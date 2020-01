The Newyorker : la véritable histoire pour laquelle Trump a tué le général

La véritable histoire de la raison pour laquelle Trump a ordonné le meurtre de Suleimani fait jour selon The Newyorker(1), un hebdomadaire très « central park », gauchiste bobo, entre les snobs descendants du may flowers et l’humour yiddish, opposants farouche à Donald Trump en rajoute une louche sur l’irresponsabilité présidentielle en proie à des conseillers bellicistes. (note et traduction de Danielle Bleitrach)

Par John Cassidy

Désormais certais détails font surface concernant les rôles joués par le vice-président Mike Pence et le secrétaire d’État, Mike Pompeo, dans la décision de tuer le général iranien Qassem Suleimani.

le feuilleton Trump-Iran continue de se développer de manière alarmante. Jeudi, des informations selon lesquelles les gouvernements occidentaux pensent que les forces militaires iraniennes ont abattu par erreur un avion de ligne ukrainien, tuant cent soixante-seize passagers et membres d’équipage, ont provoqué de prévisibles discordantes réactions. « Des civils innocents sont maintenant morts parce qu’ils ont été pris au milieu d’une manoeuvre militaire inutile et indésirable », a déclaré Pete Buttigieg, le candidat présidentiel démocrate, sur Twitter, suscitant immédiatement des cris d’indignation de la part des partisans de Trump qui ont insisté sur le fait que l’Iran était entièrement responsable. Le gouvernement iranien a rejeté ces informations comme de la désinformation. Mais, s’il s’avère que l’armée iranienne a fait une terrible erreur dans l’escalade effrayante des tensions persistantes entre Téhéran et l’administration Trump, il sera de plus en plus impératif d’obtenir un compte rendu complet, non seulement de cette erreur, mais aussi sur l’escalade.

A ce sujet, des détails plus inquiétants émergent chaque jour. L’image qui s’impose est celle du secrétaire d’État, Mike Pompeo, et du vice-président Mike Pence, tous deux incitant un président impétueux à lancer l’attaque par drone du 2 janvier qui a tué le commandant militaire iranien Qassem Suleimani à l’aéroport international de Bagdad. Il apparait néanmoins qu’aucun des autres hauts conseillers politiques ou militaires de Trump ne semble avoir appelé à la retenue, malgré la quasi-certitude que cette décision enflammerait tout le Moyen-Orient et provoquerait des représailles. Tout le processus d’élaboration de la décision politique entre conseillers semble avoir été remplacé par une combinaison de belligérance, de toadyisme et de servilité face au commandant en chef.

Au lendemain de la mort de Suleimani, des membres de l’administration Trump ont affirmé que Suleimani, qui exerçait une grande influence sur les forces régulières et irrégulières de l’Iran, complotait une attaque imminente qui aurait pu tuer des centaines de militaires américains. Pompeo a déclaré : « Nous avions des informations approfondies indiquant qu’il y avait un complot à l’oeuvre pour mettre des vies américaines en danger. » Trump a déclaré jeudi aux journalistes à la Maison Blanche: « Nous l’avons fait parce qu’ils cherchaient à faire exploser notre ambassade. »

L’Administration n’a présenté aucune preuve pour étayer ces affirmations. Mercredi, lorsqu’elle a finalement informé les législateurs républicains des raisons de l’assassinat de Suleimani, deux sénateurs – Mike Lee, de l’Utah, et Rand Paul, du Kentucky – sont sortis de la réunion et ont publiquement jeté les documents qui leur avaient été présentés. « Je n’ai rien appris à l’audience que je n’avais déjà vu dans un journal », a déclaré Paul aux journalistes. « Rien de tout cela corroborait de manière affirmative que X allait se produire. » Lee était encore plus cinglant. Outré par les suggestions des briefers selon lesquelles les sénateurs républicains «encourageraient l’Iran» s’ils osait même débattre de la sagesse de nouvelles actions militaires américaines, Lee a appelé la session «probablement le pire briefing que j’ai vu, au moins sur une question militaire, depuis neuf ans que je siège au Sénat américain».

Pendant ce temps, Pence s’est replié sur une vieille tactique évasive: affirmant que l’administration disposait de renseignements réels et convaincants pour justifier la frappe de missiles, mais disant que le sujet était trop sensible pour être révélé, même lors d’un briefing privé sur Capitol Hill. « Nous ne sommes tout simplement pas en mesure de partager avec tous les membres de la Chambre et du Sénat les renseignements sur lesquels s’est prise la décision du président de tuer Qassem Suleimani », a déclaré Pence à Fox News. « Je peux assurer à vos téléspectateurs qu’il y avait – il y avait une menace d’attaque imminente. »

