Poutine a présenté la signification des amendements à la Constitution. Les avocats expliquent le véritable objectif du changement

Après avoir modifié la Constitution pour discussion à la Douma, les experts estiment que Vladimir Poutine ne transférera jamais son pouvoir

Le 20 janvier, le président russe Vladimir Poutine a présenté à la Douma d’État un projet de loi «portant modification de la Constitution de la Fédération de Russie», qui laisse entrevoir ses idées sur une réforme constitutionnelle radicale. Le 15 janvier, Vladimir Poutine, dans son discours à l’Assemblée fédérale, a proposé de modifier la Constitution, pour laquelle il lui paraissait nécessaire de créer un groupe de travail pour discuter des amendements à la Constitution. Cependant, le 17 janvier, lors de la toute première réunion du groupe de travail, il s’est avéré que tous les amendements constitutionnels avaient déjà été élaborés par le service juridique de l’administration présidentielle. En fait, le groupe de travail n’a fait que donner l’impression de discuter d’amendements constitutionnels. Dimanche 19 janvier, les agences de presse nationales ont diffusé des rapports sur l’état de préparation des amendements à la Constitution.

« Les propositions étaient déjà prêtes, pourquoi les retirer », a expliqué la source de Vedomosti au sein du groupe de travail, expliquant l’accélération du processus. Elle-même va maintenant affiner la procédure de «vote panrusse» sur les amendements, les préparer pour une deuxième lecture et déterminer la période de transition, a déclaré la coprésidente du groupe de travail Pavel Krasheninnikov. Parmi les éclaircissements possibles, il pointe la question de la dissolution de la Douma d’État en cas de retard dans l’approbation des membres du gouvernement.

Ce qui change dans la Constitution

Les avocats de Vedomosti, Medusa, Kommersant, Znak.com ont analysé les amendements à la Constitution.

Habilitation du président

L’ajustement le plus sérieux devrait concerner l’art. 83, qui énumère les pouvoirs du président: sept nouveaux points y figureront, et trois existants sont présentés dans une nouvelle édition. Parmi les nouvelles normes figure le droit du chef de l’État de former le Conseil d’État, qui est en cours de création « afin d’assurer le fonctionnement coordonné et l’interaction des autorités de l’État, afin de déterminer les principales orientations de la politique intérieure et extérieure de la Fédération de Russie et les domaines prioritaires du développement socio-économique de l’État ». Jusqu’à présent, ces fonctions étaient considérées comme la prérogative du président, et les paragraphes pertinents sont contenus dans l’art. 80, que Poutine ne propose pas de modifier. Dans le même temps, il n’y a aucune clause dans les amendements qui indique que le président non seulement forme, mais dirige également le Conseil d’État (comme le Conseil de sécurité).

Les pouvoirs du président à l’égard du gouvernement ont été encore élargis. Pour nommer le Premier ministre, ses députés et ministres « civils », comme aujourd’hui, ce sera le président, mais seulement après leur approbation par la Douma d’Etat. De plus, il résulte des amendements que le président pourra destituer le Premier ministre sans destituer simultanément l’ensemble du gouvernement, comme l’exige la Constitution actuelle. Le président nommera les chefs des services du pouvoir, le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Situations d’Urgences contournant la Douma, mais après consultations avec le Conseil de la Fédération. Le fait de l’existence de ministères et de départements dirigés personnellement par le chef de l’État est d’abord fixé au niveau de la Constitution.

Le veto du président est presque impossible à surmonter

Si le président met son veto à la loi qui aurait été votée au Parlement et si celui-ci parvient à surmonter ce veto, le chef de l’Etat pourra faire appel devant la Cour constitutionnelle. Après cela, tout dépendra des juges de la Cour constitutionnelle. S’ils décident que la loi est contraire à la Constitution, le président ne doit pas la signer. Et seulement s’ils en décident autrement, il sera obligé.

Le Président pourra désormais, avec l’aide de la Cour constitutionnelle, tenter de bloquer la signature et l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle fédérale. Avant, le chef de l’Etat, en principe, ne pouvait pas le rejeter, car l’adoption de la FKZ nécessite tellement de votes de sénateurs et de députés qu’il suffirait évidemment pour surmonter le veto du président.

