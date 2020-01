Les partis communistes de Grèce et de Turquie publient une déclaration sur les développements régionaux

Le Parti communiste de Turquie (TKP) et le Parti communiste de Grèce (KKE) ont publié une déclaration commune, reflet de leur lutte commune, sur les développements régionaux et l’aggravation des conflits en mer Égée et en Méditerranée orientale.

Vendredi, 17 Janvier 2020 20:36

Une déclaration commune a été publiée par les partis communistes de Grèce et de Turquie sur les développements gréco-turcs, affirmant que les relations entre les deux pays sont définies par les intérêts des classes capitalistes et des forces impérialistes. Les communistes ont noté que les peuples de Turquie et de Grèce n’ont rien de positif à attendre de ces développements.

La déclaration complète est la suivante :

Le PC de Grèce et le PC de Turquie avec notre position commune cherchent à intervenir dans les développements dangereux et inquiétants qui ont lieu dans la mer Egée et la Méditerranée orientale, dans les relations gréco-turques et causés par des forces sociales, économiques et politiques qui veulent entraîner les deux peuples dans des aventures sanglantes pour leurs propres intérêts.

Les relations gréco-turques, définies aujourd’hui à la fois par les plans des classes bourgeoises dominantes des deux pays et par les intérêts d’autres classes bourgeoises et de puissantes forces impérialistes, ont atteint un point culminant. C’est parce qu’elles sont impliquées dans une lutte féroce pour le partage des richesses énergétiques, des routes de l’énergie et des marchandises de la région. Le résultat de ces compétitions féroces se traduit par des interventions et des guerres impérialistes dans notre région au sens large, comme en Syrie et en Libye, les développements très dangereux dans le golfe Persique alimentés par l’invasion américaine de l’Irak et le meurtre de responsables iraniens et irakiens.

Dans le cercle vicieux des compétitions pour les intérêts des monopoles, participent divers Etats capitalistes, dont la Turquie et la Grèce, dans le but de promouvoir les intérêts des classes bourgeoises. Des axes et des anti-axes sont créés, tandis que les syndicats impérialistes de l’OTAN et de l’UE cherchent à avoir un rôle séparé et autonome.

Les relations gréco-turques font également partie de ces développements. Les peuples de Turquie et de Grèce n’ont rien de positif à attendre des développements de leur engagement avec les États-Unis, l’OTAN, l’UE et d’autres puissances impérialistes.

Nos deux partis sont basés sur l’internationalisme prolétarien et la solidarité internationaliste, et avec ces principes, nous faisons face aux développements complexes dans notre région, en luttant pour les intérêts des travailleurs et des peuples.

Nous soulignons que tant la coopération que les compétitions des classes bourgeoises de Turquie et de Grèce, par exemple sur la question de savoir quel pays deviendra un « centre énergétique », servent leurs propres intérêts et n’ont rien à voir avec les intérêts du peuple.

Les peuples de Turquie et de Grèce n’ont rien pour les diviser. Ils ont intérêt à exiger de vivre en paix et de lutter pour leur propre avenir, contre l’exploitation capitaliste, les profits capitalistes, qui conduisent à la guerre et à la destruction de l’environnement. Pour l’abolition de l’exploitation de l’homme par l’homme et la satisfaction des besoins populaires contemporains, l’éradication des causes qui conduisent les peuples à la » machine à viande » de la guerre impérialiste.

Dans ce sens, les PC de Grèce et de Turquie :

-Sont opposés dans tous les cas d’incident chaud et d’implication dans la guerre.

-Expriment leur opposition aux violations des frontières et à la contestation des traités internationaux qui ont défini les frontières de la région.

-Soutiennent la position de ne pas changer les frontières et les Traités qui les définissent.

-Dénoncer les efforts déployés par une position de force militaire pour créer des faits accomplis dans la mer Égée et la Méditerranée orientale, ainsi que les énormes dépenses militaires des deux pays qui créent un contexte propice à la guerre.

-Dénoncent que les plans d’exploitation des hydrocarbures en mer Égée par les classes bourgeoises des deux pays visent à donner aux monopoles étrangers et locaux le contrôle des sources d’énergie afin d’augmenter leur rentabilité, en créant les conditions pour de plus grandes complications et l’aiguisement de la confrontation, des risques pour l’environnement. Les classes ouvrières, les peuples des deux pays n’ont rien à gagner de ces plans.

-L’Union européenne lutte pour le désengagement des deux pays des plans impérialistes, pour le retour des forces militaires de l’OTAN et des autres missions impérialistes à l’étranger.

-Nous luttons pour que nos pays se détachent des unions impérialistes de l’OTAN et de l’UE, afin de fermer les bases américaines et de l’OTAN dans nos pays.

Les PC de Grèce et de Turquie appellent la classe ouvrière et les autres couches populaires à renforcer leur lutte contre les plans des classes bourgeoises et des syndicats impérialistes, contre le nationalisme et le racisme, afin de transmettre le message que les peuples voisins veulent et exigent pour vivre en paix !

Parti Communiste de Grèce

Parti Communiste de Turquie

source : https://news.sol.org.tr/communist-parties-greece-and-turkey-issue-statement-regional-developments-176498