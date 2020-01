Les mirages de la démocratie, par Sergei KOJEMIAKINE, observateur politique de la Pravda

No 1 (30933) 10-13 janvier 2020

L’annonce des résultats de l’élection présidentielle n’a pas stabilisé la situation politique intérieure en Afghanistan. Le pays reste l’otage des intérêts étrangers et est utilisé par les États-Unis pour perturber les projets de transport et d’infrastructure sous les auspices de la Chine.

Des voix disparues

Les élections en Afghanistan à n’importe quel niveau sont toujours synonymes de crise aiguë. Elles donnent lieu à de nombreux scandales, rassemblements et affrontements, sans compter les attaques des talibans qui tentent de perturber chaque campagne électorale. Sans surprise, le transfert automatique des procédures libérales-démocratiques,dont on parlait comme d’une panacée, n’a pas été un succès. Les tentatives de correction de ce mécanisme sont également inutiles, comme l’ont prouvé les récentes élections présidentielles.

Elles se sont déroulées, rappelons-le, en septembre de l’année dernière. Leur nouveauté aurait dû être la transparence et l’ouverture. Du moins, selon les autorités afghanes, qui ont acheté en Allemagne des appareils pour l’enregistrement biométrique des électeurs. Mais le miracle ne s’est pas produit. La prouesse technique ne pouvait pas arrêter la lutte des factions et des clans, ni les marchandages secrets, ni l’intervention d’acteurs extérieurs,qui sont les véritables leviers de la politique afghane.

Par conséquent, il est tout à fait compréhensible que 2.300 appareils se soient révélés défectueux le jour du scrutin, et que les employés de nombreux bureaux de vote n’étaient pas formés pour travailler avec l’équipement. Environ deux cents appareils ont complètement disparu sans laisser de trace lors de leur livraison dans la capitale. En conséquence, avec un taux de participation officiel de 2,7 millions de personnes, seulement 1,9 million ont fait l’objet d’un enregistrement biométrique.

Mais ce n’était que le début d’un long feuilleton. Les représentants de la société allemande ayant fourni l’équipement ont révélé de nombreuses irrégularités dans la collecte des données. Les plus courantes étaient l’utilisation de fausses photographies et l’inscription des électeurs avant ou après le jour du scrutin. Il y a eu près de 300 000 de ces votes douteux, mais la plupart ont finalement été comptés.

Cela a mis en colère les candidats de l’opposition qui ont accusé la Commission électorale indépendante (NEC) de travailler pour le président sortant Ashraf Ghani. Des milliers de manifestations ont eu lieu à Kaboul et dans d’autres villes. Les partisans de l’opposition ont également boycotté le recomptage annoncé dans un tiers des bureaux de vote. Selon eux, sous couvert de ce processus, le gouvernement entendait procéder à de nouvelles falsifications. Des incidents tels que la pénétration de forces spéciales dans le centre d’information de la NEC n’ont pas contribué à instaurer la confiance. Selon les explications des officiels, les combattants avaient été autorisés à entrer… pour se réchauffer.

Par conséquent, les résultats des élections publiés fin décembre n’ont fait qu’aggraver la scission. Selon la NEC, Ashraf Ghani a gagné. Son résultat est de 50,6%, soit 924 000 voix. Le principal opposant au président en exercice – le chef de l’exécutif, Abdullah Abdullah – a reçu 39,5%. «Félicitations à tout le monde! C’est une victoire nationale! », a déclaré Ghani lors d’une allocution télévisée aux citoyens. Selon lui, tout le monde devrait accepter les règles du jeu et agir selon la loi.

Ce dernier souhait était adressé aux autres candidats, dont beaucoup n’ont pas accepté les données officielles. « Notre équipe ne reconnaît pas les résultats de ce vote frauduleux », a déclaré Abdullah Abdullah. Il était soutenu par Gulbuddin Hekmatyar et Rahmatulla Nabil, qui ont respectivement pris les troisième et quatrième places. Le siège du chef de l’exécutif a fait appel à la Cour suprême, exigeant d’admettre qu’au moins 300 000 voix avaient été volées au candidat.

Signes de décomposition

Mais même si le recours n’est pas pris en compte, la légitimité de Ghani restera atteinte. Tant à cause des violations massives, que parce que le président exprime la volonté d’un petit nombre d’habitants. Avec une population de 37 millions d’habitants, seulement 9,6 millions, soit le quart des citoyens, sont inscrits comme électeurs en Afghanistan. Parmi ceux-ci, moins de 19% sont venus dans les bureaux de vote, tandis que seulement 9,6% ont voté pour Ghani. En d’autres termes, le président n’a obtenu le soutien que d’un citoyen sur quarante.