Dans les réalités actuelles, un tel conflit est difficile à imaginer, mais en 1996-2004, le parlement russe a surmonté un veto imposé par le président.

La Cour constitutionnelle sera contrôlée par le président

Le président aura une occasion supplémentaire d’influencer les juges en demandant au Conseil de la Fédération de démissionner – seule la Cour constitutionnelle peut actuellement le faire. Dans le même temps, la Cour constitutionnelle deviendra le dernier recours pour résoudre les différends législatifs entre le Parlement et le président – et, dans l’ensemble, cela signifie que l’influence du chef de l’État augmentera.

Poutine a proposé de réduire le nombre de juges de la Cour constitutionnelle de 19 à 11. En fait, cette cour ne fonctionne pas dans son intégralité depuis plusieurs années: il y a maintenant 15 juges, les anciens cadres quittent progressivement après avoir atteint la limite d’âge (70 ans), et le président n’en a pas nommé de nouveaux depuis longtemps. Par conséquent, il peut ne pas être nécessaire de réduire spécifiquement les juges: en 2020, Nikolai Bondar, Alexander Boytsov et Yuri Danilov auront 70 ans, et en 2021, Sergei Mavrin et Yuri Rudkin.

Refus de la priorité du droit international et de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)

Vladimir Poutine, lors d’une réunion avec un groupe de travail sur la préparation des amendements à la Constitution, a expliqué que le principal point de l’amendement est le rejet de la priorité du droit international est le refus de mettre en œuvre les décisions de la CEDH.

Vladimir Poutine a qualifié certaines décisions de la Cour EDH d’inacceptables et «manifestement illégales». Selon le président, une telle approche témoigne de la volonté à l’étranger de «gouverner la Russie de l’extérieur».

Selon lui, «quelqu’un a toujours la tentation» de telles actions. «Nous sommes confrontés à cela, je l’observe moi-même. Parfois, la même Cour européenne – nous exécutons toutes ses décisions – mais, malheureusement, rend des décisions clairement illégales. C’est inacceptable », a expliqué Poutine.

Le président a déclaré que même quand de telles décisions de la CEDH sont mises en œuvre par les autorités russes, elles n’ont pas l’intention de tolérer «les interprétations imposées de l’extérieur».

« C’est déjà trop, c’est trop », a déclaré Poutine, répondant aux propos du membre du Conseil de la Fédération Andrei Klishas selon lequel la CEDH juge parfois inacceptable pour la Russie d’interpréter les accords internationaux. Selon le président, ce sont précisément ces cas qui l’ont amené, dans son discours devant l’Assemblée fédérale, à abandonner le principe de primauté du droit international consacré par la Constitution.

« Je suis d’accord, vous devez aborder cela attentivement, mais, bien sûr, y compris le sens de ma proposition », a déclaré Poutine.

Kommersant a publié une étude de l’Institut de droit et de politique publique (STI) avec une analyse de la manière dont les décisions de la CEDH sont mises en œuvre en Russie.

Depuis 1998, la Cour européenne a rendu 2 790 arrêts contre la Russie, dans lesquels elle a dénoncé au moins 5 565 violations de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme (dans un des cas, il y a plusieurs violations). La plus fréquente est une violation du «droit à un procès équitable et public dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial» (1 161 décisions). En deuxième lieu, il y a une violation de «l’interdiction de la torture, des traitements inhumains et autres peines ou traitements dégradants» (1 079), en troisième est une violation du «droit à la liberté personnelle et à l’intégrité des citoyens en relation avec la détention et l’emprisonnement» (1 031 cas) . En outre, la CEDH a constaté 629 violations du droit des Russes au respect de la propriété et 614 – le droit à la vie.

Quant à l’affirmation de Vladimir Poutine selon laquelle la Russie met en œuvre toutes les décisions de la CEDH, au minimum il se trompe.

Au 17 décembre 2019 (dernières données), au moins 1 683 jugements de la CEDH contre la Russie «sont en attente d’exécution». Cela représente environ 62% de toutes les décisions rendues, et certaines d’entre elles ne seront jamais exécutées par la Russie, selon les auteurs de l’étude.

