’exclamer : « on ne peut gouverner longtemps contre les classes populaires », classes qui massivement considèrent que le chef de l’état pratique une politique qui non seulement n’a pas changé leur sort, mais l’a aggravé.

Quelques résultats de ce sondage :

Des motifs d’encouragement pour contester la légitimé des contre-réformes qu’il veut mettre en oeuvre, exiger le RETRAIT du contre-projet des retraites :