Annonce de débats-conférence autour de mon livre de mémoires

LE CERCLE POPULAIRE JOSEPH LAZARE ET LES SECTIONS DU BITERROIS DU PCF

Vous invitent le :

VENDREDI 17 JANVIER à 18H30

2 rue Votaire à Béziers

La soirée s’achèvera pour ceux qui le souhaitent par un repas fraternel : Choucroute, dessert et vin à 13 €

« LE TEMPS RETROUVÉ D’UNE COMMUNISTE » Mémoires

Présenté par Danielle BLEITRACH

Femme, dirigeante communiste, internationaliste, Danielle dans sa

singularité devient l’écho de millions de voix anonymes qui ont agi tout

au long du XX siècle et agissent partout pour rendre la vie des plus

humbles meilleure, pour l’émancipation du genre humain. Son livre pose

plus de questions qu’il n’en résout : les questions de la résistance au

capitalisme et de la lutte. En cela, il est en pleine actualité.

JE VOUS ANNONCE EGALEMENT DEUX PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Le 6 Février 2020, à Martigues, ce sera le seul débat qui aura lieu dans les bouches du Rhône autour de mon livre à 18h 30 librairie alinea, donc s’il y a des amis dans le 13 et limitrophe qui veulent me rencontrer qu’ils profitent de l’occasion..

Le 29 février à Reillane dans les Alpes de Haut provence, deux jours particulièrement sympathique organisés par la librairie Regain. Le 29 une séance de cinéma autour d’un film en relation avec mes mémoires . Je leur en avais proposé deux, Santiago-Rome de nanni Moretti ou Tout ce qu’il me reste de la Révolution

https://histoireetsociete.wordpress.com/2019/02/13/tout-ce-quil-me-reste-de-la-revolution-jai-eu-un-coup-de-coeur-pour-ce-film/

Ils ont choisi ce dernier film, donc à a suite de la projection on fera le lien entre ce film et mes mémoires.

Le lendemain 30, il y a le marché sur la place de ce magnifique village de hautePprovence et dans la librairie il y aura une séance signature et rencontre avec les habitants.

D’autres rencontres sont en préparation…