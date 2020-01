Le débat prévu le 6 février à Martigues est supprimé

Voici l’échange qui m’a décidé à supprimer le débat de Martigues, le seul prévu dans les bouches du rhône, trop c’est trop surtout que cela s’est accompagné de quelques autres gâteries du même type de gens que je croyais assez proches et à qui je croyais pouvoir faire confiance.

hier j’écris ce texte:

Je viens de l’entendre, je vous promets… c’était sur la 5 vers I3 heures

rediffusion d’un débat sur la 5, le mec, il s’appelle jean Michel « Aphatie, qui parle des noms des rues et il dit : « vous vous rendez compte, il y a même des rues Maurice Thorez, un déserteur, n’importe qui, on a oublié qui c’était … d’ailleurs Staline avait dit à De Gaulle « fusillez-le en rentrant, mais pas tout de suite, il peut vous servir »…

Incontestablement un vent de créativité souffle à la télé… N’importe qui peut dire n’importe quoi sans risquer d’être contredit…

Un seul commentaire sur le plateau « heureusement qu’on a Jean Michel pour nous rappeler l’Histoire »

Comment sommes-nous tombés si bas, le capital et ses valets n’ont pas changés, mais le fait nouveau est qu’il n’a plus personne pour le contredire… Au point où ils en sont, on pourrait toujours conseiller à l’Humanité et à quelques dirigeants du PCF de reprendre « l’information » dans le cadre de leur révision de l’histoire des communistes et du centenaire du parti avec leur ligne « tous des salauds sauf moi et mes copains, Lucien Sève et Pierre Laurent, sans oublier le génial Trotski.. » danielle bleitrach

voici la réponse que je reçois d’un camarade dont je tairai le nom par un respect qu’il n’aurait certainement pas avec moi:

Danielle tes excès sont difficiles à dépasser pour qui voudrait , comme moi, que cette année du centenaire puisse être celle de tous les communistes. Pourquoi devrais je choisir entre Lucien Sève et Danielle Bleitrach; le formidable penseur qui donne envie d’apprendre sans cesse et celle dont le livre récent illustre la complexité des dernières décennies; celle que René Feniche appelait « la belle Danielle ». Pourquoi ces moments terribles de rupture alors qu’à d’autres moments le travail en commun semble possible? Ce qui doit nous rassembler là c’est bien l’attaque anti communiste ignoble d’un journaliste médiocre qui sera balayé par l’histoire. Non ?

voici ma réponse à ce camarade des Bouches du Rhône qui sait très bien la censure totale que j’y subis et qui ma foi s’en accommode volontiers :

Quel beau discours pour quelqu’un qui tolère si aisément que mon livre soit interdit dans les fêtes du parti des bouches du Rhône et dans la presse communiste… discours d’hypocrite qui voudrait faire taire les victimes de ceux qui n’ont cessé de mettre un bâillon sur la bouche de ceux qui protestaient, qui m’ont frappée, déchiré les vêtements t qui me demandent encore et toujours de me taire, le centenaire de tous les communistes alors que les uns sont toujours dans l’humanité et les autres interdits on croirait du Macron… mais ne te fais pas d’illusion vos excès de censure vous jugent plus que mes excès de protestation…

j’ai ruminé toute la journée et puis j’ai pris ma décision , il faut dire que la journée a été plus ou moins placé sous le signe du négationnisme, la protestation de Poutine, l’annonce que même l’UNESCO célébrant la libération d’Auschwitz supprimait dans son annonce le rôle de l’armée rouge. La conviction qui est désormais la mienne que l’équipe qui a en charge la célébration des 100 ans du parti va contribuer au vu de ce qu’elle est au négationnisme ambiant… Que nous allons avoir grâce à ces gens là

FAUT PAS POUSSER…

je dois dire que je n’en suis pas encore revenue du camarade qui est venu me reprocher de ne pas vouloir célébrer les 100 ans du parti communiste dans une réconciliation générale, alors que le même est tout à fait d’accord avec l’interdiction dont je suis victime dans notre département les Bouches du Rhône, toutes les fêtes où mon livre est interdit, l’interdiction dans la Marseillaise, mon nom qui ne doit pas être cité… la même censure impitoyable que je subis depuis plus de vingt ans dans l’humanité, alors que mon blog témoigne de mon attachement au communisme, le fait que je n’ai jamais trahi, simplement quand je suis en désaccord je le dis, ce que cette bande d’hypocrite incultes souvent font tous les jours en me censurant la démonstration de qui ils sont… Ce sont les mêmes à qui a été confié la célébration des cent ans et qu le feront comme ils ont célébré sans doute la Révolution d’octobre en mentant effrontément… Le même camarade me déclare sans sourie: n’y a-t-il pas de la place pour Lucien Sève et Danielle Bleitrach? les bras m’en tombent vu que je ne demande pas que l’on interdise Lucien Sève ni aucun autre du même courant, mais alors que tous les trois jours ils sont interviewés dans l’humanité, eux et quelques trotskistes ou sociaux démocrate, je demeure totalement interdite, et je ne suis pas la seule… ce serait moi l’intolérante, qu’est-ce que ce serait si ces gens là avaient le pouvoir ? On peux tout craindre de pareils Tartuffe… Moi je m’engage si je dirige l’humanité (ce qui n’arrivera pas) à ce que ce soit le lieu d’un véritable débat pour construire un socialisme « à la française », celui qui tolérera mon impertinence et mon franc parler… et surtout donnera à ceux qui luttent les moyens d’intervenir à partir de leur expérience du double langage…

Voilà tout est dit ou presque, je voudrais ajouter ceci : je lisais dernièrement le texte d’un espagnol ENRIQUE DEL TESO, qui saluait l’entrée d’un communiste au gouvernement en ces termes, il s’agit de ma traduction :

« Aujourd’hui, nous avons un communiste au gouvernement. A aucun moment je ne me suis considéré comme un communiste. Dans toutes ses acceptions, le communisme est toujours une forme très stricte de socialisme. Il y a des pulls très ajustés qui pour être bien portés exigent des corps soignés . Le mot « communiste » est un vêtement qui nécessite un type particulier de biographie et un itinéraire sentimental très précis pour être bien ajusté et ne pas être une imposture ou une banalité. »

Il m’est de plus en plus difficile moi qui ai connu des communistes de me faire à la banalité, voire à l’imposture permanente de ceux qui prétendent représenter ce parti, je trouve que le vêtement n’est pas fait pour eux…

Danielle Bleitrach