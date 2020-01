Les justes colères de Zakhar Prilépine face à la célébration de la grande guerre patriotique

Voici un texte que nous avons emprunté au blog de Jakeline Boyer qui dit à ce propos : « J’inaugure avec cet article une nouvelle rubrique : Grande Guerre Patriotique. Pour les nouveaux dans ce blog, c’est ainsi que s’appelle en Russie la deuxième guerre mondiale, en référence à la Guerre Patriotique, celle menée contre Napoléon. » Aujourd’hui les deux appellations cohabitent. » En effet, il ne s’agit pas seulement d’un enjeu historique mais bien de l’actualité elle-même comme l’a prouvé l’ignoble résolution du Parlement européen, face à laquelle la réaction des communistes français a été plus que modérée, comme l’est en général leur appréciation de l’URSS, le PCF étant depuis longtemps totalement imprégné de l’idéologie trotskiste et d’une faiblesse insigne dans la formation de ses adhérents à l’histoire (note de Danielle Bleitrach)

http://bordeaux-moscou.over-blog.com/2020/01/les-justes-coleres-de-zakhar-prilepine.html?fbclid=IwAR107UlW3w74lG3XKRnnnnukVYk2D3HfTqPHZ4nfxwqPIm-iElojHNsSD9E

Ses « leçons de russe » sur la chaîne privée et populaire parmi la jeunesse se fixent pour objectif clair d’informer et ainsi former les nouvelles générations passées à la moulinette de l’idéologie libérale qui sévit dans le pays. Lui explique dans un des nombreux entretiens qu’il accorde à des radios ou tv russes qu’il a eu la chance d’être éduqué par un père, professeur d’histoire ce qui lui a permis de ne pas être noyé dans le maelstrom de la chute de l’URSS

C’est un homme très présent dans de nombreuses capitales occidentales où son activité littéraire est appréciée. Il connait les milieux intellectuels des » grandes démocraties « . Il a donc un point de vue très argumenté sur les idées, les « valeurs » dominantes dans nos sociétés.

Très » conservateur » sur des sujets dits sociétaux, où je ne partage pas sa vision, il ne décolère pas contre les campagnes permanentes menées d’Occident pour « abaisser » le 9 mai. Nombreuses sont ses leçons autour de ce thème central.

Je partage cette part là de ses colères. Cette » leçon » a été diffusée autour du 9 mai dernier. Ici, « en Occident « , le discours sur la responsabilité de l’URSS dans la guerre ne faiblit pas. Que se joue t t’il donc?

La question de la victoire sur le nazisme est un enjeu en Europe, en Russie aussi, de façon moindre. Il est des voix parmi les » libéraux « , qui demandent aux Russes de faire amende honorable, de se repentir, de rester chez eux le 9 mai… Il fait de nombreuses citations, de Oulitskaya, vantant la sagesse du pouvoir français qui a su » protéger son peuple « , à des journalistes appelant franchement à rester à la maison le 9 mai, fustigeant le » régiment immortel « . Or comme le souligne ZP cette initiative est née dans le peuple, une ville sibérienne, qui a voulu se réemparer de la victoire dont on tente de le déposséder..

ZP note comment dans le même temps Hollywood glorifie à travers toute la planète l’engagement pour la victoire des Alliés et des Américains. Il cite les films les plus connus, mondialement diffusés, Pearl Harbor, Il faut sauver le soldat Ryan, Dunkerque, le jour le plus long..etc, etc…

Il ne s’agit pas pour lui de nier la participation, mais de rendre justice à l’exploit soviétique, alors que tout est fait « pour rabaisser le 9 mai »…

Il constate qu’actuellement quelques 42 guerres se déroulent dans le monde. La guerre est menée, par les USA le plus souvent, qui attaquent « avec Dieu à leurs côtés » comme chantait Bob Dylan ( c’est moi qui cite), en toute bonne conscience ces peuples qui n’ont « même pas su se doter de la démocratie, des Arabes « abstraits « , des Russes sauvages…. » ( citations. Tout ce qui sera entre guillemets sera des citations).

Permanence de ce sentiment : Trump vient d’employer l’expression, Dieu est à nos côtés, pour justifier l’agression contre l’Iran, la dernière agression, il y. a quelques jours. (J.B)

Là, il développe son idée essentielle, profonde grave :

Pendant la guerre les Soviétiques envisageaient leur propre mort et l’anticipaient en montant au front pour « protéger l’aimée, l’enfant qui dort en paix, ne pas permettre que s’éteigne la petite bougie sur la fenêtre « ( citations de chansons de la guerre). Il évoque le destin du samouraï.

Alors que, à travers le cinéma, les jeux vidéo , le public occidental envisage la mort d’autres, pas la sienne. C’est ce contrat moral entre citoyens responsables qui fut signé lors de l’engagement dans la terrible guerre, » où seuls les Soviétiques ont brisé l’échine du nazisme » . Winston Churchill cité par ZP.

Pour souligner cette réalité, il cite la poétesse Anna Akhmatova dans son fameux poème « Courage ». Cette Akhmatova, adulée par les libéraux, dont le mari, le grand poète Nikokai Goumiliov fut fusillé et le fils « trimballé de goulag en goulag », a écrit ces vers en 1941:

Nous savons ce qui désormais est posé sur la balance

Et ce qui désormais s’accomplit

L’heure du courage sonné à nos montres

Et le courage ne nous quittera pas.

Nous n’avons pas peur de nous coucher morts sous les balles,

Ce n’est pas dur de rester sans demeure,

Et nous te conserverons, parler russe,

Grande parole russe,

Libre et pur nous te porterons,

Et te donnerons à nos petits enfants

Te sauverons de la cage,

Pour toujours.

Ce poème est incontournable dans le panthéon russe.

Sait-on , je sais qu’on ne sait pas, omerta totale, tandis qu’on glose sur les résistances, européenne et soviétique, comparaison qui ne sont pas raison, sait-on donc que le plan Barbarossa prévoyait l’élimination des Slaves… comme celle des Juifs ? Un génocide. Voir mon article, traduction de sa » leçon de russe », cinglante du 9 mai 2018. Toujours sa colère où les chiffres se succèdent comme autant de balles.

Écrivant ce texte, j’ai conscience de la difficulté pour nous à comprendre cette histoire. En tout cas, quand vous rencontrez une, un russe, vous avez 8 chances sur 10 de parler avec quelqu’un qui est fait à cette histoire là.