Cela signifie un nouvel effondrement de l’élite politique, dont les signes sont visibles à l’œil nu. En décembre, une opération militaire à grande échelle a eu lieu à Mazar-e-Sharif, le centre administratif de la province septentrionale de Balkh, avec la participation des forces spéciales de l’armée et de l’aviation. La cible de l’attaque n’était pas les islamistes, mais les partisans de NizamuddinKaisari. Ancien chef de police de l’un des comtés, selon les autorités, il a créé sa propre mini-armée, est coupable de meurtres et de corruption. Pendant l’opération, des dizaines de personnes ont été tuées, mais Kaisari lui-même a disparu. Cet incident est particulièrement spectaculaire, mais il n’est pas le seul signe des profondes dissensions. Kaysari est l’associé le plus proche du vice-président Abdul Rashid Dostum, qui, à son tour, a à peine échappé à son arrestation et est passé dans l’opposition.

Avec l’effondrement probable du soi-disant gouvernement d’unité nationale, dirigé par le président et Abdullah Abdullah, il y aura davantage de tels conflits. Au milieu de l’assaut continu des talibans *, ils peuvent avoir des conséquences fatales. Les positions rebelles au cours de l’année écoulée se sont encore renforcées. Des provinces jadis considérées commerelativement calmes (par exemple, Balkh ou Herat), sont désormais plongées dans la violence, des affrontements ont lieu dans la banlieue sud de Kaboul Chahar Asyab. Des sites à première vue fortement sécurisés comme le quartier des ambassades dans la capitale ou les bases militaires américaines sont attaqués.

Ces menaces forcent Kaboul à des manœuvres désespérées, parfois mutuellement exclusives. D’une part, les autorités revendiquent une lutte impitoyable contre l’extrémisme jusqu’à ce qu’il soit complètement vaincu. Il n’y a pas si longtemps, Ghani a annoncé une «victoire complète» sur «l’État islamique» *. C’était après la reddition aux forces de sécurité de 800 personnes dans la province de Nangarhar. Seulement les deux tiers d’entre eux étaient des épouses et des enfants de combattants, alors que l’effectif total de l’Etat islamique en Afghanistan est estimé de trois à cinq mille.

D’un autre côté, Kaboul appelle les talibans à négocier. L’entourage de Ghani a dévoilé une feuille de route en sept points, comprenant un large dialogue pacifique impliquant le gouvernement, les rebelles, les États-Unis et les pays de la région, ainsi que la lutte contre la corruption, le renforcement des structures du pouvoir, etc. Ce document controversé a été rejeté par Abdullah Abdullah, sans parler des Américains qui jouent leur propre jeu.

Washington est motivé par deux motifs. Le premier est lié à la prochaine élection présidentielle et au désir de Donald Trump d’apparaître sous la forme d’un politicien qui tient ses promesses. Parmi celles-ci, rappelons-le, la cessation de la participation aux campagnes militaires étrangères. En décembre, les États-Unis ont repris les négociations avec les talibans, interrompues trois mois plus tôt. Cela a été précédé par la visite inattendue de Trump en Afghanistan. Le président a rencontré Ashraf Ghani et a visité la base de Bagram, afin de souhaiter aux militaires une bonne fête de Thanksgiving. «Nous nous replions de l’Afghanistan», a annoncé Trump.

Cependant, il existe de grands doutes quant à sa sincérité. Comme l’a reconnu le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, le Pentagone n’a pas encore l’intention de réduire le contingent. Et, a-t-il ajouté, le retrait des troupes n’aura lieu que lorsque l’Afghanistan cessera d’être « un refuge pour les terroristes qui peuvent frapper les Etats-Unis ». Le maximum auquel la Maison Blanche se résoudra est une réduction partielle de sa présence. Le dialogue avec les talibans, qui appellent au retrait complet des troupes étrangères comme condition préalable à un accord de paix, sonne comme un faux prétexte.

Des obstacles au corridor

Trump jouera la montre par tous les moyens, nourrissant les rebelles et son propre électorat de promesses, tout en gardant le contrôle de l’Afghanistan. Il a une autre raison à cela. Sa présence dans le pays est nécessaire pour contrecarrer la stratégie de la RPC «La Ceinture et la Route». Le volet clé de ce projet est le corridor économique sino-pakistanais (CPEC), qui comprend la pose de milliers de kilomètres de routes et de voies ferrées, de pipelines, la construction de centrales électriques, ainsi que la création du port en eau profonde de Gwadar, qui deviendra le plus grand point de transbordement de la région.

En octobre de l’année dernière, Pékin et Islamabad ont annoncé le passage à la deuxième phase duCPEC. Si le premier était axé sur les infrastructures – une sorte de squelette de développement économique, l’accent sera désormais mis sur des projets communs dans l’industrie, l’agriculture et la sphère socio-économique. Pour cela, neuf zones économiques spéciales sont en cours de création. La première – « Allah Iqbal » dans la province du Punjab – a été inaugurée le 3 janvier. Le lancement de deux autres est prévu pour avril.

