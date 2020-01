on ne gère pas la Chine comme le Poitou charente…

La Chine prête à faire face au pic des voyages du Nouvel an chinois

© Chine Nouvelle (Xinhua), Le 09/01/2020 22:34



Les autorités chinoises prendront de multiples mesures pour faire face à la période du pic des voyages de la fête du Printemps, durant laquelle environ 440 millions de voyages seront effectués à travers les chemins de fer.

Du 10 janvier au 18 février, les Chinois devraient effectuer trois milliards de voyages, soit un nombre légèrement supérieur à celui de l’année dernière, avec une hausse de 8% pour les voyages en train, une augmentation de 8,4% pour les voyages en avion et une hausse de 9,6% pour les déplacements par voie fluviale, a indiqué jeudi Zhao Chenxin, porte-parole de la Commission nationale du développement et de la réforme, lors d’une conférence de presse.

En raison de l’expansion continue de la longueur des chemins de fer à grande vitesse en service, le nombre de voyages par voie routière devrait diminuer à 2,43 milliards.

La fête du Printemps tombe cette année le 25 janvier, arrivant plus tôt que les années précédentes. Cela pose un défi plus important pour le système de transports du pays, car le pic du retour des étudiants coïncide avec le pic des voyages de la fête.

L’Administration de l’aviation civile de Chine a promis une plus grande capacité de transport pour alléger la pression sur le transport aérien, programmant 17.000 vols par jour, soit une hausse de 13,3% en glissement annuel.

Pour faire face à la demande croissante de voyages, un total de 5.275 liaisons ferroviaires dans les deux sens seront programmées quotidiennement avant la fête, soit une hausse annuelle de 7,7% et un nouveau record, a indiqué Li Wenxin, directeur général adjoint de la China State Railway Group Co. Ltd.

Durant la période du pic des voyages, les départements concernés à travers le pays renforceront également les contrôles de sécurité et la prévention des maladies infectieuses afin de garantir la sécurité des voyageurs.