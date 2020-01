Les milliardaires détiennent plus d’argent que 60% de l’humanité selon Oxfam

Oxfam France ✔@oxfamfrance EXCLUSIF | Oxfam publie son rapport annuel sur les inégalités, en amont du sommet de #Davos2020 Nous révélons que les 1% les plus riches possèdent plus de 2 fois les richesses de 6,9 milliards de personnes [+de 90% de la population mondiale]. INDECENT https://buff.ly/3akrlq9 203 Twitter Ads info and privacy 308 people are talking about this

« Le fossé entre riches et pauvres ne peut être résolu sans des politiques délibérées de lutte contre les inégalités. Les gouvernements doivent s’assurer que les entreprises et les riches paient leur juste part d’impôts » affirme Amitabh Behar, responsable d’Oxfam en Inde, et qui représentera l’ONG cette année au Forum de Davos, cité dans un communiqué.

Le rapport annuel d’Oxfam sur les inégalités mondiales est traditionnellement publié juste avant l’ouverture, mardi, du 50e World Economic Forum (WEF) à Davos, en Suisse, rendez-vous traditionnel de l’élite économique et politique du globe, et après une année 2019 marqué par de grands mouvements de contestation sociale du Chili au Moyen-Orient, en passant par la France.

« Les inégalités indécentes sont au cœur de fractures et de conflits sociaux partout dans le monde (…) Elles ne sont pas une fatalité (mais) le résultat de politiques (…) qui réduisent la participation des plus riches à l’effort de solidarité par l’impôt, et fragilisent le financement des services publics« , insiste de son côté Pauline Leclère, porte-parole d’Oxfam France.

Selon les chiffres de l’ONG, dont la méthodologie s’appuie sur les données publiée par la revue Forbes et la banque Crédit suisse mais reste contestée par certains économistes, 2 153 personnes disposent désormais de plus d’argent que les 4,6 milliards les plus pauvres de la planète.

Par ailleurs, la fortune des 1% les plus riches du monde « _correspond à plus du double des richesses cumulée_s » des 6,9 milliards les moins riches, soit 92% de la population du globe, une concentration qui « dépasse l’entendement », détaille le rapport.

La Banque mondiale, avait estimé en 2018, que près de la moitié de la population mondiale vivrait avec moins de 5,50 dollars par jour.

Les hommes détiennent 50% de richesse de plus que les femmes

« Les femmes sont en première ligne des inégalités à cause d’un système économique qui les discrimine et les cantonne dans les métiers les plus précaires et les moins rémunérés, à commencer par le secteur du soin« , insiste Pauline Leclère.

Selon les calculs d’Oxfam, 42% des femmes dans le monde ne peuvent avoir un travail rémunéré « en raison d’une charge trop importante du travail de soin qu’on leur fait porter dans le cadre privé/familial« , contre seulement 6% des hommes.

L’ONG ajoute également que la richesse des 22 hommes les plus fortunés du monde est supérieure à celle de l’ensemble de la population féminine d’Afrique.

En France, sept milliardaires possèdent plus que les 30% les plus pauvres

Les 10% les plus riches des Français concentrent la moitié des richesses du pays, relève par ailleurs Oxfam.

Par exemple la fortune du Français le plus riche, Bernard Arnault est évaluée à 116 milliards de dollars, soit plus de 104 milliards d’euros, selon le classement en temps réel de Forbes. Le patron de LVMH serait même en ce début d’année l’homme le plus riche de la planète, détrônant ainsi l’Américain Jeff Bezos, le dirigeant d’Amazon.

A titre de comparaison, Oxfam s’est livré à un petit calcul. L’ONG indique ainsi « que si quelqu’un avait pu économiser l’équivalent de 8 000 euros, par jour depuis la prise de la Bastille, il n’arriverait aujourd’hui qu’à 1 % de la fortune de Bernard Arnault« .

Enfin, l’Hexagone compte actuellement 41 milliardaires, soit quatre fois plus qu’après la crise financière de 2008. La richesse cumulée de ces derniers représente 329,9 milliards de dollars ( plus de 296 milliards d’euros), soit cinq fois plus qu’après la crise financière.