Chacune des zones économiques deviendra un puissant complexe de production territoriale. Allama Iqbal, par exemple, comprendra des entreprises des secteurs léger, alimentaire, pharmaceutique, chimique et métallurgique avec 290 000 emplois. La grande majorité des personnes employées seront des Pakistanais, pour lesquels le système d’enseignement professionnel est en cours d’amélioration. Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Shah Mehmud Qureshi, a qualifié le CPEC de «priorité absolue du Pakistan».

Ces perspectives effrayent carrément les États-Unis, qui sont habitués à considérer Islamabad comme un satellite obéissant et observent avec inquiétude la transformation de la Chine en puissance économique mondiale. Pour perturber leCPEC, la méthode habituelle pour créer des dissensions a été choisie. La sous-secrétaire d’État américaine pour l’Asie du Sud et l’Asie centrale, Alice Wells, a fait une déclaration claire. Selon elle, Pékin entraîne Islamabad dans une boucle de la dette, et les projets conjoints n’aident pas le Pakistan, mais, interférant avec les réformes, ont un impact négatif sur la croissance économique et le niveau de vie. Ne se limitant pas à la critique, Wells a exigé qu’Islamabad crée les conditions les plus favorables pour les investisseurs américains.

Habitués comme ils sont à mentir et à manipuler les chiffres, les États-Unis ne se sont pas reniés. Comme l’a souligné le gouvernement pakistanais, les prêts représentent moins de 20% du financement du CPEC par Pékin. Tout le reste est un investissement direct et des subventions. Dans le même temps, Islamabad devrait restituer les fonds dans 20 ans, ce qui, très probablement, ne constituera pas un problème, car la coopération avec la Chine est axée sur le développement du secteur réel de l’économie. Il faut y ajouter des conditions préférentielles pour les exportations pakistanaises. Le 1er décembre, un accord de libre-échange est entré en vigueur. Aujourd’hui, Islamabad fournit à la Chine plus d’un millier d’articles sans droits de douane.

La politique des donateurs occidentaux est fondamentalement différente. Un prêt du FMI (autant dire, États-Unis) a été conclu l’an dernier pour un montant de 6 milliards de dollars. Le Pakistan doit le rembourser dans les trois ans. De plus, selon les termes des financiers, le pays est contraint de réduire les dépenses budgétaires, d’augmenter les taxes et les prix du carburant. Ce n’est pas la première fois que l’Occident essaie d’accuser la Chine de ses propres péchés. Par exemple, au Sri Lanka, qui est souvent considéré comme une «victime de l’expansion chinoise», Pékin ne représente que 10% de la dette extérieure.

Washington ne s’inquiète pas seulement du CPEC, mais aussi de la possibilité que des pays voisins le rejoignent. Par exemple, l’Iran, avec qui les relations sont au plus mal. Téhéran a invité la Chine et le Pakistan à développer conjointement le port de Chabahar, en le reliant à Gwadar par rail et par ferry. L’Afghanistan a également signé un accord avec Pékin dans le cadre de la «Ceinture et la route». L’automne dernier, le troisième cycle de négociations entre Pékin, Islamabad et Kaboul sur l’adhésion du pays auCPEC a eu lieu. Le premier projet à grande échelle pourrait être la construction de l’autoroute Peshawar-Kaboul. Soit dit en passant, la liaison ferroviaire de fret entre l’Afghanistan et la Chine a déjà été établie. Le 30 décembre, le Tadjikistan a signé un accord sur la pose d’un chemin de fer avec Kaboul. Comme indiqué, il pourrait faire partie de la route de la Chine à l’Iran.

Il n’est pas surprenant que les États-Unis se soient fixé pour objectif non seulement d’éloigner Kaboul de Pékin, mais aussi de l’utiliser pour des activités subversives. Avec l’intervention de Washington, les négociations inter-afghanes sous l’égide de la RPCont été interrompues. Le Mouvement islamique du Turkestan oriental (MITO), un groupe qui plaide pour la séparation de la région autonome ouïgoure du Xinjiang de la Chine, refait surface à point nommé pour les États-Unis. Ses bases sont situées dans la province afghane de Badakhshan, à la frontière de la RPC. Au cours des dernières semaines, des proclamations ont fait leur apparition sur Internet dans lesquels des militants menaçaient de multiplierles activités terroristes. Pour sa part, le Congrès américain et le Parlement européen ont adopté presque simultanément des résolutions menaçant Pékin de sanctions pour violation des droits de l’homme au Xinjiang.

Washington ne se permettra pas de perdre une ressource géopolitique aussi précieuse que l’Afghanistan. Par conséquent, le pays est destiné à rester longtemps parmi les «points chauds».