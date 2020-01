Charlie Chaplin et la reconquête du Soudan

Cet article a été rendu possible par les généreux abonnés «supporters» de la Newsletter Africa Insiders. Le petit plus qu’ils apportent sert à financer les reportages uniques d’African Arguments.

il y a peu, cet été, Lamia Nabil et ses amis étaient assis en train de boire du thé à Khartoum. Ils discutaient de la politique soudanaise à la suite de la chute mémorable du président Omar el-Béchir en avril, lorsque Nabil a fait remarquer qu’elle aurait voulu faire une pause. Elle souhaitait pouvoir simplement avoir du pop-corn et regarder un film de Charlie Chaplin, a-t-elle déclaré.

Son commentaire rapide a touché une corde sensible chez ses amis. Quelques semaines plus tard, un jeudi soir de septembre, les foules se sont rassemblées sous les étoiles pour une projection gratuite de Modern Times .

«Chaque siège a été occupé. Beaucoup de gens étaient assis par terre tandis que d’autres devaient rester debout», explique Shaheen al-Sharif, instituteur et l’un des organisateurs. «Toute la communauté s’est organisée pour que cela ait lieu. Une personne a apporté un projecteur, un autre haut-parleur. Les gens ont fait don du tissu à installer derrière le projecteur. La dame qui vend du thé a procuré les chaises.

Bientôt, le district d’Amarat projetait des films deux fois par mois et d’autres comités de quartier ont commencé à suivre son exemple. À certaines occasions, les gens se sont réunis pour regarder des films occidentaux comme The Sound of Music , Sherlock Holmes et Aladdin . D’autres fois, des groupes se sont assurés d’organiser des projections de classiques soudanais tels que Beats of the Antonov , Tajooj et Human Being (Insan) .

«Sous le régime précédent, nous vivions dans une bulle où tout était étouffé», explique al-Sharif. «Une partie intégrante de cette révolution signifie l’apprentissage de notre histoire et les uns des autres et une grande partie de cela passe par l’adoption de notre littérature, de nos films et de notre créativité, en racontant l’histoire soudanaise à travers ces objectifs. C’est pourquoi nous voulons projeter des films soudanais. »

Pour les jeunes soudanais qui ont formé l’épine dorsale du mouvement de protestation qui a conduit à l’éviction d’al-Bashir, ces projections ont été des expériences nouvelles et passionnantes. Pour certaines générations plus âgées, ils ont évoqué des souvenirs des temps passés.

«À l’époque coloniale, nous avions des« cinémas en mouvement »qui étaient des véhicules avec un écran et des haut-parleurs, diffusant souvent des films« éducatifs »qui diffusaient de la propagande», explique l’architecte Zainab Gaafar. «Des années plus tard, lorsque les gens ont commencé à acquérir des téléviseurs, vous voyiez de grands groupes assis dans des cours communes regarder des émissions de télévision.»

Hassan Abbas, 65 ans, rappelle également l’importance du cinéma durant son enfance. « Depuis les années 1940 et 1950, il y avait des cinémas et des projections en plein air montrant des films hollywoodiens, bollywoodiens et égyptiens », dit-il. «Nous attendions avec enthousiasme les nouvelles sorties de films et nous précipitions pour obtenir nos billets. C’était une grande partie de notre vie d’adolescents au Soudan. »

Cela a toutefois changé pendant les difficultés économiques qui ont suivi l’arrivée du régime d’al-Bashir en 1989 et l’imposition de sanctions américaines dans les années 1990. Un couvre-feu imposé peu de temps après l’entrée en fonction du nouveau président a également empêché les gens de sortir le soir et réduit l’attrait des rassemblements publics même après sa levée. Les cinéastes soudanais ont eu du mal et les projections en plein air ont diminué.

«C’est une chose de plus que nous avons perdue pour ce gouvernement», explique Abbas. «C’était presque comme si une partie de la culture de tous les jours s’effaçait lentement. L’excitation de se rendre au cinéma, de voir des affiches de cinéma autour et d’être plein d’espoir sur ce que le cinéma soudanais nous apporterait un jour diminuée en si peu de temps. »

Trois décennies plus tard, ces anciennes traditions refont surface. Après des mois de manifestations généralisées à travers le Soudan et un énorme sit-in dans les rues de Khartoum au début de 2019, al-Bashir a été renversé par de hautes personnalités militaires. Après des mois de négociations tendues, les représentants militaires et civils ont signé un accord de partage du pouvoir pour superviser une transition de 39 mois avant les élections.

«Nous étions fatigués, mais c’était la jeunesse de ce pays qui était épuisée», explique Abbas. «Les manifestations ne portaient pas sur les prix du pain ou du carburant. Il s’agissait de l’incompétence, de la corruption et de l’oppression qui étaient les caractéristiques du régime. »

Ce sont ces mêmes jeunes qui ont organisé la projection de Charlie Chaplin et continuent de soutenir les espoirs du soulèvement. «Cette révolution a été menée par les jeunes», explique al-Sharif. «Nous nous sentons responsables de la mener à terme jusqu’à la fin et nous avons appris des révolutions précédentes qui, à bien des égards, étaient restées inachevées. Presque tout le monde connaît quelqu’un qui est mort en combattant pour cela. Nous le devons aux martyrs. »

Ce projet en cours pour transformer le Soudan a plusieurs niveaux, du national au local, et du explicitement politique au quotidien. Cela se reflète parfaitement dans les nouveaux cinémas en plein air et dans le fait qu’ils sont organisés par des comités de quartier. «Lorsque Bashir était au pouvoir, les comités de quartier étaient largement affiliés au régime», explique Gaafar. «Pendant la révolution, les gens les ont récupérés en organisant des manifestations pour organiser des projections de films afin de diriger d’autres initiatives communautaires.»

Bien qu’ils aient peut-être commencé comme un moyen de se détendre en pensant à la politique, les projections en cours incarnent une grande partie de la révolution soudanaise. Menés par les jeunes, ils défendent le cinéma comme un moyen de reconquérir les espaces publics, de rassembler les gens et de récupérer une grande partie de ce qui était auparavant perdu, volé ou supprimé.