Des rapports détaillés d’un certain nombre de médias différents, ainsi que des déclarations de responsables irakiens, racontent une histoire très différente. Deux jours seulement après la frappe, le Rukmini Callimachi du Times , dans un fil Twitter , a cité des sources, « y compris deux responsables américains qui ont eu des briefings sur le renseignement après la frappe de Suleimani », qui a déclaré que la preuve d’une attaque imminente était « extrêmement mince ». « Dans le Times lui-même, un compte à rebours sur la décision de tuer Suleimani a cité un responsable américain qui a décrit la visite de l’Iran à Damas et à Bagdad en début de la nouvelle année comme » de la routine « . Le week-end dernier, Adel Abdul Mahdi, le Premier Le ministre irakien a déclaré au parlement de Bagdad que Suleimani devait le rencontrer le jour de son assassinat, ajoutant que le général apportait une réponse aux efforts de médiation de la confrontation entre Riyad et Téhéran. « Il est venu me délivrer un message de l’Iran répondant au message que nous avons transmis de l’Arabie saoudite à l’Iran », a déclaré Mahdi.

Pompeo a aussitôt ironisé en disant : «Nous avons déjà entendu ces mêmes mensonges.» Le fait que Suleimani a rencontré à l’aéroport de Bagdad par le chef des milices pro-iraniennes en Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, qui a été également tué par l’attaque du missile, suggère qu’il y aurait pu y avoir d’autres explications à sa visite. Mais, huit jours plus tard, il reste vrai que l’administration Trump n’a fourni aucune preuve qu’une attaque à grande échelle était imminente. Au moment où Suleimani est arrivé dans la capitale irakienne, les violentes manifestations à l’extérieur de l’ambassade américaine avaient pris fin et les forces irakiennes avaient de nouveau sécurisé la zone verte fortement fortifiée, dans laquelle se trouve l’ambassade.

De plus en plus de détails émergent sur les rôles joués par Pompeo et Pence dans la décision d’assassiner Suleimani. Pompeo et Pence « étaient deux des voix les plus bellicistes plaidant pour une réponse à l’agression iranienne, selon les responsables de l’administration » , a rapporté le Times , quelques jours après la mort de Suleimani. » Le bureau de Pence a aidé à gérer l’ensemble lors des réunions et des téléconférences tenues par les fonctionnaires à l’approche de la frappe. »

Dimanche, le Washington Post , citant un haut responsable américain, a rapporté que «Pompeo a d’abord parlé avec Trump de tuer Suleimani il y a des mois… mais ni le président ni les responsables du Pentagone n’étaient prêts à recourir à une telle opération. »Jeudi, Nicole Gaouette et Jamie Gangel de CNN ont rapporté que« Pompeo était l’instigateur de la décision du président Donald Trump de tuer »le général iranien. CNN a déclaré que Pompeo, qui était le directeur de la Central Intelligence Agency sous Trump avant de déménager au Département d’État, considérait Suleimani comme le cerveau d’une myriade d’opérations ciblant les intérêts américains . Il a également cité une source anonyme proche de Pompeo, qui se souvenait que le secrétaire d’État avait dit à ses amis: « Je ne prendrai pas ma retraite de la fonction publique tant que Suleimani sera sur le champ de bataille ».

Nous en apprenons également davantage sur les rôles que d’autres hauts responsables de l’administration ont joué dans le processus qui a conduit à l’attaque par drone contre Suleimani, notamment Gina Haspel, l’actuelle directrice de la CIA «Dans les jours qui ont précédé la mort du général Suleimani, Mme Haspel avait informé M. Trump que la menace présentée par le général iranien était plus grande que la menace de la réponse de l’Iran s’il était tué », a rapporté mercredi le Times . « En effet, Mme Haspel avait prédit que la réponse la plus probable serait une frappe de missiles iraniens vers des bases où des troupes américaines étaient déployées, la situation même qui semblait se jouer mardi après-midi. »

Jeudi, le Wall Street Journal , dans un autre long compte rendu de la prise de décision de l’administration, a rapporté que tous les meilleurs conseillers de Trump, y compris «le nouveau secrétaire à la Défense Mark Esper, le nouveau président du Joint Chiefs of Staff Mark Milley et le nouveau national le conseiller à la sécurité, Robert O’Brien… a soutenu la décision du président de tuer le haut commandant militaire iranien et s’est empressé de l’exécuter. La nouvelle équipe était cohésive et moins encline que ses prédécesseurs à repousser les vœux du président, selon les responsables de l’administration et d’autres personnes consultées par la Maison Blanche. »

Non pas que Trump ait eu besoin de beaucoup d’encouragements, semble-t-il. «Au cours des cinq jours précédant le lancement d’une frappe qui a tué le chef militaire le plus important de l’Iran, Donald Trump a parcouru les couloirs de Mar-a-Lago, son complexe privé en Floride, et a commencé à laisser des indices pour fermer les associés et les amateurs de club que quelque chose d’énorme arrivait », a rapporté le Daily Beast , citant des personnes anonymes qui avaient séjourné au complexe Trump au cours de la nouvelle année. «Il n’arrêtait pas de dire:« Vous verrez », se souvient l’une des sources, décrivant une conversation avec Trump quelques jours avant la grève de jeudi.» Nous l’avons vu, bien sûr, et les réverbérations sont loin d’être terminées.