Conseil d’État – La capacité de Poutine à rester au pouvoir pour toujours?

«Le libellé contient de graves problèmes qui apparaissent dans la sphère de compétence du Conseil d’État, et il semble qu’il devienne un organe de planification stratégique. La formation du Conseil d’État est attribuée aux pouvoirs du président, mais quelle est sa composition et qui le dirige sera promu dans la loi fédérale », explique Dmitry Badovsky, chef de l’ISEPS.

Apparemment, les auteurs des amendements à la Constitution voulaient deux choses: inclure le Conseil d’État dans la Constitution, mais ne pas donner trop d’ambitions aux gouverneurs, soutient l’analyste politique Alexei Makarkin: «Le Conseil d’État est une structure régionale. Pour cela, les gouverneurs ont été expulsés du Conseil de la Fédération il y a près de 20 ans afin de les inclure à nouveau et de leur donner de grands droits. »

Le Conseil d’État est susceptible de devenir une plateforme pour l’actuel président s’il démissionne de son poste, et il sera possible de «l’étoffer» plus tard, estime l’expert. Dans le même temps, le Conseil d’État décrit dans les amendements pourrait bien devenir le lieu de travail de Poutine à l’avenir, admet Makarkin: « Comme on dit, ce n’est pas l’endroit qui agrémente une personne, mais une personne donne son sens à – un lieu ». Les pouvoirs du Conseil d’État dans les amendements sont décrits de manière très large, mais il est clair que cette structure approuvera les documents stratégiques, en particulier les bases de la politique étrangère, qui ont toujours été de la compétence du président, l’expert attire l’attention. Dans le même temps, les gouverneurs qui sont désormais membres du Conseil des Affaires d’Etat ne traiteront pas des fondamentaux de la politique étrangère, Makarkin en est sûr: « Ce n’est pas de leur compétence, très probablement, le président du Conseil des Affaires d’Etat traitera des questions de politique étrangère ».

Auparavant, les experts ont noté qu’il était trop tôt pour faire des prévisions et devraient attendre la formulation spécifique des amendements. Cependant, même après la publication du projet de loi, la situation n’est pas devenue plus claire. Le politologue Alexander Kynev note qu’il n’est toujours pas évident de savoir quel rôle Poutine jouera dans la nouvelle configuration du pouvoir. Jusqu’à hier, beaucoup supposaient que l’actuel président pourrait occuper le poste de chef du Conseil d’État, qui deviendrait un organe constitutionnel. La dernière partie des prévisions a eu lieu, cependant, selon le décret proposé, le chef du Conseil des affaires d’État sera nommé par le président. Kynev attire également l’attention sur le fait que, selon le projet d’amendements, le président reçoit encore plus de pouvoirs qu’auparavant.

L’analyste politique Yevgeny Minchenko est également d’accord avec Kinev: «Concernant le Conseil d’État et l’autonomie locale, les amendements à la Constitution ne deviennent pas plus clairs. Nous attendons l’apparition des lois pertinentes », a écrit l’expert.

Amendements sociaux – pour légitimer les amendements politiques?

Selon les experts, des amendements sociaux sont introduits dans la Constitution, afin que la population soutienne les amendements à la Constitution «en un seul paquet», afin que le Kremlin ait la possibilité de dire: vous-même en avez décidé ainsi!

Le fait est que les amendements doivent être adoptés en un seul paquet, a expliqué Vladimir Poutine lors de la réunion d’ouverture du groupe de travail.

La norme du salaire minimum est introduite dans la Constitution non inférieure au niveau de subsistance et à la consolidation de l’indexation des pensions.

Comme le rappellent les experts, il n’est guère possible de vivre avec ce salaire minimum, et s’il n’y a pas assez d’argent pour indexer les pensions, il est alors facile de relever à nouveau l’âge de la retraite.

Certains experts ont qualifié le paquet social (« capital maternel », salaire minimum) et la promesse d’accroître l’influence de la Douma d’État de «couverture» pour renforcer le pouvoir de Vladimir Poutine.