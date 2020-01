L’ancien militaire Nelson Ramón González a témoigné dans le cadre de l’affaire dite contre-offensive, qui enquête sur les crimes contre l’humanité commis par la dernière dictature civilo-militaire en 1979 et 1980, et a fourni des informations clés sur les vols de la mort et le mécanisme des enlèvements, tortures et disparitions lancé par l’armée.

« Le témoignage de González est très important, car il met sur le devant de la scène judiciaire quelque chose qui n’avait pas été dénoncé jusqu’à présent et, en même temps, il contribue à comprendre le nerf central de la répression dans toute l’Argentine », a déclaré Pablo Llonto, avocat plaignante au procès, dans une interview du journal argentin la page 12.

L’ancien militaire a témoigné devant le Tribunal fédéral fédéral 4 de San Martín. Lors de la première partie de son histoire, il a confirmé qu’il avait pour lieu d’exercice Campo de Mayo au moment de la contre-offensive, c’était le nom qui désignait leurs actions lors du retour d’un groupe de militants montonero dans le pays entre 1979 et 1980.

González a déclaré que les exécutions des militants kidnappés Zucker et Frías avaient eu lieu dans la zone du champ de tir de la propriété et que certains chefs de l’armée y avaient participé. Lorsqu’on lui a demandé ce que les militaires avaient fait après les tirs, González a déclaré: «Avec tout le respect que je dois à leurs proches, ils y ont été brûlés enveloppés dans des couvertures. Taborda l’a reconnu, qui était le chef de section. »

Il a ajouté, de la même manière, qu’environ 4 000 personnes sont passées par Campo de Mayo, et qu’elles ont ensuite été jetées vivantes dans la mer. Comme Gonzalez l’a souligné, les vols de la mort ont été assurés par l’Aviation Company: «C’était connu dans tout Campo de Mayo. Il y avait les avions Fiat et les vols étaient visibles. Partout cela se voyait », at-il conclu.

«Gonzalez a parlé parce que c’est dans sa conscience d’avoir fait partie d’une armée dans laquelle il ne voulait pas être. Son témoignage a été très courageux, très transparent et très véridique », a observé Llonto.

González a également fourni des détails sur l’exécution de Federico Frías, Marcos Pato Zucker et de deux autres personnes non encore identifiées.